نخطط لزيادة رأس مال الشركة بقيمة 5 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة.. ونستعد لتسليم 385 وحدة سكنية جديدة فى البروچ خلال عام 2023



كشفت شركة "كابيتال جروب بروبرتيز" (CGP)، الرائدة في مجال التطوير العقاري بمصر، عن عدد من الخطوات الجارية لتعزيز العمل داخل مشروع "البروچ" السكني، كأحد أضخم المشروعات العقارية متكاملة الخدمات بشرق القاهرة.

من جانبه صرح المهندس\ أحمد عارف - الرئيس التنفيذى للشركة، بأنه تم زيادة رأس مال الشركة بقيمة 772 مليون جنيه خلال شهر يوليو الجاري 2023، موضحا أن الشركة لديها خطة استثمارية متكاملة تستهدف تحقيق معدلات نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وكشف عارف أن (CGP) تخطط لزيادة رأس مال الشركة بقيمة 5 مليارات جنيه خلال الخمس سنوات القادمة، مؤكداً أن الشركة تولي اهتمامًا بالغًا خلال الفترة الحالية بزيادة معدلات تنفيذ مختلف المشروعات داخل مشروع "البروچ"، حيث من المقرر تسليم 385 وحدة سكنية خلال 2023، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم تسليمها داخل المشروع 2623 وحدة، مشيرًا إلى طرح مناقصة لتشييد 900 وحدة سكنية أخرى بالتعاون مع أكبر شركات المقاولات في مصر.



وأكد عارف، أن شركة كابيتال جروب بروبيرتز "CGP" المملوكة لمجموعة "أبو ظبي كابيتال" وشركة "العين" الإماراتيتين، حريصة كل الحرص على تنفيذ مشروع "البروچ" وتسريع وتيرة أعماله الإنشائية والخدمية والاستثمارية، بما يتفق مع الجداول الزمنية المستهدفة، ووفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة المطلوبة، وذلك في إطار التزام الشركة أمام عملائها، ودعمًا لمسيرة التنمية والتطور العمراني التي تشهدها مصر في الفترة الحالية، مضيفًا أن موقع مشروع "البروچ" بالقرب من العاصمة الإدارية يتكامل مع خطط الدولة لتنمية تلك المنطقة.

والجدير بالذكر أن مشروع "البروچ" التابع لشركة "كابيتال جروب بروبرتيز" للتطوير العقاري، يقع على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بين العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس، ويمتد على مساحة 5 ملايين متر مربع، ويضم 15 ألف وحدة سكنية متنوعة بإجمالي استثمارات تصل الى 68 مليار جنيه.

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