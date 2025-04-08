بخطوة هي الأولى من نوعها في قطاع الطيران، الناقلة القطرية ستجهز كامل أسطول طائراتها من طراز A350 بتقنية Starlink في هذا الشهر، معززةً تجربة السفر الاستثنائية وخدمة الواي فاي فائقة السرعة على متن الطائرة

بتقنية في هذا الشهر، معززةً تجربة السفر الاستثنائية وخدمة الواي فاي فائقة السرعة على متن الطائرة الناقلة الوطنية لدولة قطر تشغّل أكبر أسطول من طائرات بوينغ 777 المجهزة بتقنية Starlink في العالم، وقد سيّرت أكثر من 6,000 رحلة ضمن شبكة وجهاتها التي تضم أكثر من 170 وجهة

القاهرة، مصر ــ أصبحت الخطوط الجوية القطرية، أكبر شركة طيران عالمية تقدم الإنترنت عالي السرعة من Starlink على متن الطائرة، على بعد خطوات قليلة تفصلها عن تزويد كامل أسطول طائرتها من طراز بوينغ 777 بخدمة Starlink. حيث يشدد التجهيز السريع للناقلة القطرية على ريادتها في الابتكار على متن الطائرة ويمثل واحد من أسرع تجهيز لخدمة Starlink في قطاع الطيران.

وفي أحدث سابقة لها على مستوى العالم، ستبدأ الخطوط الجوية القطرية في تجهيز أسطول طائراتها من طراز إيرباص A350 بشبكة Starlink للإنترنت عالي السرعة في أبريل 2025، لتصبح أول شركة طيران في العالم تقدم هذا الاتصال المتطور للمسافرين على متن طائرات إيرباص A350. ويأتي هذا التوسع في أعقاب نجاح الناقلة القطرية في تجهيز طائراتها من طراز بوينغ 777. كما وستعزز الخطوط الجوية القطرية تجربة السفر الاستثنائية ليتمتع المزيد من المسافرين بخدمة الإنترنت المجاني فائق السرعة للبث والألعاب والعمل بسلاسة على ارتفاع 35,000 قدم.

وفي هذه المناسبة، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "نحن على بعد طائرات قليلة فقط من استكمال تحديث كامل لطائراتنا من طراز بوينغ 777 على مستوى الأسطول بتقنية Starlink، وهو الأول من نوعه في الصناعة لأسطول عريض البدن بهذا الحجم. وفي شهر أبريل، سنصبح أول شركة طيران في العالم لتعزز طائراتها من طراز إيرباص A350 بنظام Starlink، متخذين خطوة متميزة أخرى في رحلتنا لإعادة تعريف الاتصال في الأجواء. كما ونؤكد جهودنا المستمرة لتعزيز تجربة السفر المتميزة على متن الطائرة، وضمان تمتع المسافرين بمزيد من الراحة والرفاهية والخدمات الاستثنائية."

ومع تجهيز أكثر من 80 بالمئة من أسطول طائراتها من طراز بوينغ 777 بتقنية Starlink، شغّلت الناقلة القطرية أكثر من 6,000 رحلة عالمية مع خدمة الاتصال اللاسلكي بالإنترنت الأسرع، من الإقلاع وحتى الوصول، والذي لا مثيل لهه من قبل أي شركة طيران أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبصفتها طائرة من الجيل المتطور والتي تعتمد الخطوط الجوية القطرية عليها في تسيير الرحلات الجوية إلى العديد من الوجهات الاستراتيجية، تعكس تعزيز طائرة إيرباص A350 استثمار الناقلة القطرية المستمر في تعزيز تجربة المسافرين في كل رحلة.

ومع توقيت تجهيز الطائرات بعناية لتجنب أي تأثير على العمليات التشغيلية، تواصل أفضل شركة طيران في العالم، وفقاً لتصويت سكاي تراكس في عام 2024، قيادة قطاع الطيران في تقديم لجميع المسافرين أينما كانت وجهة سفرهم اتصال سلس وعالي السرعة وخدمة حائزة على العديد من الجوائز العالمية.

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