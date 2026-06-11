الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلن طيران الرياض، الناقل الجوي الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اليوم عن تسيير رحلته الافتتاحية رقم "RX401" من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار لندن هيثرو، حيث وصلت في تمام السابعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، وذلك على متن طائرتها الجديدة كليًا من طراز "بوينج 787-9 دريملاينر"، معلنة مرحلة جديدة من السفر والربط الجوي للمملكة العربية السعودية.

وتمثل هذه الرحلة، الانطلاقة الأولى لأسطول طائرات طيران الرياض الحديث من طراز "بوينج 787 دريملاينر" بعد وصول أولى طلائع الاسطول إلى الرياض في 5 يونيو، وتبعتهما طائرة ثالثة في 7 يونيو، على أن يستمر جدول التسليم خلال الفترة المقبلة لدعم خطط الشركة التشغيلية وتحقيق مستهدفاتها بربط المملكة بـ100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030.

وتمثل هذه الرحلة محطة بارزة في مسيرة طيران الرياض، والتي بدأت منذ أكتوبر الماضي بتسيير رحلات يومية إلى لندن، باستخدام الطائرة الاحتياطية التي تحمل اسم "جميلة"، ضمن البرنامج التشغيلي "المسار نحو الانطلاق" والذي يهدف إلى ضمان جاهزية التشغيلية وقياس جميع نقاط التواصل مع الضيف، تمهيداً لأول رحلة تجارية اليوم على متن طائرة "بوينج 787-9 دريملاينر" الجديدة.

في هذه السياق، صرّح توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض، قائلًا: "تؤكد هذه الرحلة جاهزيتنا للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً في عملياتنا التجارية. كما أن إدخال طائرتنا الجديدة من طراز "بوينج 787-9 دريملاينر" إلى الخدمة قبل الموعد المخطط له في 1 يوليو القادم يعكس كفاءة فرقنا وشركائنا، وقدرتنا على تسريع النمو مع الحفاظ على جودة التجربة".

من جانبه، قال روس بيكر، الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء في مطار هيثرو: "يمثل استقبال أول رحلة تجارية لطيران الرياض في هيثرو محطة بارزة بالنسبة لنا، ويؤكد اختيارها لمطار هيثرو رؤيتنا المشتركة لتوسيع خيارات المسافرين وتقديم خدمة عالمية المستوى، مع تعزيز الربط بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط، وفتح آفاق أوسع للسفر إلى وجهات في آسيا".

وتستمر الرحلات اليومية المنتظمة على هذا المسار بما يعزز الربط الجوي بين المملكتين، إذ تغادر الرحلة رقم "RX401" من الرياض عند الساعة 02:35 صباحاً لتصل إلى لندن عند الساعة 07:30 صباحاً، فيما تنطلق رحلة العودة رقم "RX402" من لندن عند الساعة 09:35 صباحاً، وتصل إلى الرياض عند الساعة 18:05 مساءً، بحسب التوقيت المحلي لكل مدينة.

تقدم طائرة بوينج 787-9 دريملاينر الجديدة تجربة تحمل توقيع طيران الرياض، تجمع بين الراحة والخصوصية والتقنيات المتقدمة وروح الضيافة السعودية. ومن المقاعد المصممة لتعزيز راحة الضيوف، إلى أنظمة الترفيه الجوي الغامرة ولمسات الضيافة والعناية، بما يعكس رؤية الناقل الوطني الجديد لتقديم تجربة سفر عالمية منذ لحظة الصعود وحتى لحظة الوصول.

ويمكن للضيوف المسافرين حجز تذاكر الرحلات اليومية إلى لندن عبر تطبيق طيران الرياض، أو الموقع الإلكتروني الرسمي riyadhair.com، أو من خلال مزودي خدمات السفر المعتمدين. كما يمكنهم الانضمام إلى برنامج الولاء "سفير" كأعضاء مؤسسين، والاستفادة من ميزة "ضمان العرض الأفضل " وخدمة الاتصال بالإنترنت عالي السرعة بشكل مجاني واكتساب المكافآت متنوعة.

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نبذة عن طيران الرياض:

هو ناقل جوي عالمي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يسعى لتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال ريادة قطاع الطيران وتعزيز مكانة العاصمة الرياض كوجهة وبوابة عالمية للمملكة. تم الإعلان عن إطلاقه في مارس 2023، ويتبنى أحدث التوجهات والتقنيات الرقمية، مع التركيز على تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية في صناعة الطيران.

بأسطوله المزود بمقصورات داخلية مصممة بعناية وأنظمة ترفيه واتصال جوي من الجيل الجديد، سيقدم تجربة سفر فريدة تمزج بين الراحة والفخامة والأصالة، وتعكس قيم المملكة المتمثلة في الكرم وحفاوة الاستقبال. ويهدف طيران الرياض إلى ربط ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، ليصبح الخيار الأول للراغبين في تجربة طيران راقية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.riyadhair.com

للاستفسارات الإعلامية، قسم العلاقات الإعلامية في طيران الرياض: Media@riyadhair.com

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راحة وأناقة بمعايير استثنائية:

تقدم مقصورة بوينج 787-9 دريملاينر الحديثة من طيران الرياض مستويات متقدمة من الراحة والتقنية عبر درجات الضيافة الأربع: الأعمال إيليت، والأعمال، والسياحية بريميوم، والسياحية. وتتميز درجتا الأعمال إيليت والأعمال بمقاعد تتحول إلى أسرّة مسطحة بالكامل بتوزيع 1-2-1، ومنافذ شحن USB-C وUSB-A، وتجربة صوتية غامرة مدمجة في مساند الرأس. وتأتي الدرجة السياحية بريميوم بتوزيع 2-3-2، مع أجنحة خصوصية لمساند الرأس، ومساحات تخزين إضافية، وأربعة منافذ USB-C، فيما توفر الدرجة السياحية مقاعد بتوزيع 3-3-3، ومساند رأس قابلة للتعديل بستة اتجاهات، ومنفذي USB-C. كما تعتمد جميع المقاعد تصاميم مريحة، وطبقات إسفنجية فاخرة، وأقمشة عالية الجودة لتعزيز الراحة والاسترخاء طوال الرحلة.

أحدث تجربة ترفيهية جوية في العالم

يستمتع الضيوف على متن رحلات طيران الرياض بتجربة ترفيهية غامرة عبر منصة Astrova من «باناسونيك أفيونيكس»، التي توفر شاشات OLED HDR 10+ بدقة 4K، وصورة سينمائية عالية الجودة، وقدرات تفاعلية، واتصال بلوتوث، ومنافذ شحن USB-C. كما تضم مكتبة الترفيه أكثر من 500 فيلم و600 مسلسل تلفزيوني من أبرز الشركاء العالميين، من بينهم «شاهد»، وDisney+، وHBO Max، وWarner Bros.، إلى جانب أكثر من 1,000 ألبوم وقائمة تشغيل صوتية، لتقديم تجربة ترفيهية متكاملة طوال الرحلة.

ضيافة مميزة على متن الطائرة

يقدم طيران الرياض لضيوفه تجربة ضيافة مصممة بعناية، تجمع بين الراحة والعناية والتفاصيل الراقية، وتشمل منتجات حصرية من «كياني» لتعزيز الاسترخاء أثناء الرحلة، وحقائب مستلزمات مخصصة للضيوف الصغار من «ديزني»، ومفروشات ناعمة وراقية من «بيت جون هورسفال». كما تشمل التجربة قائمة طعام متنوعة من الأطباق المحلية والعالمية، أُعدت بمكونات عالية الجودة لتلبي مختلف الأذواق وتعكس معايير الضيافة الراقية على متن الطائرة. ويحصل ضيوف درجتي الأعمال إيليت والأعمال على أطقم استرخاء حصرية من «كياني»، فيما يحصل ضيوف الدرجة السياحية بريميوم لأول مرة على أطقم راحة، بما يعزز شعورهم بالاسترخاء حتى الوصول.

"سفير": مستقبل الولاء لجيل دائم الحركة

يمكن لضيوف خط لندن هيثرو الاستفادة من مزايا حصرية عبر الانضمام إلى برنامج الولاء «سفير» التابع لطيران الرياض، الذي يجمع اسمه بين دلالة «السفير» في العربية وكلمة Sphere في الإنجليزية، في إشارة إلى التواصل العالمي وروح الحفاوة السعودية الأصيلة. ويقدم البرنامج مزايا تشمل ضمان أفضل عرض عند الحجز، وسياسة عدم انتهاء صلاحية النقاط، وإمكانية مشاركة النقاط بين الأعضاء ومجتمعهم، وخدمة الإنترنت المجانية على متن الطائرة.

ويقدم «سفير» مفهوماً متطوراً لبرامج الولاء، يجمع بين التفاعل المجتمعي والتجارب الترفيهية، ويتيح لأعضائه استكشاف أفضل ما تقدمه السعودية ضمن منظومة رقمية متكاملة لأسلوب حياة عصري، مدعومة بشراكات وفعاليات حصرية. واعتباراً من اليوم، يمكن للأعضاء الجدد الانضمام إلى البرنامج عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الرسمي لطيران الرياض للحصول على صفة «الأعضاء المؤسسين»، مع أولوية الحجز المبكر لأول رحلات طيران الرياض، ومزايا حصرية أخرى يعلن عنها لاحقاً.