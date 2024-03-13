أعلنت توركش تكنيك، ذراع الصيانة والإصلاح لشركة الخطوط الجوية التركية والمزود الرائد للخدمات والحلول التقنية لشركات الطيران التجارية والطائرات الخاصة، عن توقيعها مؤخراً اتفاقية لخدمات تبادل قطع غيار الطائرات مع خطوط سيلك وي ويست الجوية Silk Way West Airlines، وهي واحدة من أحدث مشغلي أسطول بوينغ 777F، والتي تسجل ارتفاعاً في حجم الطلبيات المتواصلة. ومن خلال هذه الاتفاقية، ستتمكن شركة Silk Way West Airlines من الوصول إلى خدمات قطع الغيار وخدمات MRO (الصيانة والإصلاح والتشغيل) للمكونات المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد المشغل من طرق النقل القصيرة والسريعة ضمن شبكة سلسلة التوريد العالمية لشركة توركش تكنيك، بما في ذلك خدمات دعم AOG (الطائرات على الأرض) للمكونات ذات الأهمية الزمنية.

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Description automatically generatedوفي معرض تعليقه على هذه الإتفاقية الجديدة، قال ميكائيل أكبولوت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "توركش تكنيك":"يسعدنا أن نتخذ الخطوة الأولى نحو تعاون طويل الأمد مع شركة Silk Way West Airlines. وانطلاقاً من خبراتنا الممتدة لعقود من الزمن في مجال صيانة قطع الغيار ومخزوننا الكبير من المكونات، نحن فخورون بأن نوفر مركز رائد لحلول تبادل قطع غيار طائرة بوينغ 777. نحن متحمسون للعمل بشكل وثيق مع المشغل، لضمان أعلى مستوى من السلامة والموثوقية لأسطول طائرات بوينغ 777F الخاص بهم".

وشدد وولف جانج ماير، رئيس شركة Silk Way West Airlines، على أهمية هذه الإتفاقية قائلاً:" يسعدنا أن نوحد جهودنا مع شركة توركش تكنيك، لتعزيز قدراتنا التشغيلية ودعم التزامنا بالتميّز في قطاع الشحن الجوي. ويعكس هذا التعاون تفانينا في تقديم خدمات موثوقة وفعالة لعملائنا في جميع أنحاء العالم".

تعمل شركة توركش تكنيك، كشركة شاملة لخدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل MRO حيث توفر خدمات عالية الجودة، وأوقات زمنية تنافسية، وقدرات داخلية شاملة في حظائرها الحديثة، وتوفر الصيانة والإصلاح والتجديد والترميم والهندسة والتعديل وعقود التشغيل لكل ساعة PBH المصممة خصيصاً وخدمات إعادة الهيكلة للعديد من العملاء المحليين والدوليين في خمسة مواقع.

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-انتهى-

نبذة عن توركش تكنيك

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Description automatically generatedشركة توركش تكنيك (IATP: TKT) هي إحدى شركات مجموعة الخطوط الجوية التركية المدرجة في بورصة إسطنبول: THYAO،وتعد إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات والحلول التقنية لشركات الطيران في العالم، حيث يتم إجراء خدمات الصيانة الشاملة والإصلاح والتجديد والتعديل وإعادة الهيكلة، من خلال فريق عمل مؤهل تأهيلاً عالياً يتكون من 10500 موظف بمرافق مطار إسطنبول أتاتورك ومطار صبيحة كوكجن الدولي ومطار إسطنبول الدولي في قارتين منفصلتين. بالإضافة إلى، أنشطة الهندسة والصيانة، تدعم توركش تكنيك مشغلي الطائرات ومالكيها على مستوى العالم من خلال خدمات توفير قطع الغيار والتصميم وخدمات إصدار الشهادات والإنتاج. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل معنا عبر فيسبوك وأكس ويوتيوب ولينكدإن وإنستغرام.

نبذة عن Silk Way West Airlines:

تأسست شركة Silk Way West Airlines في عام 2012 في باكو، في قلب طريق الحرير، وتقوم بتشغيل مئات الرحلات الجوية كل شهر في جميع أنحاء العالم عبر أسطولها المكون من 14 طائرة بوينغ 777F و747-8F و747-400F المتمركزة في مطار حيدر علييف الدولي. في 28 أبريل 2021، وقعت الشركة اتفاقية استراتيجية لتوسيع الأسطول مع بوينج لشراء خمس طائرات شحن جديدة من طراز 777، تليها اتفاقية أخرى موقعة في 10 نوفمبر 2022 لشراء طائرتين حديثتين 777-8 من طائرات الشحن. ووافقت شركة Silk Way West Airlines أيضاً على شراء طائرتين للشحن من طراز A350 مع شركة Airbus في 28 يونيو 2022.

وتتجاوز مبيعات الشحن السنوية للشركة 500 ألف طن، وتغطي شبكة خطوطها المتنامية أكثر من 40 وجهة في جميع أنحاء أوروبا ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط ووسط وشرق آسيا والأمريكتين.