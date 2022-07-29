الأرقام وملخص الأداء المالي

مليار درهم النصف الأول 2022 النصف الأول 2021 نسبة التغيير على أساس سنوي (%) الإيرادات 17.1 5.5 211% صافي الأرباح 7.9 1.7 365% أرباح الحصص بالدرهم 0.63 0.20 215%

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ألفا ظبي القابضة ش.م.ع." ("ألفا ظبي" أو "المجموعة")، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: ADH؛ عن نتائجها المالية للنصف الأول للعام الجاري عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022.

ويتضمن إعلان ألفا ظبي تحقيق مجموعة أخرى من النتائج المالية القياسية خلال النصف الأول من عام 2022، حيث بلغ صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام الحالي 7.9 مليار درهم، بزيادة كبيرة عن 1.7 مليار درهم على أساس سنوي هذا وقد ساهمت جميع القطاعات في تحقيق إيرادات للمجموعة، وشهدت المنصة نمواً في جميع المستويات عبر كافة مجالاتها. وبلغت إيرادات المجموعة 17.1 مليار درهم، بزيادة كبيرة على أساس نصف سنوي عن 5.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما بدأت ألفا ظبي تحصد ثمار توسعها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ بلغت الإيرادات من الاستثمارات الخارجية للشركة 2.1 مليار درهم حتى تاريخ 30 يونيو من العام 2022، بارتفاع يمثل زيادة بنسبة 514٪ على أساس سنوي.

وفي شهر ابريل من هذا العام قامت مجموعة ألفا ظبي بزيادة حصتها في الدار العقارية ش م ع في إبريل من العام الحالي، مما عزز من مكانتها كمساهم استراتيجي طويل الأجل ومؤمن إيمانا راسخا بإمكانيات وإستراتيجية نمو الدار. نتيجة لذلك، تمكنت ألفا أبوظبي من حصولها على تمثيل الأغلبية في مجلس إدارة الدار، مما أدى إلى تحولها إلى الشركة الأم. وبالتالي، فإن البيانات المالية لشركة ألفا ظبي، تتضمن النتائج والمركز المالي لشركة الدار كشركة تابعة لها من تاريخ الاستحواذ. وقد أدى هذا الاندماج إلى تحويل الوضع المالي لشركة ألفا أبوظبي وإضافة إمكانات أخرى هائلة وفرص نمو كبيرة ترسيخاً لمكانتها.

وتأتي هذه النتائج كأول نتائج مالية سنوية للمجموعة منذ نجاح إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل مباشر في يونيو 2021، وتحولها إلى واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية القابضة في دولة الإمارات، حيث شهد النصف الأول من عام 2022 زيادة ملحوظة في الأنشطة الاستثمارية للشركة، بناءً على أدائها القوي على الصعيدين الإستراتيجي والمالي عبر قطاعاتها الاساسية منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وعلى مدار اثني عشر شهراً، استطاعت مجموعة ألفا ظبي توسيع وتعزيز نطاق استثماراتها وتحقيق التوازن في محفظة أعمالها المتنامية، والتوظيف الفعال لرأس المال، وذلك من خلال تعزيز مسيرة نموها وإبرام صفقات استحواذ واستثمار إستراتيجية. وساهمت مبادرات النمو هذه، جنباً إلى جنب مع تضمين النتائج المالية لشركة الدار العقارية، في تحقيق زيادة كبيرة في إجمالي موجودات مجموعة ألفا ظبي التي تضاعفت بأكثر من 47.3 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2021 إلى 101.3 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022، ما منح الشركة زخماً قوياً لتسريع وتيرة تحقيق طموحاتها.

وبناءً على جميع المعطيات السابقة، تحظى ألفا ظبي برأس مال كافي وتمويل جيد، مدعومة بمركز مالي قوي بلغ 16.6 مليار درهم، والذي ستقوم بتوظيفه بشكل مدروس لمواصلة تنفيذ استثماراتها ورأس المال بالشكل الأمثل، بينما تواصل دعم وتنفيذ خططتها التوسعية على صعيد القطاعات والمناطق الجغرافية. وتماشياً مع نهجها الاستثماري المرن والواضح، تمضي ألفا ظبي قُدماً نحو تحقيق أهدافها المالية والإستراتيجية خلال عام 2022 وما بعده.

أبرز الاستثمارات خلال الربع الثاني من العام الجاري

الدار العقارية في إبريل من عام 2022، أعلنت ألفا ظبي عن زيادة حصتها في الدار لتصبح بذلك ممثل الأغلبية في مجلس إدارتها وتحول ألفاظبي لتكون الشركة الأم للدار العقارية، مما عزز من مكانتها كأكبر مساهم إستراتيجي في الشركة. ونتيجة لذلك، تم دمج البيانات المالية بالكامل لشركة الدار في نتائج ألفا ظبي، مؤكدةً دعمها لاستراتيجة نمو الدار كشريك إستراتيجي على المدى الطويل. صندوق "ألفا ويف فينتشرز 2" التزمت شركة ألفا ظبي باستثمار 9.2 مليار درهم في صندوق رأس المال المخاطر "ألفا ويف فينتشرز 2" يتضمن مساهمة رأسمالية بقيمة 2.6 مليار درهم. يستهدف الصندوق الاستثمار في الشركات التي يعتمد نموها على توظيف التكنولوجيا والتقنيات المتطورة، والتي تقوم بتوفير الحلول الابتكارية لأبرز المشكلات الإقليمية والعالمية. الاستثمار في الطرح العام الأولي كمستمر أساسي أصبحت ألفا ظبي مستثمراً أساسياً في الطرح العام الأولي لكل من هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة بروج بقيمة استثمارية تبلغ 367 مليون درهم لكل منهما. وتواصل ألفا ظبي تعزيز مكانتها بصفتها لاعباً رئيسياً في أسواق رأس المال المحلية وداعماً لجهود التنويع في تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة.

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حول ألفا ظبي القابضة

تأسست ألفا ظبي القابضة في عام 2013، وهي مجموعة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد الشركة من أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في أبوظبي، وتندرج تحت مظلتها أكثر من 100 شركة من مجالات الرعاية الصحية والزراعة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى. ويعمل لدى الشركة أكثر من 65 ألف موظف، وهي داعم استراتيجي لاقتصاد الإمارات يلتزم بتحقيق نمو مستمر لأصحاب المصلحة عبر الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الابتكار والتنوع.

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