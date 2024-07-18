ارتفع اجمالي الدخل قبل مصاريف التمويل الى 4.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.5 مليار ريال قطري للنصف الأول لعام 2023

بلغ صافي أصول التمويل 108.4 مليار ريال، ومجموع ودائع العملاء 108.9 مليار ريال

نسبة التكلفة إلى الدخل 26.2%

معدل كفاية رأس المال 23.73%

الدوحة، قطر، أعلن مصرف الريان ش.م.ع.ق، اليوم، عن نتائجه المالية المجمعة للنصف الأول من العام 2024 والمُنتهي في 30 يونيو 2024 بتحقيق أرباح صافية لصالح المساهمين بقيمة 789 مليون ريال قطري.

تعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف الريان:"نستمر في تقديم أداء جيداً من خلال أنشطتنا المصرفية داخل قطر وخارجها. ارتفع اجمالي الدخل (قبل مصاريف التمويل) وصافي الدخل التشغيلي بنسبة 23% و4% على التوالي مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. خلال النصف الأول من العام الحالي، قمنا بإعداد والبدء بتنفيذ استراتيجيتنا الجديدة للمدى المتوسط، والتي تهدف إلى تحسين خدماتنا المصرفية وزيادة القيمة لمساهمينا."

من جهته، قال السيد فهد بن عبد الله آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة:" يسرنا أن نعلن عن صافي ربح بقيمة 789 مليون ريال قطري للنصف الأول من عام 2024، بارتفاع بنسبة 3.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لا تزال مؤشراتنا المالية الرئيسية القوية، حيث بلغت موجودات التمويل 108 مليار ريال، و إجمالي أصول البنك 162 مليار ريال قطري، و معدل راسخ لكفاية رأس المال بنسبة 23.73%. كما أن نسبة التكلفة إلى الدخل صحية عند 26.16٪، و نعمل بشكل مستمر على تعزيزها في جميع وظائف الأعمال، مع تركيزنا الأساسي على اثراء القيمة لمساهمينا بموازاة الحفاظ على الإدارة الحكيمة للمخاطر."

أبرز الأرقام المالية:

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