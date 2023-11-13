المنامة البحرين: أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب ("جي إف إتش" أو "المجموعة") (بورصة البحرين: GFH) اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث ("الربع") والأشهر التسعة الأولى من السنة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ("الفترة").

سجلت المجموعة ربحاً صافياً عائداً للمساهمين بقيمة 24.31 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من العام، بزيادة قدرها 1.04% مقارنة بـ 24.06 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2022، مما يعكس تقدماً مطرداً. كان الدخل المحقق من الأعمال المصرفية الاستثمارية أحد العوامل الرئيسية المساهمة في تحقيق ربحية المجموعة خلال الربع الحالي. بلغت ربحية السهم للربع الثالث 0.71 سنت مقارنة بـ 0.73 سنت للربع المقارن من عام 2022. كما بلغ إجمالي الدخل للربع الثالث من عام 2023 ما مقداره 87.53 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 65.90 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2022 بارتفاع قدره 32.82%. بلغ صافي الربح الموحد خلال الربع الثالث 23.86 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 26.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2022، بانخفاض قدره 8.58%. بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثالث 63.68 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 39.80 مليون دولار أمريكي في الربع المقارن من عام 2022 بارتفاع قدره 60.00%.

ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 19.14% ليصل إلى 78.92 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة بـ 66.24 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 وذلك نتيجة للمساهمات القوية من جميع خطوط الأعمال. بلغت ربحية السهم للفترة 2.26 سنتاً مقارنة بـ 1.91 سنتاً للتسعة أشهر الأولى من عام 2022. بلغ إجمالي الدخل للتسعة أشهر الأولى من عام 2023 ما مقداره 261.29 مليون دولار أمريكي مقابل 188.03 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة قدرها 38.96%. ارتفع صافي الربح الموحد لفترة التسعة أشهر بنسبة 13.39% ليصل إلى 81.05 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 71.48 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. بلغ إجمالي المصروفات للفترة 180.24 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 54.63% من 116.56 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر الأولى من عام 2022.

بلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين 994.17 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2023، بانخفاض قدره 0.24% من 996.60 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2022. وارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 7.99% ليصل إلى 10.54 مليار دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بـ 9.76 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2022.



غازي الهاجري رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية

"يسرنا أن نعلن عن ربع آخر من الأداء الجيد والنمو المطرد في الدخل والربحية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام والتي تحققت بدعم من الدخل الجيد الناتج عن أنشطة الاستثمار العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى مساهمات من الأعمال المصرفية التجارية للمجموعة وأنشطة الخزينة والاستثمارات الخاصة، على الرغم من تأثر الأداء في هذه المجالات خلال الربع جراء ارتفاع الفائدة. وبينما شكلت بيئة ارتفاع سعر الفائدة ضغطاً على خطوط الأعمال هذه، إلا أنها تمكنت من إعادة تهيئة استراتيجيات التمويل الخاصة بها والاعتماد على استراتيجيات بديلة للحد من تأثير تكلفة التمويل الآخذة في الارتفاع. على الرغم من ظروف السوق الصعبة، يعكس نمو المجموعة بشكل عام، مرونتها ونجاح استراتيجيتها التي تركز على الاستثمارات في القطاعات منخفضة المخاطر والسعي المستمر للتنويع. تم التأكيد بشكل أكبر على فعالية استراتيجيتنا في مراجعة التصنيفات التي أجرتها وكالة كابيتال إنتليجنس خلال الربع، والتي شهدت إعادة تأكيد تصنيفات المجموعة نتيجة للتنويع الجغرافي القوي للأصول وخطوط الأعمال التي تم الاستناد إليها كمحركات رئيسية للتصنيفات. بينما ندخل الآن في الأشهر الأخيرة من عام 2023، تقوم المجموعة بخلق فرص استثمارية واعدة في القطاعات والأسواق الأساسية، حيث قمنا بتوسيع وجودنا وتطوير محفظتنا من الأصول المدرة للدخل لتحقيق قيمة أكبر للمستثمرين والمساهمين للفترة المتبقية من العام، وما بعدها بمشيئة الله."



هشام الريس الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية

"شهد الربع الثالث من عام 2023 تحقيق المجموعة لمزيد من التقدم على كافة أصعدة الأعمال حيث عملنا على زيادة قيمة استثماراتنا وواصلنا العمل على جذب فرص إستثمارية جديدة بما يتماشى مع استراتيجيتنا والتركيز على القطاعات المنخفضة المخاطر مثل الرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتعليم والخدمات اللوجستية للأغذية. خلال هذا الربع، ارتفع دخل المجموعة بأرقام مضاعفة ما أدى إلى تعزيز الربحية بشكل أكبر. تحققت المساهمات إلى حد كبير في الربع الثالث من الرسوم الناتجة عن أنشطتنا المصرفية الاستثمارية، فضلا عن أننا استفدنا من أسعار الفائدة الآخذة في الارتفاع والتي ساهمت بشكل كبير في دخلنا من الاستثمار خلال الربع. كما نجحنا في إبرام ثلاث إتفاقيات جديدة شملت صندوق الفرص الأمريكية، والصندوق السعودي للوجستيات الغذائية، وصندوق سكن الطلاب بالولايات المتحدة. وبشكل إجمالي، تم خلال الربع توظيف ما يزيد عن 361.1 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات المتعلقة بالصناديق الإقليمية والدولية للمجموعة مع مستثمرين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. واستناداً إلى الظروف المواتية للنمو الهيكلي طويل الأجل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، واصلنا أيضاً البحث عن الفرص وإبرام إتفاقيات في القطاعات الأساسية التي نركز عليها. خلال هذا الربع، قمنا ببناء منصة أصولنا اللوجستية الإقليمية بشكل أكبر من خلال الاستحواذ على محفظة لوجستية وصناعية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي تتألف من أصول تقع إلى حد كبير في المملكة العربية السعودية وكذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما واصلنا التركيز على المملكة العربية السعودية وجلبنا عددا من الفرص الفريدة، من بينها فرصاً في قطاع الرعاية الصحية، حيث نعمل بنشاط على التوسع والاستفادة من الفرص الناتجة عن التنمية الاقتصادية لرؤية المملكة 2030. نحن نتطلع إلى اختتام العام الحالي بتحقيق تقدم في كل من خطوط أعمالنا والأسواق ذات الأولوية مع التركيز على تحقيق المزيد من النمو لمحافظنا الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة."



أبرز إنجازات وحدات الأعمال

تدير جي إف إتش ثلاثة خطوط أعمال رئيسية، واصل كل منها تقديم أداء إيجابي ومساهمات تدعم النمو في صافي الدخل الإجمالي للمجموعة خلال الربع الثالث وفترة التسعة أشهر من عام 2023.



إدارة الاستثمار:

· خلال الربع الثالث، أبرمت الشركة التابعة للمجموعة، جي إف إتش بارتنرز، بنجاح ثلاث معاملات جديدة - صندوق الفرص بالولايات المتحدة وصندوق سكن الطلاب بالولايات المتحدة والصندوق السعودي للوجستيات الغذائية الذي يوفر للمستثمرين مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية.



الأعمال المصرفية التجارية:

·خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، سجل نشاط الأعمال المصرفية التجارية للمجموعة، خليجي بنك ش.م.ب. (خليجي)، ربحية مستمرة نتيجة لاستراتيجية تركز على توسيع الشراكات والتحول الرقمي المستمر ومواءمة نموذج الأعمال مع الاتجاهات والتطورات الحالية.

·خلال فترة التسعة أشهر، حقق خليجي ربحا صافيا قدره 24.95 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 13.59% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. ارتفع إجمالي دخل خليجي بشكل أساسي نتيجة لارتفاع الدخل من التمويل وأصول الصكوك، بالإضافة إلى الرسوم والدخل الآخر.



الخزينة والاستثمارات الخاصة:

·كان أداء المجموعة في أنشطتها للخزينة والاستثمارات الخاصة مدعوما بمحفظة الخزينة المحافظة بشكل كبير، ولكنها تأثرت بتكاليف التمويل المرتفعة وتحركات السوق العامة خلال الربع.

·تواصل محفظة الخزينة تحقيق انتشار إيجابي لصافي الربحية بسبب انخفاض تكلفة التمويل التي تم الحصول عليها في دفاترها.

·بالنظر إلى المستقبل، تسعى مجموعة جي إف إتش إلى البحث عن فرص لتحقيق عوائد أعلى لمحفظة الخزينة وتنويع مصادر تمويلها لدعم نمو المجموعة.



تسليط الضوء على الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG خلال الربع، واصلت جي إف إتش تنفيذ مبادرات إيجابية لزيادة تعزيز التزامها تجاه الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وكان من أهمها:



·دعم التوسع في الرعاية الصحية في البحرين: وقعت جي إف إتش وخليجي عقدا مع الخدمات الطبية الملكية لبناء مركز متخصص لسرطان البروستات. ويدعم المركز طموح رؤية المملكة 2030 لتوسيع وتعزيز خدمات الرعاية الصحية المتخصصة وتقدمها في المملكة. وسيتم تجهيز المركز بأحدث التقنيات العالمية لتمكين الجراحين من إجراء العمليات بدقة ومرونة فائقة.

·دعم ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية: أبرمت شركة جي إف إتش المالية السعودية شراكة مع شركة Hope Ventures، الذراع الاستثماري لصندوق الأمل ومنتجي برنامج "Beban"، وهو برنامج تلفزيوني واقعي يدور حول ريادة الأعمال. ومن خلال هذه الشراكة، تدعم جي إف إتش المالية توسيع البرنامج، لموسمه الثالث، في المملكة العربية السعودية في خطوة تؤكد التزام جي إف إتش بنمو ريادة الأعمال وتمكين المؤسسين الطموحين والمبتكرين ونماذج الأعمال بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لأهداف التنمية والتنويع الاقتصادي.

·النهوض بالاقتصاد الرياضي في البحرين: أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، في إطار جهودها للمساعدة في النهوض بالاقتصاد الرياضي في البحرين، عن رعايتها لبطولة المنامة ماسترز 3×3 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة، والتي ستقام خلال شهر نوفمبر 2023 لأول مرة في المملكة. ومن خلال استقطاب الرياضيين والمتفرجين، تعزز هذه الرعاية الأهداف الوطنية لتعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي رئيسي ووجهة للسياحة الرياضية.

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حول مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.

تعتبر مجموعة جي إف إتش المالية واحدة من المؤسسات المالية المعروفة في منطقة مجلس التعاون الخليجي وتشمل أنشطتها إدارة الأصول، إدارة الثروات، الأعمال المصرفية التجارية والتطوير العقاري. تركز عمليات المجموعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوروبا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أسهم جي إف إتش مدرجة في بورصة البحرين، سوق أبوظبي للأوراق المالية، بورصة الكويت وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمجموعة: www.gfh.com.

