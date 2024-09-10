دبي، الإمارات العربية المتحدة، أطلقت سفن إكس (7X)، مجموعة بريد الإمارات سابقاً، وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مجموعة من الطوابع التذكارية المميزة احتفالاً بالذكرى الخامسة عشرة لانطلاق مترو دبي. وجاءت هذه المبادرة تقديراً لأحد أبرز معالم إمارة دبي الذي أحدث نقلة نوعية في قطاع النقل وساهم بتسهيل حركة سكّان الإمارة واختصار زمن الرحلة بين المواقع المحورية على طول خط المترو.

وأقيم حفل الإصدار في مقر هيئة الطرق والمواصلات في دبي بحضور عبيد القطامي، المدير التنفيذي للشؤون المؤسسية في سفن إكس، وأيوب أهلي، المدير العام لبريد الإمارات، وأحمد محبوب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري في هيئة النقل والمواصلات، ومجموعة من المدراء والممثلين عن كلا الجانبين.

وقال عبيد القطامي: "يجسد مترو دبي بُعد الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، إذ أصبح يمثّل العصب المركزي لشبكة المواصلات في إمارة دبي وجعل دولة الإمارات منافساً عالمياً في مجال النقل الذكي. ونفخر بمشاركتنا لهيئة الطرق والمواصلات في الاحتفال بهذه الذكرى الهامة التي تبرز التزام دولتنا بالاستدامة وتطوير بنية تحتية متكاملة وذكية. ونسعى من خلال إطلاق هذا الطابع التذكاري إلى توثيق مكانة مترو دبي كرمز للتقدم الحضري ومصدر إلهام للأجيال القادمة في تحقيق رؤية دبي للنقل الحضري المستدام والذكي."

وقال أحمد محبوب: "يسعدنا الاحتفال بهذه المناسبة الفريدة لمترو دبي (أيقونة المواصلات العامة بإمارة دبي)، عبر الشراكة الاستراتيجية والتعاون مع سفن إكس، من خلال إصدار طابع بريدي تذكاري خاص يوثق هذه اللحظة التاريخية بقطاع المواصلات العامة في دولة الامارات. تحقق هذه الشراكة النوعية غايتنا في الاحتفال بمرور 15 عاماً على انطلاق مترو دبي، كما يعكس الطابع البريدي المكانة التي يحتلها المترو باعتباره العمود الفقري لقطاع النقل العام، والخيار الأول لتنقل السكان والزوار بسهولة وأمان في إمارة دبي".

يذكر أن مترو دبي يوفّر ركيزة متكاملة لمنظومة النقل العام في المدينة، وتشكل الاستدامة البيئية جانباً أساسياً من عملياته، مما يعزز من دور دبي كمدينة رائدة في توفير حلول تنقل صديقة للبيئة ومستدامة.

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