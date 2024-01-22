رأس الخيمة: تواصل مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) تميّزها كمركز جاذب للاستثمارات العالمية الساعية إلى توسعة نطاق أعمالها، حيث شهد عام 2023 انضمام أكثر من 7800 شركة جديدة إلى راكز واتخاذها من مجتمع أعمال المناطق الاقتصادية النابضة بالحياة مقراً استراتيجياً للتأسيس والتوسع. وبلغت نسبة الزيادة في نمو عدد الشركات المسجلة 86% مقارنة بالعام الذي قبله، وهذا يؤكد مكانة راكز كوجهة مفضلة وجاذبة للشركات الراغبة بالنجاح في مجال ريادة الأعمال.

وبهذه المناسبة، أعرب رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز عن سعادته بهذا التوسع الاقتصادي وقال: "إن الإحصاءات الأخيرة تؤكد التزامنا بتوفير تجربة عملاء استثنائية وابتكار حلول ملائمة تلبي كافة المتطلباتهم وتطوير مرافق قابلة للتخصيص من أجل دعم المستثمرين والشركات بمختلف أنواعها وأحجامها سواء الناشئة منها أو الصغيرة والمتوسطة أو غيرها الصناعية الكبيرة. كما نعمل في راكز ببذل قصارى جهودنا لضمان حصول العملاء على جميع الأدوات والدعم اللازمين ضمن بيئة أعمالنا المحفزة على الازدهار ولتوسعة نطاق عملياتهم بمنتهى السهولة على الوجه الذي يساعدهم على الوصول إلى أسواق جديدة".

وعززت راكز كذلك من دعمها للشركات المتخصصة في مختلف الأنشطة والصناعات خلال العام الماضي، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - العاملة منها في مجال التكنولوجيا والتصنيع والخدمات اللوجيستية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والإعلام والتجارة والذكاء الاصطناعي والروبوتات والآلات الصناعية المتخصصة والتشييد ومواد البناء والهندسة والاستشارات وغيرها. كما ساهمت عدّة عوامل في تمكين راكز من دعم عملائها على الوجه الأمثل تمثلت في تقديم باقات تأسيس مصممة حسب الطلب وإطلاق منتجات وخدمات جديدة وإنشاء المزيد من المستودعات والساحات المفتوحة ووحدات التخزين وسكنات الموظفين والعمال علاوةً على توقيع شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات.

وشهدت الشركات القائمة في مجتمع أعمال راكز كذلك نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث نجحت حوالي 100 شركة في توسعة نطاق عملياتها بمختلف القطاعات والأنشطة والتي شملت تصنيع الهياكل الفولاذية والسيارات وقطع الغيار ومصانع المواد الغذائية والتعبئة والتغليف والأجهزة والآلات والمحركات والمركبات ومواد البناء وغيرها العديد.

وأضاف جلاّد: "نخطط خلال العام الجاري إلى مواصلة مهمتنا المتمثلة في تطوير بيئة العمل والجاذبة للاستثمارات ودعم نمو أكثر من 21 ألف شركة متعددة الجنسيات ضمن مجتمع أعمالها تماشياً مع رؤية إمارة رأس الخيمة وأهداف قيادتها، حيث يسمح هذا الأمر للشركات بالاستفادة من موقع الإمارة الاستراتيجي للوصول إلى الأسواق العالمية الواعدة. كما تم منح العملاء المزيد من الدعم من خلال تطوير المنتجات وتبسيط الإجراءات وتزويدهم بحلول مبتكرة مصممة لتلبية متطلبات أعمالهم المتنوعة. ونؤكد أيضاً على التزام راكز الراسخ بدعم رحلة أعمال شركاتها لمساعدتهم على بلوغ أعلى مستويات النجاح".

#بياناتحكومية

-انتهى-

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

، بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 21 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.