تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وتهدف إلى الارتقاء بالخدمات الرقمية في القطاع العقاري

حققت الشركة الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا الرقمية في القطاع العقاري، ومقرها دولة الإمارات؛أكبر المساهمات المالية على مستوى المنطقة.

تدعم الشركة مالكي الأصول العقارية من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق الدخل من ممتلكاتهم وإدارتها من خلال فترات الإيجارات القصيرة.

تضم قائمة المستثمرين في الشركة كل من: Nuwa Capital و Nordstar و Global Founders Capital و Yuj Ventures و Whiteboard Capital و VentureSouq فضلاً عن رواد أعمال عالميين

تخطط الشركة من مقرها في دولة الإمارات وفريق عملها الهندسي في الهند، للتوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسياً، الأسواق التي تقدر قيمتها بـ 13 مليار دولار أمريكي.

دبي الامارات العربية المتحدة: نجحت شركة سيلك هاوس " silkhaus"، ومقرها الإمارات، ومتخصصة في التكنولوجيا الرقمية في القطاع العقاري، بجمع أكبر رأس مال من نوعه على المستوى المحلي والاقليمي وقدره 7,75 مليون دولار أمريكي، بمشاركة مجموعة من أبرز المستثمرين.

في ظل التحول الرقمي والتطور التقني عبر مختلف القطاعات في دولة الإمارات، لاسيما القطاع العقاري؛ تعتمد شركة "سيلك هاوس" بشكل كبير على التكنولوجيا والتحول الرقمي لمواكبة المتغيرات في السوق من جهة وتلبية الطلب المتزايد على الإيجارات قصيرة الأجل من جهة أخرى.

وفي معرض تعليقه على هذه الخطوة؛ قال أهان بوجاني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سيلك هاوس": تشهد السوق حالياً زيادة غير مسبوقة على أماكن بديلة للإقامة والإيجارات قصيرة المدى. لكن إدارة الإيجارات قصيرة الأجل مهمة تحتاج إلى وقت ومازالت غير متاحة عبر الإنترنت. من جهة أخرى فإن مالكو العقارات بحاجة إلى التكنولوجيا والمعرفة لتقديم تجربة عالمية ذات معايير موحدة. نحن نبني نظام التشغيل لمالكي العقارات (الكبار والصغار) لإدارة الإيجارات لفترات قصيرة وتوفير تجربة لا تنسى. وبدعم مستثمرينا العالميين، نحن متحمسون لبناء شركة "سيلك هاوس" لتصبح شركة رائدة على مستوى العالم ".

لقد زاد حجم الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل عالية الجودة لا سيما في ظل انتقال المزيد من المختصين إلى دولة الإمارات، بفضل التشريعات الجديدة والتأشيرات التي تهدف إلى استقطاب أفضل المواهب والشركات العالمية. كما أدى التوجه المتزايد للعمل عن بعد إلى زيادة أقبال المختصين والحرفيين على عقود الإيجار الشفافة والمرنة، إلى زيادة معدلات الطلب على هذا النوع من الإيجارات.

تأسست شركة "سيلك هاوس" في العام 2021 من قبل كل من آهان بوجاني وآشمين فارما. وقد شهدت الشركة تطورات ملموسة وحققت نمواً بلغ أكثر من 10 أضعاف على مدار الـ 12 شهرًا الماضية. تخرج آهان من كلية هارفارد للأعمال وكلية ييل، وعمل في عدة مجالات مثل الاستشارات الإدارية والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة المنتجات، وكانت مناصبه تتطلب السفر كثيراً، ومن خلال ملاحظاته للتغييرات الحاصلة في طلبات المسافرين سواء بقصد العمل أم الترفيه، أسس آهان شركة "سيلك هاوس" لإرساء مفاهيم جديدة وتجارب مميزة للإقامة لفترات متوسطة وطويلة في الأسواق الناشئة التي تشهد نمواً كبيراً.

وقد حددت شركة "سيلك هاوس" فرصة الإيرادات الإجمالية المتاحة بقيمة 13 مليار دولار أميركي في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والتي يمكن اتاحتها لمالكي العقارات. أما بالنسبة للمستثمرين العقاريين، فإن الإيجارات قصيرة المدى توفر مرونة في تحقيق أكبر قدر من العوائد على استثماراتهم في السوق المزدهرة، دون التقييد بعقود إيجار طويلة الأجل. وبالرغم من جمع هذه العقارات المعروضة عبر المنصات الإنترنت، لا يزال هذا النوع من التأجير مجزأ بشكل كبير ويتم عبر الأساليب التقليدية .

من خلال بناء الثقة واعتماد الشفافية، توفر شركة "سيلك هاوس" أفضل منصة مدعومة بالتكنولوجيا لتمكين مالكي الشقق الفردية أو المستثمرين المؤسسيين أو المشغلين المعتمدين. ومن أجل اتاحة إتمام إجراءات الإيجارات قصيرة المدى لمختلف أنواع مالكي العقارات، ستعمد شركة "سيلك هاوس" على تحقيق أقصى قدر من العائدات، مما يسمح لهم بإدراج وحدات متعددة أو مفردة على المنصة مع متوسط زيادة تتراوح بين 20-40٪. ويمكن للضيوف الوصول بسهولة إلى عقارات عالية الجودة يتم صيانتها جيدًا؛ مما يرتقي بتجربتهم، سواء كانوا مسافرين للعمل أو الترفيه.

تضم قائمة المستثمرين في شركة "سيلك هاوس" كل من أبرز الصناديق العالمية المشتركة لرأس المال رأس المال وصناديق التكنولوجيا والصناديق العقارية، فضلاً عن مجموعة من رواد الأعمال في الأسواق الناشئة. ومن بين المستثمرين العالميين والإقليميين كل من: Nuwa Capital و Nordstar و Global Founders Capital و Yuj Ventures و Whiteboard Capital و VentureSouq . وقد انضمت أيضًا إلى هذه المرحلة شركات عائلية دولية وقادة أعمال والعديد من رواد الأعمال العالميين في مجال التكنولوجيا.

من جانبه؛ قال نيتين رين، الشريك لدى شركة Nuwa Capital : "يعكس استثمارنا في شركة "سيلك هاوس" بالتعاون مع رواد التكنولوجيا العالمين والمستثمرين العالمين، إيماننا بمستقبل حلول الإيجارات الميسرة والإمكانات التي تمتلكها شركة "سيلك هاوس" لجعل هذه المزايا متاحة وترقى إلى تطلعات العملاء. مما لا شك به، بأن آهان وآشمين لديهما رؤية خاصة بهما مع التركيز على الاقتصاديات القوية للوحدة وقياس مستوى رضا العملاء، وتوفير قيمة مميزة للمساهمين والمستأجرين وملاك العقارات.

بدوره قال أولي روتس، الشريك الإداري لدى شركة Nordstar: "نحن متحمسون لرؤية شركة "سيلك هاوس" كمنصة رائدة للإيجارات قصيرة المدى في جميع أنحاء آسيا، ونحن سعداء بشكل خاص للشراكة مع آهان وفريقه الذين أثبتوا في وقت قصير قدرتهم على الارتقاء بقطاعين كبيرين ومجزأين وهما قطاع العقارات والضيافة. شركة "سيلك هاوس" توفر خدمات يقدرها كل من مالكي العقارات والمسافرين والمؤسسات على حدٍ السواء، في الوقت الذي تزدهر فيه سوق تأجير العقارات لفترة قصيرة في الأسواق الناشئة ".

توفر شركة "سيلك هاوس" خيارات إقامة عالية الجودة، تقع بالقرب من مناطق الأعمال المركزية والوجهات الترفيهية. تختار الشركات متعددة الجنسيات أيضًا شركة "سيلك هاوس" للإقامات الطويلة لموظفيها. من خلال ربط العرض والطلب بتقنية سلسة، تركز الشركة على توظيف أفضل المواهب من النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة، واستقطاب قادة من مايكروسوفت و Airbnb وديليفرو وكريم وطلبات وغيرها من الشركات العالمية التي تدعم التكنولوجيا. وتعد الشركة موطناً لموظفين من 12 جنسية، حيث تشكل النساء ما يقرب من 40٪ من فريق "سيلك هاوس". ومن خلال التركيز على زيادة العرض العالمي على منصتها لمواكبة الطلب، تتوقع الشركة أن تنمو فرصتها في السوق من 13 مليار دولار أمريكي (حاليًا) إلى 18 مليار دولار أميركي بحلول العام 2026، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

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تعمل شركة "سيلك هاوس" على بناء نظام التشغيل في قطاع الإيجارات قصيرة الأجل لتمكين أصحاب العقارات من تحقيق الإيرادات من ممتلكاتهم وإدارتها عبر الأدوات الرقمية؛ وفي الوقت نفسه توفير تجارب إقامة عالية الجودة للمسافرين من رجال الأعمال والسياح. يقع المقر الرئيسي لشركة "سيلك هاوس" في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم تأسيسها في العام 2021 من قبل آهان بوجاني، وتعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .www.silkhaus.co

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محمود أبو شريف Mahmud.sherif@bpggroup.com