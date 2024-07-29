نسبة النمو في حجم شحنات التوصيل المحلية 8.5%

نسبة النمو في حجم الشحنات البريدية الدولية الصادرة 12%، والشحنات الواردة 42%

نسبة النمو في حجم التعاملات المالية 38%، ونسبة الزيادة في عدد البطاقات المطبوعة 22%

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "سفن إكس" (7X)، المعروفة سابقاً باسم مجموعة بريد الإمارات والممكّن الرائد لقطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، عن نتائج العمليات التشغيلية للنصف الأول من العام 2024. وأظهرت النتائج محافظة المجموعة على أدائها القوي والذي يعكس التزامها بتعزيز واقع الخدمات اللوجستية والرقمية والمالية على المستوى المحلي والإقليمي وجهودها المستمرة لتحقيق هذه الرؤية. وسلطت النتائج التشغيلية الضوء على أداء الشركات التابعة للمجموعة بما في ذلك "بريد الإمارات"، وشركة "إي أم أكس"، و"مركز الوثائق الإلكتروني"، بالإضافة إلى "فنت إكس" التي تضم "وول ستريت للصرافة" وشركة تحويل الأموال "إنستانت كاش".

وتشير تقارير أداء النصف الأول من العام 2024 إلى تحقيق الخدمات البريدية نمواً بنسبة 12% في حجم الشحنات الدولية الصادرة، و42% على مستوى الشحنات الدولية الواردة إلى الدولة سواءً عبر خدمات البريد العاجل الدولي أو العادي، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبالمقارنة مع النصف الأول من عام 2023، شهدت نتائج خدمات التوصيل السريع والميل الأخير نمواً في حجم الشحنات المحلية بنسبة 8.5%. وتشير التقارير إلى زيادة ملحوظة في حجم الشحنات الدولية الواردة والترانزيت مع إطلاق شركة "إي أم أكس" (EMX) في شهر فبراير من عام 2024، والجهود المستمرة من "سفن إكس" (7X) لتمكين شركاتها التابعة من توسيع قاعدة المتعاملين ووجهات الشحن الدولية.

كما شهد حجم التعاملات المالية في المجموعة نمواً بنسبة 38% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، وسجل حجم طباعة البطاقات الذكية المالية وغير المالية ارتفاعاً بنسبة قاربت 22% بالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.

وفي هذا الصدد، قال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة سفن إكس (7X): "استطعنا خلال النصف الأول من العام 2024 تحقيق نتائج قوية عكست نجاحنا في ظل التحديات والتطورات المستمرة التي يشهدها القطاع، وأكدت تميز محفظة أعمالنا المتنوعة والمدعومة بشبكة تشغيلية متينة، ومنهجية أعمال قادرة على استشراف المستقبل. وكلنا ثقة أنّ النصف الثاني من العام سيكلل بالمزيد من النجاح خاصةً مع المنتجات والخدمات الجديدة التي ستطلقها الشركات التابعة بدعم من "سفن إكس"، مما سيمكننا من تعزيز قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الالكترونية والشمول المالي والأتمتة الرقمية، والمساهمة بدعم التطور الاقتصادي في دولة الإمارات.".

وتواصل "سفن إكس" (7X) تنمية علامتها التجارية الرائدة في قطاعات الأعمال، حيث تستمر بدعم مساهمات شركاتها على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، وتعزيز رصيد إنجازاتها الخدمية والرقمية والمالية في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

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