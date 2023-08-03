دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت ديار للتطوير، الشركة الرائدة في التطوير العقاري والخدمات العقارية في دبي، عن تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال النصف الأول من عام 2023، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022.

وأظهرت النتائج المالية للشركة خلال النصف الأول من عام 2023 نمواً كبيراً، حيث ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 77% ليصل إلى 118.5 مليون درهم إماراتي، قياساً بـ 66.9 مليون درهم إماراتي خلال الفترة ذاتها من العام السابق. حيث ارتفع صافي الأرباح في الربع الثاني من عام 2023 بمقدار 29.4 مليون درهم إماراتي (90%) ليصل إلى 62.1 مليون درهم إماراتي بعد أن كان 32.7 مليون درهم إماراتي في الربع الثاني من عام 2022.

وحققت الشركة زيادةً في الإيرادات بنسبة 70% لتصل إلى 628.9 مليون درهم إماراتي مقارنةً بإيرادات النصف الأول من عام 2022 والتي وصلت إلى 369.4 مليون درهم إماراتي.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: "يسعدنا الكشف عن نتائجنا المالية الرائعة من جديد هذا العام. حيث نجحنا في تحقيق هذه النتائج المالية الإيجابية للنصف الأول من عام 2023 بفضل الأداء القوي لجميع وحدات الأعمال في الشركة، لا سيما وحدة التطوير العقاري، التي أسهمت بالقسم الأكبر من الأرباح. وتأثرت النتائج، التي جاءت بعد الأداء المالي الإيجابي خلال الربع الأول من العام، بعوامل عديدة، بما فيها نجاح المشاريع الأخيرة وزيادة وتيرة إطلاق مشاريع الشركة. ويبقى تركيزنا الأساسي على دعم الابتكار وتوفير قيمة استثنائية للأطراف المعنية والاستفادة من فرص النمو التي يتيحها القطاع العقاري الديناميكي لدولة الإمارات. وسنواصل الاستفادة من هذا التقدم وتحقيق نجاح أكبر في المستقبل فيما نستمر بإحداث تأثير إيجابي ضمن ديار والاقتصاد المحلي".

وأظهرت النتائج المالية الأخيرة أن الزيادة في الإيرادات تُعزى في المقام الأول إلى ارتفاع إيرادات التطوير العقاري، بفضل التقدم الكبير الذي حققته عمليات الإنشاء في مشاريع ريغاليا في الخليج التجاري، وتسليم الوحدات في منطقتَي نور ومسك في مدينة دبي للإنتاج. كما ساهمت المبيعات الإضافية التي حققتها المشاريع الجديدة والحالية بدعم النتائج المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن ديار للتطوير هي شركة مدرجة في سوق دبي المالي ويمتلك فيها بنك دبي الإسلامي حصة الأغلبية. وتعد الشركة إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي وتمتلك وحدات عقارية منتشرة في عدد من المناطق البارزة ونطاقات التوسع العمراني المتميزة في الإمارة. وقد تمكنت ديار للتطوير خلال مسيرتها الطويلة من تقديم محفظة شاملة من العقارات التجارية والسكنية التي تتمتع بأعلى مستويات الخدمة والجودة.

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