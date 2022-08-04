صفقة استحواذ تنشئ أكبر شركة لتزويد خدمات الطيران في العالم

الكويت - أعلنت شركة أجيليتي، الشركة الرائدة في ابتكارات وخدمات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، أنها استكملت عملية الاستحواذ على شركة جون مينزيز بي إل سي ومقرها المملكة المتحدة، وسوف تقوم أجيليتي بضم عمليات مينزيز إلى عمليات شركة ناشيونال لخدمات الطيران "ناس" لإنشاء شركة رائدة عالمياً في خدمات الطيران تعمل في 58 دولة.

فور دمج الشركتين، ستبدأ الشركة الجديدة عملياتها باسم شركة مينزيز للطيران وستصبح أكبر مزود خدمات طيران في العالم من حيث عدد البلدان وثاني أكبر شركة من حيث عدد المطارات التي تقدم فيها خدماتها.

وجدير بالذكر أن الشركة الجديدة - مينزيز للطيران - سوف توفر خدمات الشحن الجوي وخدمات الوقود والخدمات الأرضية في المطارات عبر القارات الست. علماً أن إيرادات شركتي مينزيز ونـاس المجمعة قد تجاوزت 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وسيعمل لدى الشركة ما يقرب من 35,000 موظفاً وستمتد عملياتها في 254 مطاراً في 58 دولة وستقوم سنوياً بمناولة 600 ألف رحلة طيران و2 مليون طن من الشحن الجوي وتزويد الطائرات بــ 2.5 مليون طن من الوقود.

وبهذه المناسبة أوضح السيد/ حسن الحوري، رئيس مجلس إدارة الشركة المندمجة والرئيس التنفيذي لشركة "ناس" سابقاً: "ستشكل مينزيز ونـــاس شركة رائدة عالمياً في خدمات الطيران. وسوف نحظى بالحجم والموارد اللازمين لتحقيق التوسع والنمو بالتزامن مع تعافي القطاع من جائحة كوفيد-19، فالطيران التجاري هو محرك رئيسي لنمو الاقتصاد العالمي، وعملاؤنا بحاجة فعلية إلى شركاء يمكنهم الاعتماد عليهم تزامناً مع زيادة أحجام الرحلات من جديد."

وستشمل قائمة عملاء الشركة: الخطوط الجوية الكندية، الخطوط الجوية الصينية، الخطوط الجوية الفرنسية، الخطوط الملكية الهولندية، الخطوط الجوية الأمريكية، الخطوط الجوية البريطانية، طيران كاثي باسيفيك، إيزي جيت، طيران الإمارات، الخطوط الجوية الإثيوبية، فلاي دبي، خطوط فرونتير الجوية، وآي إيه جي، طيران الجزيرة، مجموعة كانتاس، الخطوط الجوية القطرية، ساوث ويست، الخطوط الجوية التركية، يونايتد إيرلاينز، ويست جيت، وويز إير.

فيما قال فيليب جوينج، الرئيس التنفيذي لشركة مينزيز للطيران، الذي سيكون الرئيس التنفيذي للشركة المندمجة. "نتيجة للجمع بين مينزيز ونـاس، سيحصل عملاؤنا على خدمات عالمية المستوى وعروض منتجات أكثر تنوعاً وعلى أفضل ممارسات السلامة في المطارات عبر القارات الست. إن دعم أجيليتي سيمنحنا الموارد اللازمة لتقديم حلول مبتكرة لعملائنا المتزايدين والذين يفكرون في تعزيز نموهم المستقبلي، فضلاً عن تطوير قدراتنا وتكنولوجياتنا ومستوى الاستدامة لدينا؛ وهي عناصر جوهرية لتحقيق النجاحات في المستقبل. ويعني ذلك أيضاً، أننا في وضع جيد لدعم عملاءنا في مواجهة تحديات سلاسل الإمداد ونقص العمالة."

ومن جانبه أوضح السيد/ طارق سلطان نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي: " تعتبر هذه الصفقة فصل جديد بالنسبة إلى أجيليتي، فمن خلال الاستحواذ على شركة مينزيز وضمها إلى شركة ناس، تسنح أمام أجيليتي الفرصة لتعظيم القيمة لكل منهما. تتمتع أجيليتي بسجل حافل من النمو المستدام والمسؤول على مدى العقدين الماضيين، مدفوعاً بنمو من عملياتها القائمة بالإضافة الى النمو من خلال عمليات الدمج والاستحواذ التي قامت بها، وتعد هذه الصفقة جزءاً من استراتيجيتنا لتسريع مثل هذا النمو. بالنسبة إلى أجيليتي، سوف تنشئ هذه الصفقة أكبر شركة مملوكة ومدارة ضمن الكيانات الخاضعة للسيطرة والتابعة لمجموعة شركات أجيليتي وذلك من حيث الإيرادات وعدد الموظفين والحضور العالمي. ونحن نتطلع إلى رؤية شركة مينزيز الجديدة تحقق النجاحات بدعمنا ومساندتنا".

هذا وكان مجلسي إدارة شركتي أجيليتي ومينزيز قد توصلا إلى اتفاقية في 30 مارس من هذا العام بشأن العرض النقدي لشركة أجيليتي للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم شركة مينزيز، والتي يتم تداولها في بورصة لندن، مقابل 608 بنسات للسهم الواحد. وتُقدر الصفقة قيمة شركة مينزيز بحوالي 571 مليون جنيه إسترليني على أساس ربحية السهم المخففة بالكامل وحوالى 763 مليون جنيه إسترليني على أساس قيمة الشركة.

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نبذة عن أجيليتي

شركة أجيليتي هي شركة عالمية رائدة في سلاسل التوريد والبنية التحتية والابتكار، فضلاً عن كونها شركة رائدة في الأسواق الناشئة ومشغل لشركات متعددة، تتضمن شركة مجمعات لوجستية تعد واحدة من أكبر مالكي المستودعات والعقارات الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة خدمات طيران، وشركة لوجستية للوقود السائل، وشركات تقدم الرقمنة الجمركية، وخدمات البنية التحتية للمناطق النائية، وتمكين التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الرقمية، وإدارة العقارات والمرافق التجارية. علاوة على ذلك، تُعتبر شركة أجيليتي مستثمراً في الابتكار والاستدامة والمرونة، وتتمتع بمحفظة متنامية تنطوي على شركاء الاستثمار المدرجين وغير المدرجين في البورصة الذين يتطلعون إلى إعادة تشكيل مجالات عملهم عبر مجموعة متنوعة من القطاعات.

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نبذة عن شركة مينزيز للطيران

أخذت شركة مينزيز للطيران بالتطور منذ العام 1883 لتصبح واحدة من أكبر الشركات التي تقدم خدمات الطيران وتنتشر في القارات الست. تقدم مينزيز خدمات المطارات الأرضية ذات المواعيد الدقيقة، وخدمات الوقود وخدمات الشحن الجوي، في أكثر من 210 مطار في 41 دولة، بدعم من فريق عالمي مؤلف من 31,000 شخص خضعوا لتدريبات مكثّفة. وتولي الأولوية بأن توفر أعلى مستوى من السلامة والأمان في فئتها يوماً بعد يوم. تشمل قائمة عملاء مينزيز الخطوط الجوية الكندية، الخطوط الجوية الصينية، الخطوط الجوية الفرنسية، الخطوط الملكية الهولندية، الخطوط الجوية الأمريكية، كاثي باسيفيك، إيزي جيت، خطوط فرونتير إيرلاينز، آي إيه جي، مجموعة كانتاس، الخطوط الجوية القطرية، ساوث ويست، يونايتد إيرلاينز، ويست جيت، وويز إير.

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نبذة عن شركة ناشيونال لخدمات الطيران (نــاس)

تأسست شركة ناشيونال لخدمات الطيران في العام 2003 في الكويت، وهي شركة رائدة في مطارات الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتعتبر واحدة من أسرع شركات خدمات المطارات نمواً في الأسواق الناشئة. إن شركة نــاس مملوكة ومدعومة من قبل شركة أجيليتي.