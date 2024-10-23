دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت سفن إكس "7X"، عن مشاركتها ورعايتها الماسية لمعرض سيلمس السعودية 2024، لتمثيل دولة الإمارات عبر استعراض أحدث التطورات في القطاع اللوجستي وقطاع الخدمات المالية، وإبراز التقدم الرقمي الذي تشهده الدولة على كافة الأصعدة.

وتسعى سفن إكس “7X” من خلال مشاركتها في المعرض إلى تسليط الضوء على أحدث الخدمات والمنتجات التي تقدمها على مستوى قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الحلول المبتكرة التي اعتمدت أحدث التقنيات لخدمة المجتمع الإماراتي من الأفراد والشركات على حد سواء، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الابتكار وتقديم حلول متطورة تساهم في دفع عجلة التحول الرقمي في المنطقة. وستحرص المجموعة خلال أيام المعرض على بحث سبل التعاون وفرص التوسّع في السوق السعودي من خلال شركاتها التابعة؛ بريد الإمارات، الذراع البريدي، وإي أم أكس، الذراع اللوجستي، ومركز الوثائق الإلكتروني، روّاد التحوّل الرقمي لخدمة العملاء، وفنت إكس، ذراع الخدمات المالية والتي تضم تحت مظلتها وول ستريت للصرافة وإنستانت كاش للحوالات المالية.

وسيشهد المعرض، الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان "مستقبل التجارة الرقمية" ويستمر حتى 24 أكتوبر 2024، مشاركة قادة المجموعة وعلى رأسهم عبدالله محمد الأشرم، الرئيسي التنفيذي لسفن إكس "7X" في الحوارات والجلسات النقاشية، وذلك في مجالات الاستراتيجيات متعددة القنوات، والعمليات اللوجستية العابرة للحدود، والمدفوعات، وغيرها من المواضيع القائمة على تعزيز الواقع الرقمي للخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين.

وقال عبدالله محمد الأشرم: "يسعدنا المشاركة هذا العام في معرض سيملس السعودية 2024، والذي يشكّل منصة مثالية لاستعراض أحدث تقنياتنا ومنتجاتنا، حيث نلتزم بتطوير حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد الرقمي وتلبي احتياجات المتعاملين المتغيرة في مجالات الخدمات اللوجستية، والمدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية وغيرها من المجالات".

وأضاف الأشرم: "تأتي مشاركتنا في وقت يشهد فيه السوق الإقليمي تطوراً ملحوظاً في بنيته التحتية الرقمية، مما يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز التعاون والنمو المشترك، وبالتالي ترسيخ مكانة دولة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم كمركز لوجستي ومالي رائد، وتوطيد العلاقات مع الشركاء الرئيسيين في المملكة العربية السعودية والدول المشاركة في المعرض".

ويُعد معرض "سيملس السعودية" أكبر حدث يناقش أحدث الابتكارات في مجال المدفوعات، والتكنولوجيا المالية، وتجارة التجزئة، والتجارة الإلكترونية، والتوصيل للمنازل، والتسويق الرقمي. وتتوجّه هذه الفعالية إلى التجار والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الرقمية، مما يتماشى مع رؤية سفن إكس "7X" في تمكين الحلول الرقمية الشاملة وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

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