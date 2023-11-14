يعتمد سوق أجهزة علاج مرض السكري في دولة الإمارات العربية المتحدة على عدة عوامل تشمل كلاً من: الانتشار الواسع لمرض السكري، والاعتماد السريع للمنتجات المبتكرة، ومبادرات البحث والتطوير المتزايدة، والتركيز المتزايد على الرعاية الوقائية

يستضيف معرض آراب هيلث 2024 نخبة من أبرز المتحدثين الخبراء كجزء من مؤتمر مخصص لمرض السكري، ويعرض مجموعة من المنتجات المتطورة لمعالجة تأثير "مرض السكري" في المنطقة

ستقام الدورة التاسعة والأربعون من معرض آراب هيلث في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سيسلط معرض آراب هيلث 2024، أكبر حدث لقطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، الضوء على الأهمية المتزايدة لعلاج مرض السكري في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع من خلال عرض أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة لمكافحة المرض، بالإضافة إلى الاستماع لرؤى من قبل أبرز خبراء الصناعة من جامعة خليفة في أبوظبي، ومدينة سلطان بن عبد العزيز الإنسانية في الرياض، وجامعة الكويت في مدينة الكويت.

ووفقًا لأحدث إحصائيات شركة إنسايتس 10 لأبحاث السوق، فقد بلغت قيمة سوق أجهزة علاج مرض السكري في الإمارات العربية المتحدة أكثر من 418 مليون درهم إماراتي في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى أكثر من 781 مليون درهم إماراتي في عام 2030، مما يؤكد بدوره حصول معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 8.20٪ خلال الفترة المتوقعة.

وتساهم عدة عوامل في نمو سوق الأجهزة، أبرزها ارتفاع معدل انتشار مرض السكري في المنطقة، ووفقاً لإحصائيات شركة إنسايتس 10، فقد تم تشخيص إصابة 1.19 مليون مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة بمرض السكري اعتباراً من عام 2022، أي ما يعادل حوالي 18.9% من العدد الإجمالي لسكان دولة الإمارات.

علاوة على ذلك، تشير بيانات الاتحاد الدولي للسكري، الجهة المنظمة لليوم العالمي للسكري، الذي يقام غدًا الثلاثاء 14 نوفمبر، إلى أن 73 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مصابون بمرض السكري، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم بنسبة 87% إلى أكثر من 135 مليون شخص بحلول عام 2045.

إن السبب الرئيسي الذي جعل مرض السكري في دولة الإمارات يتحول من وباء إلى جائحة في العام الماضي هو تسليط الضوء على الإصابة بمرض السكري بشكل أكبر من خلال فحص 43 مليون مقيم في دولة الإمارات يعانون من ضعف تحمل الجلوكوز، مما يعني أن مستوى السكر في الدم يرتفع إلى ما هو أبعد من المستويات الطبيعية، ولكنها ليست مستويات عالية بما يكفي لتبرير القيام بتشخيص مرض السكري.

وبهذه المناسبة قال روس ويليامز، مدير معرض ومؤتمر آراب هيلث لدى شركة انفورما ماركيتس: "نحن ملتزمون بلعب دور محوري في تعزيز النقاش حول مرض السكري من خلال الجمع بين الخبراء العالميين وتوفير منصة مثالية لتبادل الأفكار والبحث وتطوير حلول مبتكرة، وسيقوم العديد من العارضين هذا العام بعرض أحدث التقنيات والعلاجات الحيوية لخفض معدلات الإصابة بمرض السكري في دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف أنحاء الشرق الأوسط، إن تمكين الصحة العالمية هو في صميم ما نقوم به في آراب هيلث وهو أمر بالغ الأهمية في مكافحة مرض السكري وتحسين حياة عدد لا يحصى من الأفراد".

تساهم عدة عوامل مختلفة في دوافع السوق لارتفاع قيمة أجهزة علاج مرض السكري في المنطقة، وأبرزها الاعتماد السريع للمنتجات الجديدة، وزيادة البحث والتطوير، وزيادة الوعي بمرض السكري داخل المنطقة، ومن المتوقع أن تؤدي مجموعة من المبادرات الحكومية وبرامج التوعية إلى تعزيز النمو، وكذلك الطلب على أجهزة الفحص والمراقبة، مما يؤدي بدوره إلى تبسيط إدارة المرضى.

سيستضيف معرض آراب هيلث 2024 مؤتمرًا مخصصًا لمرض السكري في الفترة الممتدة من 31 يناير إلى 1 فبراير، حيث سيضم المؤتمر نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى أبرزهم: الدكتور ليث الربيعي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى هيلث بوينت، والأستاذ بجامعة خليفة، أبوظبي؛ والدكتورة مها بركات، مدير عام مكتب فخر الوطن والمستشار الأول لشركة مبادلة في أبوظبي، والأستاذ الدكتور خالد الربيعان، مدير مركز الأبحاث والعلمي في مدينة سلطان بن عبد العزيز الإنسانية في الرياض؛ والدكتورة إباء العزيري، المدير الطبي واستشارية أمراض الغدد الصماء والتغذية لدى جامعة الكويت في مدينة الكويت والدكتور أحمد اللبودي، استشاري الغدد الصماء والسكري في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري.

سيسلط الخبراء من خلال جلسات النقاش، الضوء على معايير الرعاية الطبية لمرضى السكري 2024 ومرض السكري والأمعاء وتسونامي السكري في دول الخليج: الحجم والأضرار والاستنزاف المالي، ومرض السكري من النوع الأول والسمنة ودور العلاج المساعد.

ستعرض العديد من الشركات، بما في ذلك نيو كانتري للرعاية الصحية (فيتامينات لمرضى السكري)، ومختبرات براهيم (Prahem) وشركة الأدوية العراقية (Iraqi Pharma)، أدوية وتقنيات جديدة في سعيهما لدعم إدارة مرض السكري على مستوى العالم.

سيتمكن المتخصصون والمهنيون الطبيون من خلال معرض ومؤتمر آراب هيلث 2024 من حضور 10 مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر في مجالات: الأشعة الشاملة والجراحة وطب الطوارئ والرعاية الحرجة والسكري وأمراض النساء والتوليد وجراحة العظام وإدارة الجودة والصحة العامة ومكافحة العدوى وإدارة تعقيم الإمداد المركزي.

ستشهد نسخة 2024 من معرض آراب هيلث فرض رسوم على حضور الزوار، مما يضمن استمرار فرص العمل والتعلم الهادفة، حيث سيكون الدخول مجانيًا لكل من يقوم بالتسجيل قبل تاريخ 3 يناير 2024. وبعد ذلك، ستكون التكلفة 100 درهم إماراتي و200 درهم إماراتي لأولئك الذين يقومون بالتسجيل في موقع انعقاد الحدث.

سينعقد معرض آراب هيلث 2024 بدعم من قبل مجموعة من الجهات الحكومية، بما في ذلك كلاً من: وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وسلطة مدينة دبي الطبية.

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نبذة عن معرض ومؤتمر آراب هيلث:

يُعتبر معرض ومؤتمر آراب هيلث الذي تنظمه إنفورما ماركيتس"، أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. أقيم المعرض للمرة الأولى قبل 48 عاماً، ليصبح منصةً لكبرى الشركات المصنّعة وتجار الجملة والموزعين في العالم للالتقاء بالأوساط الطبية والعلمية في منطقة الشرق الأوسط.

يشتهر مؤتمر آراب هيلث بتقديم أعلى برامج التعليم الطبي المستمر (CME) جودةً لأصحاب المهن الطبية في المنطقة.

ستنعقد فعاليات معرض ومؤتمر آراب هيلث 2024 في الفترة من 29 يناير إلى 01 فبراير 2024 بمركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.