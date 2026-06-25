يؤدي مشروع "إلمِد" (ELMED) دوراً استراتيجياً في تعزيز أمن وموثوقية منظومة الكهرباء في منطقة أوروبا والبحر الأبيض المتوسط.

سيتم إنشاء محطات التحويل في إيطاليا بمنطقة بارتانا في مقاطعة تراباني بجزيرة صقلية، وفي تونس بمنطقة الملاعبي في شبه جزيرة الوطن القبلي.

روما، إيطاليا، وزيورخ، سويسرا : أعلنت شركة "تيرنا" (Terna)، المشغّل الرئيسي لشبكة نقل الكهرباء الوطنية في إيطاليا، و"الشركة التونسية للكهرباء والغاز" (STEG)، عن ترسية عقد بقيمة تقارب 770 مليون يورو على شركة "هيتاشي إنرجي"، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقنيات الكهرباء، لإنشاء محطات التحويل الخاصة بمشروع "إلمِد" (ELMED)، أول مشروع للربط الكهربائي بين إيطاليا وتونس.

ويمثل إرساء عقد محطات التحويل اكتمال مرحلة المشتريات الخاصة بأول خط ربط بحري يعمل بتقنية التيار المستمر عالي الجهد (HVDC) بين أوروبا وشمال أفريقيا.

وكانت المناقصة، التي نشرتها "تيرنا" والشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG)، بشكل مشترك في عام 2023 في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، تتعلق بتصميم وتوريد وإنشاء محطات التحويل الخاصة بمشروع الربط الكهربائي، وهو أحد مشاريع البنية التحتية المدرجة ضمن "خطة ماتي من أجل أفريقيا" الرامية إلى تعزيز الشراكات بين أوروبا والدول الأفريقية في المجالات الاقتصادية ومجال الطاقة والمجالات الجيوسياسية.

وسيتم إنشاء محطتي التحويل، اللتين تمت ترسية عقدهما مؤخراً، في كل من بارتانا بمقاطعة تراباني في إيطاليا، والملاعبي في منطقة منزل تميم بتونس. وسيعتمد مشروع الربط الكهربائي على تقنية التيار المستمر عالي الجهد (HVDC)، بقدرة تبلغ 600 ميغاواط، ويمتد لمسافة تقارب 220 كيلومتراً، معظمها عبر كابل بحري، ليصل إلى عمق أقصى يبلغ نحو 800 متر في مضيق صقلية.

وتتولى "هيتاشي إنرجي" مسؤولية توفير حل التيار المستمر عالي الجهد (HVDC)، الذي يجمع بين خبراتها العالمية الرائدة في صمامات تحويل التيار المستمر عالي الجهد، ومنصتها الرقمية للتحكم "MACH™"، ومحولات الطاقة، ومعدات المفاتيح الكهربائية عالية الجهد، بالإضافة إلى دراسات الأنظمة، والتصميم والهندسة، والتوريد، والإشراف على التركيب، والتشغيل التجريبي. وسيستفيد المشروع من الخبرات المتمرّسة التي طورتها الشركة من خلال تنفيذ وتسليم عدد من أكبر وأبرز مشاريع الربط الكهربائي في العالم بنجاح.

وستتولى شركات أخرى ضمن التحالف تنفيذ الأعمال المدنية الرئيسية، إلى جانب التركيبات الكهروميكانيكية والأنظمة المساندة، حيث ستنفذ شركة "دي أغوستينو للمقاولات العامة" (D’Agostino Costruzioni Generali S.p.A.) الأعمال الخاصة بمحطة بارتانا، فيما ستتولى شركة "أوراسكوم للإنشاءات" (Orascom Construction SAE) تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة الملاعبي.

ويمثل مشروع "إلمِد (ELMED) "خطوة مهمة نحو تعزيز قابلية التشغيل البيني بين أنظمة الكهرباء في منطقة أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، ويأتي ضمن سياق تعمل فيه الحكومات ومشغلو أنظمة النقل حول العالم على تسريع وتيرة الاستثمار في البنية التحتية لنقل الكهرباء، استعداداً لمنظومة كهربائية متكاملة قادرة على دمج مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع، وتعزيز الربط الكهربائي عبر الحدود، ورفع مستويات أمن الطاقة.

ويعتبر مشروع "إلمِد(ELMED) " مشروعاً رئيسياً للبنية التحتية يسهم في تعزيز أمن الطاقة ودمج أنظمة الكهرباء بين أوروبا وشمال أفريقيا، بما يتماشى مع أهداف تحول الطاقة وتكامل الأسواق التي حددتها الخطة الوطنية المتكاملة للطاقة والمناخ(PNIEC) .

كما يحظى المشروع، الذي يكتسب أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة لتونس، بدعم كامل من السلطات التونسية، ويأتي في إطار الرؤية الوطنية الهادفة إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم التكامل الإقليمي لأسواق الكهرباء والتحول في قطاع الطاقة.

ويدعم مشروع "إلمِد" (ELMED) بقوة الهدف المزدوج لخطة المفوضية الأوروبية "REPowerEU"، المتمثل في إنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري وتحقيق أهداف إزالة الكربون، من خلال تنويع إمدادات الطاقة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة.

ومن إجمالي الاستثمار المخصّص لمشروع الربط الكهربائي، والبالغ 1.420 مليار يورو، خصّصت المفوضية الأوروبية 307 ملايين يورو عبر برنامج منح "مرفق التواصل الأوروبي" (CEF)، الذي تديره الوكالة التنفيذية الأوروبية للمناخ والبنية التحتية والبيئة (CINEA). وتعد هذه المرة الأولى التي يموّل فيها الاتحاد الأوروبي مشروعاً يشمل دولة غير عضو في تأكيد واضح على الأهمية الاستراتيجية لمشروع الربط الكهربائي.

ويحظى المشروع أيضاً، من الجانب التونسي، بدعم مؤسسات تمويل أوروبية ودولية إضافية، من بينها البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الألماني (KfW)

نبذة عن شركة "هيتاشي إنرجي"

تُعد هيتاشي إنرجي شركة رائدة عالمياً في مجال تقنيات الكهرباء، حيث تعمل على تمكين مستقبل مستدام للطاقة من خلال تقنيات مبتكرة للشبكات، مع التركيز على التحول الرقمي كأولوية في جميع أعمالها. ويعتمد أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم على تقنياتنا المتطورة لتلبية احتياجاتهم اليومية من الطاقة. ومع خبرة تمتد لأكثر من قرن في مجال ريادة التقنيات الحيوية، مثل الجهد العالي، والمحولات، والأتمتة، وإلكترونيات الطاقة، تسعى الشركة إلى مواجهة التحدي الأكثر إلحاحاً في مجال الطاقة في عصرنا، ألا وهو تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد على الكهرباء وإزالة الكربون من أنظمة الطاقة. وبفضل حضورنا الراسخ وقاعدة عملاء واسعة تمتد لأكثر من 140 دولة، نساهم في بناء شراكات طويلة الأمد في قطاعات المرافق، والصناعة، والنقل، ومراكز البيانات، والبنية التحتية. يقع مقرنا الرئيسي في سويسرا، ويعمل لدينا أكثر من 56,000 موظف في 60 دولة، ونحقق إيرادات تصل إلى حوالي 20 مليار دولار أمريكي.

https://www.hitachienergy.com

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

https://x.com/HitachiEnergy

نبذة عن شركة "هيتاشي" المحدودة

من خلال وحدة أعمال الابتكار الاجتماعي (SIB) التي تجمع بين تكنولوجيا المعلومات (IT) والتكنولوجيا التشغيلية (OT) والمنتجات، تسهم هيتاشي في بناء مجتمع متناغم يوازن بين البيئة، والرفاهية، والنمو الاقتصادي. وتعمل هيتاشي على المستوى العالمي ضمن أربعة قطاعات رئيسية هي: الأنظمة والخدمات الرقمية، والطاقة، والتنقل، والصناعات المترابطة، بالإضافة إلى وحدة أعمال (SIB) الاستراتيجية الخاصة بالشركات الناشئة والأعمال الجديدة. ومن خلال منصة لومادا (Lumada) التي تُعتبر ركيزة أساسية في أعمالها، تولّد هيتاشي قيمة حقيقية عبر دمج البيانات والتقنيات والمعرفة المتخصصة لمواجهة ومعالجة تحديات العملاء والتحديات الاجتماعية. بلغت إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2025 (المنتهي في 31 مارس 2026) نحو 10,586.7 مليار ين، مع 606 شركات تابعة مُدمجة وحوالي 290,000 موظف حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hitachi.com.

للتواصل الإعلامي:

media.relations@hitachienergy.com

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