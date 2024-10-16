دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت سفن إكس (7X) عن توقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد للماء والكهرباء بهدف ضمها إلى قائمة الجهات المعتمدة على منصة "وين"، خدمة صندوق البريد الرقمي في دولة الإمارات، وذلك انطلاقاً من حرص الجانبين على توفير خدمات فعالة وآمنة لتلقي المراسلات والفواتير بما يعزز تجربة المتعاملين.

ووقع الاتفاقية كل من سعادة عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X)، والمهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، وذلك في جناح سفن إكس (7X) في معرض جيتكس جلوبال 2024 بحضور ممثلين عن كلا الجانبين.

وبانضمامها إلى منصة "وين"، ستتمكن شركة الاتحاد للماء والكهرباء من إرسال رسائل رقمية آمنة وموثوقة لمتعامليها بما يضمن حماية معلوماتهم وبياناتهم، كما ستوفر للمتعاملين قناة آمنة وسهلة لتسديد الفواتير والمدفوعات المستحقة إلكترونياً عبر منصة "وين".

وفي هذا الصدد، قال سعادة عبدالله محمد الأشرم: "ستساهم شراكتنا مع الاتحاد للماء والكهرباء في دعم جهودنا الهادفة إلى تعزيز المستقبل الرقمي لدولة الإمارات، حيث نسعى دوماً إلى تقديم حلول مبتكرة تساهم في تعزيز توظيف التكنولوجيا المتقدمة في كافة خدماتنا بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة الرقمية. ونهدف من خلال توفير خدمة صندوق البريد الرقمي في الإمارات "وين" إلى تمكين الأفراد والشركات من تلقي الرسائل وإدارة المستندات بسهولة وأمان. وتضمن منصة "وين"، من خلال توظيف أحدث تقنيات التشفير، حماية البيانات والمستخدمين من محاولات الاحتيال والتصيد عبر الإنترنت، والتي تشهد تزايداً متسارعًا على المستوى العالمي."

من جانبه، قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء: "يعد تعاوننا مع سفن إكس (7X) عبر منصتها الرائدة "وين"، تحقيقًا لرؤية القيادة الرشيدة بشأن التحول الرقمي في دولة الإمارات، ودعمًا لتوجهاتنا في شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بتقديم تجربة رقمية آمنة ومتكاملة لمتعاملينا، تعكس حرصنا المستمر على تشجيع وتبني جهود الابتكار، والتزامنا الدائم بتطوير خدماتنا ودفع عجلة التحول الرقمي في القطاع".

ويعد صندوق البريد الرقمي في الإمارات "وين"، المنصة الوحيدة في دولة الإمارات المصممة خصيصاً لتوفير شبكة تواصل آمنة ومشفرة عبر عنوان رقمي إماراتي دائم مرتبط بعناوين المستخدمين الفعلية. وتوفر منصة "وين" الحماية للمستخدمين من الجرائم الإلكترونية وتمكنهم من إدارة الفواتير والمدفوعات بصورة موثوقة، كما توفر لهم خدمات الأرشفة وحفظ الملفات والمستندات الهامة.

للمزيد من المعلومات حول صندوق البريد الرقمي في الإمارات "وين"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.wayn.ae.

-انتهى-

#بياناتشركات