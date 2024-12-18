أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أطلقت سفن إكس (7X)، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، طابعاً تذكارياً يحمل شعار "تسخير المعرفة للخدمة" الذي تتبناه جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ويوثّق مركز المعرفة الخاص بالجامعة كأحد الرموز الوطنية الشاهدة على الطموح الإماراتي، باعتباره منارةً للبحوث التحويلية وموقعاً يجذب ألمع العقول العالمية في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الطابع في إطار الإصدارات الثقافية من سفن إكس (7X) والمعنية بتوثيق أبرز الملامح العلمية والثقافية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من التزام المجموعة بمسؤوليتها المجتمعية والاحتفاء بالإنجازات والمكتسبات الإماراتية ومكانتها العالمية.

وتعد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أول جامعة على مستوى العالم تركّز على الدراسات العليا والبحثية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعمل على تعزيز الأبحاث الرائدة وتمكين الطلبة والقطاعين الحكومي والخاص من تسخير الذكاء الاصطناعي كقوة لتحقيق تأثير إيجابي عالمي.

وتتوفّر الطوابع في كافّة مراكز بريد الإمارات، ذراع الخدمات البريدية لسفن إكس (7X)، والموزّعة في أنحاء الدولة وعبر الموقع الإلكتروني www.emiratespostshop.ae.

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