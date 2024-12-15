(الدوحة، قطر) - أعلن بنك لِشا ذ.م.م (عامة) ("بنك لِشا" أو "البنك") عن نجاحه بإتمام صفقة الاستحواذ على خمس طائرات من طراز بوينج 777-300ER، والمؤجرة لشركة طيران رائدة. تأتي هذه الخطوة كجزء من التزام البنك المتجدد بتعزيز مكانته في قطاع الطيران وتأجير الطائرات.

يؤكد هذا الاستحواذ على التزام بنك لِشا الراسخ باستراتيجية الطيران التي ينتهجها، مسلطاً الضوء على خططه الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في هذا المجال الحيوي. كما تُظهر هذه الخطوة بوضوح توجّه البنك نحو تنمية خبراته وتوسيعها في قطاع الطيران، ليكون جزءًا أساسيًا من استراتيجيته المستقبلية للنمو.

وفي هذا الإطار، علّق السيد محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لبنك لِشا، قائلًا: "في ظل التطور الاقتصادي الراهن، يوفر قطاع الطيران وتأجير الطائرات فرصًا واعدة. يعزز هذا الاستحواذ التزامنا بتوسيع حضورنا في هذا القطاع، ويعكس استراتيجيتنا المركّزة على تحقيق قيمة مستدامة على المدى البعيد. تُعتبر هذه الخطوة إنجازًا مهمًا في تطوير محفظتنا في قطاع الطيران، ونحن نتطلع إلى توسيع نطاق عملنا وتنمية استثماراتنا في هذا المجال ليصبح جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا."

بنك لِشا ذ.م.م. (عامة)، هو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخص له من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر (تحت الرمز: QFBQ).

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