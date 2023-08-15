دبي ، الإمارات العربية المتحدة: سجلت مجموعة تريستار التي تتخذ من دبي مقرا لها زيادة كبيرة بنسبة 378. في المائة في الإيرادات الموحدة لتصل إلى 554 مليون دولار ، بينما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 33.1 في المائة لتصل إلى 101 مليون دولار اعتبارا من يونيو 2023.

تنمو جميع قطاعات الأعمال بوتيرة رقمين ، مع قطاع مزرعة الوقود على وجه الخصوص ، مسجلا نموا كبيرا بسبب مساهمة شركة تخزين الزئبق الدولية التي تم الحصول عليها مؤخرا بالشراكة مع جلينكور.

وقال يوجين ماين ، الرئيس التنفيذي لمجموعة تريستار:" إن الاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 51 في المائة في شركة إتش جي ستورنج إنترناشيونال ، التي تم الانتهاء منها في أغسطس 2022 ، والسوق البحرية القوية ، والأداء الجيد لقطاع النقل البري (+ 23 ٪ على أساس سنوي) ، هي الأسباب الرئيسية للأداء القوي المسجل في الأشهر الستة الأولى من هذا العام".

"نحن واثقون من أن النصف الثاني من عام 2023 ، لن يؤكد فقط النمو القياسي لمجموعتنا ، لكنني أعتقد أنه بفضل المبادرات العديدة التي تم وضعها خلال عام 2022 ، سيغذي نموا إضافيا للمجموعة في السنوات القادمة.

تواصل تريستار استكشاف الدخول إلى أسواق جديدة ومنتجات جديدة في سعيها لتنفيذ مبادرات خفض انبعاثات الكربون عبر عملياتها.

يكشف تريستار سنويا عن البصمة الكربونية لتكنولوجيا المعلومات من خلال مشروع الكشف عن الكربون وهو عضو في تحالف المحرك الأول الذي أطلقته حكومة الولايات المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي مع تعهد بشراء منتجات وخدمات منخفضة أو قريبة من الصفر قدر الإمكان.

يتم تطوير إزالة الكربون من أسطول الطرق لدينا على مراحل حيث نستكشف التقنيات الحديثة والوقود الصديق للبيئة والفعال من حيث التكلفة ، لضمان بقائنا قادرين على المنافسة في السوق. على المدى الطويل ، تواصل الفرق استكشاف خيارات مثل خلايا وقود الهيدروجين والمركبات الكهربائية والوقود المزدوج ومركبات الوقود الحيوي التي يمكنها خفض المستويات الحالية للانبعاثات.

وفي الوقت نفسه ، نحن نستعد لما يقرب من 10 في المائة من أسطولنا الساحلي لتصبح سفن هجينة ستخفض الانبعاثات بنسبة 50 ٪ وتشرف على تصميم وهندسة بارجة كهربائية هجينة من المقرر إطلاقها في المياه الساحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024".

تأسست تريستار في عام 1998 في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعمل اليوم في 29 دولة حول العالم

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