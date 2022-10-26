دبي: تحتفل "زوهو كوربوريشن" Zoho Corporation، شركة التقنية الرائدة عالمياً، ومقرها دبي، بمرور 5 أعوام منذ إطلاقها منصة "زوهو ون" Zoho One، نظام التشغيل للشركات، حيث شهدت المنصة نمو بنسبة 150 % على مدار العامين الماضيين، مع تسجيل نمو بنسبة 37.5 % في عدد عملاء "زوهو ون" الجدد من شركات السوق المتوسطة والمشاريع ليبلغ عدد المؤسسات التي تعتمد المنصة 50 ألف منظمة عبر أكثر من 160 بلداً. كما شهدت عمليات ترقية الرخص من جانب العملاء الذين تبنوا منصة "زوهو ون" قبل خمسة أعوام، زيادة بنسبة 92 %، مما يساهم في تعزيز هذا النمو البارز التي تحققه المنصة، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، شهدت "زوهو ون" نمواً بنسبة 77 % منذ العام 2021.

وتعكس هذه الأرقام عزوف الشركات في الأسواق عن استخدام التطبيقات القديمة غير المرنة والتوجّه نحو تبني حلول متكاملة تمكّن المنظمات من التحلّي بالمرونة والقدرة على التوسع والتكيّف مع التغيرات التي تطرأ على قطاعاتها.

وفي هذا السياق، قال "حيدر نظام"، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تتسبب الأنظمة المنعزلة في تشكّل نطاقات معزولة للأعمال"، وأضاف: "عادةً ما تعد المنظمة المتكاملة تجسيداً للأنظمة المتكاملة القابعة تحتها. وهذا ما نراه مع عملائنا. إذ يستخدم نصف عملاء "زوهو ون" تقريباً 20 تطبيقاً أو أكثر عبر وظائف متعددة، ويحققون التكامل داخل مؤسساتهم ويسجلون إيرادات أعلى. ومع "زوهو ون"، وضعنا معياراً لبقية الصناعة بشأن ما يمكن أن تكون عليه المنصة أو بالأحرى نظام التشغيل للشركات، وسوف نواصل المحافظة على ريادتنا في هذا المجال".

وتم إطلاق منصة "زوهو ون" في عام 2017 كأول حزمة تطبيقات من نوعها تشتمل على 35 تطبيقاً متكاملاً. واليوم، تعد "زوهو ون" نظام التشغيل للشركات – فهي منصة شاملة قابلة للتوسعة تتكون من 45 تطبيقاً موحداً، إلى جانب خدمات متكاملة تشتمل على الذكاء الاصطناعي واستخبارات الأعمال والاتصالات السياقية والبحث الموحد، بما يسمح للشركات من إدارة كل جانب من جوانب أعمالها – من المبيعات والتسويق إلى الشؤون المالية والموارد البشرية والتحليلات.

وعلى مدار الأعوام الخمسة الماضية، قامت منصة "زوهو ون" بإضافة 10 تطبيقات جديدة وعدد لا يحصى من الخدمات ذات الصلة بالأعمال من أجل تلبية احتياجاتها المتطورة، مع التقليل بشكل حاد في التكلفة الإجمالية للملكية على العملاء عند تبني المنصة والمحافظة عليها. وتتمتع المنصة بالنطاق والقوة لإدارة أي شركة بطريقة مبتكرة مع توفير الأدوات اللازمة للمنظمات لتكييف الحلول بما يتناسب مع متطلباتها الخاصة.

وجدير بالذكر أن منصة "زوهو ون" مبنية بالكامل على حزمة تكنولوجيا واحدة من قبل شركة زوهو، لتكون النتيجة منصة موحدة متكاملة من الألف إلى الياء، مع مئات من نقاط التكامل عبر تطبيقاتها. وتوفر عملية التوحيد المتسقة الشاملة التي تتميز بها المنصة للشركات اتصالاً أوثق بين أقسام المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والمحاسبة والموارد البشرية وغيرها من الوظائف الأخرى. ويُعزى النمو البارز الذي تحققه المنصة إلى قدرتها على التكامل مع حلول تابعة لأطراف خارجية من دون التسبب بعزل البيانات والعمليات التشغيلية أو التأثير على كفاءة النظام القائم لشركة ما.

وتعتبر منصة "زوهو ون" المنتج الأول الأكثر مبيعاً لدى "زوهو" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منذ العام 2019، كما أنها لا تزال الحل المتكامل الأكثر تفضيلاً للشركات. وفي عام 2021، سجلت "زوهو" نمواً بنسبة 52 % في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تعد ثاني أعلى منطقة نمواً بالنسبة للشركة.

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نبذة عن شركة زوهو:

من خلال توفيرها لأكثر من 55 تطبيقاً لكل فئة رئيسية تقريباً من فئات النشاط التجاري، بما في ذلك المبيعات والتسويق وخدمة المتعاملين والمحاسبة وعمليات مكاتب الدعم الخلفية، إلى جانب مجموعة من أدوات تعزيز الانتاجية والتعاون، فإن زوهو تعتبر واحدةً من شركات البرمجيات الأكثر ابتكاراً في العالم. وتعد زوهو كورب شركة رابحة ذات ملكية خاصة يعمل لديها أكثر من 10,000موظف. وللشركة مقرات دولية في تشيناي بالهند، ومكاتب إضافية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان والصين وسنغافورة والمكسيك وأستراليا وهولندا والامارات العربية المتحدة والسعودية ومصر. وتحترم زوهو خصوصية المستخدم، كما أنها لا تتبع نموذج

كسب الإيرادات من الإعلانات في أي جزء من أعمالها، بما في ذلك منتجاتها المجانية. ويعتمد أكثر من 80 مليون مستخدم حول العالم على امتداد مئات الآلاف من الشركات على زوهو لإدارة الأنشطة اليومية لأعمالهم التجارية، بما فيهم شركة زوهو نفسها.

للاستفسارات الإعلامية:

نعمة سري الدين

مسؤول العلاقات العامة، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

neama.sarrildin@zohocorp.com