مدينة الكويت: أعلن المركز المالي الكويتي "المركز" عن إطلاق محفظة جديدة للائتمان الخاص، والتي صممت كأداةٍ استثمارية موجهة للعملاء المحترفين والمؤهلين الذين يبحثون عن تدفقات دخل ثابتة، بعوائد سنوية متوقعة بين 8% و12% توزع شهرياً. وتمتاز هذه المحفظة بإمكانية التخارج بعد سنة فقط لتوفر للمستثمرين المرونة والسيولة في محفظتهم الاستثمارية. ويأتي إطلاق هذه المحفظة تأكيداً على ريادة "المركز" في ابتكار حلول استثمارية فريدة على مدى خمسة عقود، وخبراته في القطاع المالي وقطاع الائتمان الخاص، بما يتوافق مع رؤيته بأن يكون الشريك الأمثل لبناء الثروات.

وحول أهم مميزات المحفظة، أشار الشيخ حمود صلاح الصباح، نائب رئيس - إدارة الاستشارات الاستثمارية في "المركز" قائلاً: "تم إطلاق محفظة الائتمان الخاص بعد إجراء الدراسة المتعمقة النافية للجهالة في وضع استراتيجية المحفظة وفي عملية اختيار الشركاء الدوليين، حيث يضمن هذا النهج الدقيق تنويع استثماراتنا عبر القطاعات الاقتصادية التي تشمل قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى. وتركز المحفظة الجديدة على عاملي الجودة والتنويع في اختيار الشركاء والقطاعات والشركات الكبيرة والمتوسطة ذات التدفقات النقدية والإيرادات المستدامة التي تستثمر فيها عالمياً، الأمر الذي يمنحها أداءً أكثر ثباتاً ويُمكنها من مواجهة التحديات في الأسواق وتوزيع المخاطر، والاستفادة من فرص النمو التي يوفرها "المركز" لعملائه، وبالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية".

ومن جهته، سلط عبد اللطيف النصف، العضو المنتدب - إدارة الثروات وتطوير الأعمال في "المركز" الضوء على توافق المحفظة مع احتياجات المستثمرين، قائلا: "حرص "المركز" منذ تأسيسه على التواصل المستمر مع المستثمرين وابتكار حلول استثمارية فريدة تلبي أهدافهم الاستثمارية. ونظراً للفرص المتاحة في قطاع الائتمان الخاص، واهتمام المستثمرين المحتملين والمؤهلين بهذا القطاع، أطلق "المركز" محفظة الائتمان الخاص الجديدة التي تتوافق مع تطلعاتهم وتوفر لهم مستويات مرنة من السيولة. ومن المتوقع أن توفر محفظة الائتمان الخاص مستوياتٍ معززة من العوائد المعدلة وفق المخاطر، وذلك من خلال شروطٍ استثمارية مرنة ذات هيكلة قوية، مما يتيح لعملائنا المحترفين والمؤهلين إمكانية الاستفادة من الفرص التي توفرها أسواق الائتمان الخاص".

وجاء تطوير المحفظة الجديدة استناداً للخبرات الواسعة التي يتمتع بها فريق "المركز"، وقدرته العميقة في السوق لاختيار أفضل الشركاء الدوليين من حيث تحقيق العوائد المعدلة وفق المخاطر. ويعتمد ذلك على آلية تقييم وفرز دقيقة بهدف إدارة المخاطر وتحقيق عوائد إيجابية في مختلف القطاعات وفئات الشركات، ما يعزز استقرار المحفظة ويزيد قدرتها على تحقيق العوائد المرجوة.

وبإطلاق محفظة الائتمان الخاص الجديدة، يواصل "المركز" مسيرة الابتكار والريادة في قطاع الاستثمار، والسعي لتوسيع منتجاته الاستثمارية التي تواكب طموحات عملاءه، وتوفير خيارات استثمارية أسهل وأكثر تطوراً وموثوقية للمستثمرين ومراقبي السوق في مجال الائتمان الخاص. ويستمر "المركز" في إرساء معايير جديدة في القطاع المالي مع الالتزام بتقديم خدمات استثنائية ومبتكرة لتعزيز مكانته كمستشار موثوق، والشريك الاستثماري الأمثل في أسواق المنطقة وعالمياً.

تنويه:

تم إعداد هذا البيان الصحفي لأغراض ترويجية وتم اعتماده من قبل "المركز"، ولم يتم إغفال ذكر أي بيانات ضرورية عن الاستثمار محل الإعلان. وقد تتعرض استثمارات محفظة الائتمان الخاص للمخاطر، ومن الصعب التنبؤ بعوائد الاستثمار وأدائه ولا يمكن ضمانها. وينبغي على المستثمرين المحتملين مراجعة وثائق العرض و إجراء التحليلات والأبحاث الخاصة بهم، والتشاور مع مستشاريهم الماليين والقانونيين وغيرهم من المستشارين المتخصصين في اتخاذ القرارات الاستثمارية والمتعلقة بأي استراتيجية يناقشها هذا المحتوى، وفهم أن مثل هذا الاستثمار يحمل درجة كبيرة من مخاطر خسارة أصل الاستثمار، ولا يمكن توقع نسبة الربح المحتمل أو ضمانها.

إن محفظة الائتمان الخاص مخصصة ومناسبة فقط للعملاء المحترفين المؤهلين / العملاء المحترفين بطبيعتهم على النحو المحدد من قبل هيئة أسواق المال الكويتية، وأن يكونوا على استعداد لقبول المخاطر المعروفة وغير المعروفة المرتبطة باستثمار محفظة الائتمان الخاص.

- انتهى -

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.38 مليار دينار كويتي (4.50 مليار دولار أمريكي) كما في 30 يونيو 2024. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

-انتهى-

#بياناتشركات