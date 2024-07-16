سجلت المجموعة إرتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح مدفوعاً بنمو في إجمالي الإيرادات بنسبة 15٪ مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

بلغ إجمالي الموجودات 114.2 مليار ريال قطري.

بلغ معدل كفاية رأس المال 17.8٪ متجاوزاً الحد الأدنى للنسبة الإشرافية بهامش مرتفع.

أوصى مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم و بواقع 0.08 ريال قطري للسهم الواحد. وإن القرار خاضع لموافقة الجهات الرقابية.

الدوحة، قطر: أعلن بنك دخان ("البنك" او "المجموعة" عند الاشارة الى الشركات التابعة له، رمز بورصة قطر : DUBK)، عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2024، مسجّلاً صافي أرباح 784 مليون ريال قطري، بنسبة نمو 3٪ مقارنة بنفس الفترة للعام السابق.

أعلنت المجموعة عن تحقيق صافي أرباح قدره 784 مليون ريال قطري خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مسجلة نموًا بنسبة 3٪ مقارنة بنفس الفترة للعام السابق. مدفوعاً بإرتفاع صافي الإيرادات من الأنشطة التمويلية بنسبة 18٪ و 34٪ لصافي الإيرادات من الأنشطة الإستثمارية، ما أدى إلى زيادة إجمالي الإيرادات للمجموعة بنسبة 15٪.

حافظت المجموعة على جهودها المستمرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى مصادر إيراداتها، مما حدا بنسبة التكلفة إلى الإيرادات لتكون 31.6٪.

بلغ إجمالي موجودات المجموعة 114.2 مليار ريال قطري، والتي تتكون بشكل أساسي من موجودات تمويلية بقيمة 82.7 مليار ريال قطري (72٪ من إجمالي الموجودات)، وإستثمارات مالية بقيمة 16.7 مليار ريال قطري (15٪ من إجمالي الموجودات).

يتم تمويل الميزانية العمومية للمجموعة بشكل رئيسي من ودائع العملاء والتي بلغت 84.6 مليار ريال قطري. وظل وضع السيولة لدى المجموعة عند مستويات مرتفعة، حيث بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 96.1٪، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 12.9 مليار ريال قطري، في حين تم الحفاظ على نسبة كفاية رأس المال عند 17.8٪ وفقا لمتطلبات بازل 3، مع تأمين إحتياطٍ كافٍ يتجاوز الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من قبل مصرف قطر المركزي.

أرباح مرحلية

في خطوة مهمة، أعلن مجلس الإدارة لأول مرة عن عزمه توزيع أرباح مرحلية بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم و بواقع 0.08 ريال قطري للسهم الواحد ، علماً بأن المقترح خاضع لموافقة الجهات الرقابية، وسيتم صرف هذه الأرباح في موعد يعلن عنه لاحقا، تستحق لحاملي الأسهم في نهاية جلسة تداول يوم 24 يوليو 2024. ويعكس هذا القرار ثقة مجلس الإدارة القوية في النظرة المستقبلية للبنك و إلتزامه بتوفير قيمة للمساهمين.

خدمات رقمية مبتكرة ومتطوّرة

يمضي بنك دخان في رحلته التقدمية لتحقيق التحوّل الرقمي الشامل الذي يستهدف تبسيط العمليات البنكية وتوفير راحة لا مثيل لها لقاعدة عملائه المتنامية باستمرار، وتعزيز محفظته من الخدمات المصرفية الرقمية بما يلبي احتياجاتهم المتغيّرة بوتيرة متسارعة، مع إرساء مستويات جديدة من التميّز في خدمة العملاء الاحترافية عبر فروعه المنتشرة في شتى أنحاء الدولة.

ومن هذا المنطلق، أطلق بنك دخان خدمة "فورًا" التي تتيح إرسال واستلام الأموال بشكل فوري داخل قطر، وجهاز الخدمة الذاتية لطباعة البطاقات المصرفية Smart Kiosk، كي يمكّنهم من تجديد واستبدال بطاقاتهم الائتمانية أو الخصم المباشر أو مسبقة الدفع بسرعة وأمان وفق إجراءات بسيطة، وبطاقة هميان مسبقة الدفع التي تمنح عملاء البنك الجدد والحاليين إمكانية إنجاز المدفوعات محليًا بكل أمان. كما عزّز محفظته من الخدمات الرقمية بتدشين خدمات Apple Pay و Samsung Wallet و Google Pay عبر منصته الرقمية للدفع دون لمس (D-Pay)، وقدّم لعملائه أول بطاقة رقمية مسبقة الدفع في قطر عبر تطبيق الجوال بعد أن أصبح أول شريك في قطر ينضم لبرنامج ماستركارد العالمي «ديجيتال فيرست» الخاص بالبطاقات.

في إطار سعيه الدؤوب لتحقيق الكفاءة في كل أعماله، كشف عن حملة التمويل الموافق عليه مسبقًا للعملاء المعتمدين عبر تطبيق الجوال من بنك دخان، مضيفًا إلى ذلك خدمة تحليلات إنفاق البطاقة الائتمانية عن طريق تطبيق أيضاً، الأمر الذي يوفّر رؤية واضحة حول إنفاق البطاقة المصنّفة من أجل تعزيز نماذج اتخاذ القرارات الائتمانية، والتي تعد جزءًا من عمليات التمويل في البنك. كذلك، قام البنك بكشف النقاب عن مساعده الافتراضي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي "راشد"، لتسهيل التواصل مع العملاء والرد على استفساراتهم من خلال تطبيق الجوال أو الموقع الالكتروني والواتس آب. تأتي هذه الخدمات والابتكارات الرقمية لتبرهن بصورة واضحة على ما يبذله بنك دخان من مساعٍ حثيثة للوفاء بالتزاماته تجاه عملائه وتحسين تجربتهم المصرفية وفق أحدث المعايير العالمية المتطورة.

أداء ثابت وجوائز مرموقة

شهدت الأشهر الستة الأولى من عام 2024 تتويج بنك دخان بالعديد من الجوائز والتكريمات الدولية، مما يرتقي بمكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في قطر. فلقد نجح في الفوز بـ 6 جوائز قيّمة من برنامج الجوائز السنوية لمجلة ميد (MEED) «التميّز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024» هي؛ جائزة "أفضل مدير ثروات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" مما يؤكّد مكانته ودوره الرائد في إدارة الثروات في قطر، وتفانيه في تقديم حلول استثمارية مصممة خصيصًا لمجموعة متنوعة من العملاء، وجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد"، وجائزة "أفضل تقديمات للمنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وجائزة "أفضل حلول للتمويل العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وجائزة "أفضل تقديمات متعددة القنوات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وجائزة "التميّز في تقديم خدمات تركّز على العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ".

علاوة على ذلك، حصل بنك دخان – خلال حفل توزيع جوائز جلوبال فاينانس – على جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر 2024"، مما يؤكد ريادته في قطاع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأيضًا جائزة "أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في العالم 2024" للعام الثالث على التوالي، والتي تسلّط الضوء على مرونته وما يقدّمه من خدمات وحلول تمويلية واستثمارية متطوّرة تنسجم مع تطلعات وطموحات عملائه كافة – وبخاصة ذوي الملاءة المالية العالية.

وفي إطار جهوده لمواجهة التهديدات الإلكترونية وتوفير أعلى مستويات الأمن السيبراني والحماية لعملائه، حصل بنك دخان على شهادة معيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) الإصدار 4.0، وشهادة الاعتماد الدولي (الآيزو) 27001 ISO/IEC في نظام إدارة أمن المعلومات من شركة Shamkris Global، كإنجاز مهم يعكس النهج الصارم الذي يتبناه للحفاظ على أمن البيانات، والامتثال للأنظمة والمعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال.

ومؤخراً، قامت وكالة موديز بتثبيت التصنيف الائتماني لبنك دخان عند "A2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك إلى "A" مع نظرة مستقبلية "مستقرة". أضف إلى ذلك أن بنك دخان يحتل المركز الرابع في قطر والمرتبة 23 في الشرق الأوسط ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكثر 30 بنكًا من حيث القيمة السوقية لعام 2024، كما تم إدراجه ضمن أقوى 100 شركة عامة لعام 2024 وفق تصنيف فوربس الشرق الأوسط السنوي الذي يسلط الضوء على الشركات الأقوى في المنطقة من حيث الحجم والقيمة السوقية والربحية.

نبذه حول بنك دخان:

تأسس بنك دخان ش.م.ع.ق. في دولة قطر كشركة مساهمة قطرية بسجل تجاري رقم 38012 بتاريخ 28 يناير 2008 ("تاريخ التأسيس"). بدأ بنك دخان ("البنك") أنشطته في 1 فبراير 2009 بموجب ترخيص مصرف قطر المركزي رقم (ر.م/19/2007). يعمل البنك وشركاته التابعة (يشار إليهم جميعا بـ "المجموعة" ويشار إليهم بشكل فردي بـ "شركات المجموعة") بشكل أساسي في أنشطة التمويل والاستثمار والاستشارات وفقًا لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية حسبما تحدده هيئة الرقابة الشرعية للبنك ووفقاً لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك. يتم القيام بالأنشطة الاستثمارية لغرض أصحاب المال وبالنيابة عن العملاء.

يعمل البنك من خلال فرعه الرئيسي الواقع في شارع حمد الكبير بالدوحة وفروعه التسعة المنتشرة في دولة قطر. البنك مملوك للجهات التالية الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بنسبة 24.6٪، وصندوق المعاشات العسكرية (قطر) بنسبة 11.7٪، وشركة قطر القابضة (الذراع الاستثماري والاستراتيجي المباشر لجهاز قطر للاستثمار الذي يمثل صندوق الثروة السيادية لدولة قطر) بنسبة 7.0٪، والأسهم المتبقية مملوكة من قبل عدد من الأفراد والشركات. قام البنك بتغيير علامته التجارية من بنك بروة إلى بنك دخان خلال شهر أكتوبر 2020 بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة قطر

بتاريخ 22 يناير 2023، وبموجب القرار رقم 2 لسنة 2023 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، تم تحويل البنك من شركة مساهمة خاصة قطرية إلى شركة مساهمة عامة قطرية. تم الإعلان رسمياً عن التحول من شركة مساهمة خاصة قطرية إلى شركة مساهمة عامة قطرية في اجتماع الجمعية العمومية التأسيسي المنعقد في 25 يناير 2023. في 1 فبراير 2023، وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على إدراج أسهم البنك في بورصة قطر.

بعد الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية، بدأ التداول على أسهم البنك في بورصة قطر بتاريخ 21 فبراير 2023. تم إدراج البنك ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة اعتبارًا من 31 مايو 2023. في 15 سبتمبر 2023، تم إدراج البنك في مؤشر FTSE المتوسط. قامت بورصة قطر بإدراج مؤشر البنك إلى بورصة قطر ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي اعتباراً من 1 أكتوبر 2023.

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