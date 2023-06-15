أبرز النتائج:

صافي أرباح الشركة للربع الأول 2023 بلغ 8.04 مليون درهم

الشركة سجلت إيرادات التأمين بقيمة 265 مليون درهماً وحققت ارتفاعاً بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي

إجمالي قيمة الأصول بلغ 3,556.61 مليون درهم

الشركة تستعد لمرحلة جديدة من النمو تتزامن مع إعلانها مؤخراً عن تعيينات جديدة في إداراتها العليا

دبي، 15 يونيو 2023: أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، المدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم "سلامة"، أكبر مزود حلول تكافل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، اليوم عن تحقيقها صافي أرباح للربع الأول من عام 2023 بقيمة 8.04 مليون درهم.

ونجحت الشركة بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الجديد رقم 17 (IFRS 17) والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2023. وهو ما يمثل منعطفاً مهماً نحو تعزيز الشفافية والاتساق والقابلية للمقارنة في عمليات إعداد التقارير المالية.

وعقب النجاحات التي حققتها الشركة عام 2022، واصلت "سلامة" مسار نموها خلال الربع الأول من عام 2023؛ حيث سجلت أداءً قوياً على صعيد تحسين ربحية الأعمال الأساسية وإيرادات عمليات التأمين لتسجل 265 مليون درهم، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. بينما بلغ إجمالي قيمة أصول الشركة 3,556.61 مليون درهم.

ويأتي هذا الأداء اللافت بالتوازي مع إعلان الشركة مؤخراً عن تعيينات جديدة في هيئتها الإدارية العليا، والتي تمثل استعداها للمرحلة التالية من مسيرة نموها الناجحة، لتحافظ على مكانتها كشركة رائدة في قطاع حلول التكافل في دولة الإمارات منذ أكثر من 43 عاماً. وفي إطار استراتيجيتها الرامية إلى لتحقيق النمو في قطاع التكافل، وتعزيز مبادرات التوطين؛ عيَّن مساهمو الشركة رائد الأعمال وخبير التمويل سعادة سعيد الهاجري بمنصب رئيس مجلس الإدارة. في حين تم اختيار والتر جوب، الذي يتمتع بخبرات واسعة ومرموقة في قطاع التأمين، ليشغل منصب الرئيس التنفيذي.

وواصلت الشركة تعزيز ميزانيتها العمومية عبر تحويل الخسائر المتراكمة إلى أرباح محتجزة بقيمة 2.66 مليون درهم عقب الانتهاء من تخفيض رأس المال في الربع الأول 2023.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سعيد الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة "سلامة": " واصلنا في ’سلامة‘ طوال هذا الربع تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة لتحقيق النمو. وتؤكد نتائج الربع الأول تركيزنا الراسخ على تحقيق الربحية والتزامنا بالحفاظ على الاستقرار المالي. وبالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية، فقد شهدنا فرصاً كبيرة لازدهار حلول التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. الامر الذي أتاح لنا مواصلة التزامنا بتوفير منتجات وخدمات عالمية المستوى تلبي تطلعات قاعدة عملائنا المتنامية، والعمل على خلق المزيد من القيمة لكافة الأطراف المعنية".

وأضاف: "بالتزامن مع النمو الاقتصادي المستمر الذي تشهده دولة الإمارات، لا نزال نشهد زخماً متنامياً عبر مختلف قطاعات الأعمال، الأمر الذي يتجلى عبر أدائنا القوي. ونتوقع تحسّن أعمالنا خلال عام 2023 بفضل قوة واستقرار الاقتصاد الإماراتي، وتحسن معنويات السوق، واستمرار الإنفاق على البنية التحتية، وقانون التأمين الصحي الإلزامي الجديد، وارتفاع الطلب الإجمالي على خدمات التأمين في الدولة".

وتعد مسيرة نمو شركة "سلامة" خير دليل على تنامي الطلب على منتجات التأمين التكافلي الاستثنائية التي توفرها للعملاء بالتزامن مع التزامها بأرقى معايير الحوكمة. وتؤكد الشركة مضيّها قدماً في مبادراتها الاستراتيجية والتي تشمل استقطاب وتنمية قدرات المواهب الإمارتية وضمان ارتقائهم الوظيفي وحصولهم على الفرص المواتية لشغل مختلف المناصب الإدارية. وقد أعلنت مؤخراً عن انضمام 10 موظفين جدد إلى فريق عملها. وباعتبارها شركة تركز في المقام الأول على تلبية تطلعات العملاء، ستواصل سلامة العمل على تسهيل وصول العملاء من مختلف الفئات إلى حلول التأمين التكافلي الأكثر تميزاً ضمن فئتها.

ويتيح اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الجديد (IFRS 17) إطاراً شاملاً لعقود التأمين، مما يضمن انعكاس طبيعة وتعقيدات أعمال التأمين بدقة من خلال البيانات المالية لشركة "سلامة". وعبر الالتزام بهذا المعيار العالمي، تبقى شركة "سلامة" في موقع مثالي لتوفير المعلومات الموثوقة وذات الصلة للأطراف المعنية، وتمكينهم من اتخاذ القرارات المستنيرة. ولا تزال "سلامة" على ثقة بأن اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 17) سيساهم في خلق مشهد أكثر قوة وشفافية لإعداد التقارير المالية، مما يرسخ التزامها أكثر بالحفاظ على أرقى معايير المحاسبة وممارسات الإفصاح.

يشار إلى أن "سلامة" تعد اليوم أكبر مزود لحلول التكافل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع كفاية رأس المال من المستوى "AAA" وفقاً لمعايير ستاندرد آند بورز.

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