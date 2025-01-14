الرياض، المملكة العربية السعودية: في خطوة تعكس جاهزيتها التشغيلية، وصلت اليوم أولى الطائرات الاحتياطية لشركة طيران الرياض، إحدى شركات الصندوق، والناقل الجوي الجديد للمملكة العربية السعودية، من طراز بوينج 787-9 دريملاينر إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض والتي تم استئجارها لتكون الطائرة الاحتياطية ضمن أسطولها الجوي بالإضافة إلى استخدامها لأغراض التدريب، وستحمل الطائرة أسم " جميلة" مع هوية الشركة بالتصميم الخارجي لهيكل الطائرة من الفئة الأولى ذات اللون اللؤلؤي المميز.

يجدر بالذكر أن هذه الطائرة مستقلة تماماً عن طلبية الطائرات الأساسية من طراز بوينج 787-9 والبالغ عددها 72 طائرة، حيث سوف تُستخدم هذه الطائرة خلال الأشهر المقبلة لأغراض التدريب والتشغيل التجريبي بالإضافة إلى استكمال إجراءات رخصة النقل الجوي (AOC) من خلال الهيئة العامة للطيران المدني؛ لتمكين بدء عمليات الرحلات التجارية في وقت لاحق من عام 2025.

وتستعد الشركة للكشف عن المقصورة الداخلية لأسطولها خلال الربع الأول من عام 2025م، والذي يتميز بفخامة التصميم وجودة المنتج والذي من شأنه أن يلبي توقعات الضيوف المسافرين على متن رحلات طيران الرياض. علماً بإن هذه الطائرة لن تحتوي على المقصورة الداخلية الجديدة، لكنها مزودة بتصميم داخلي عالي الجودة يلبي توقعات الضيوف المسافرين على متن رحلات طيران الرياض.

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