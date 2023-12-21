أبوظبي: أعلنت "بيورهيلث" القابضة (المشار لها باسم "بيورهيلث" أو "المجموعة")، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن ارتفاع أسهمها بنسبة 84% فوق سعر إدراجها، وذلك خلال أول جلسة تداول لها في السوق الأولي لسوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 20 ديسمبر الحالي.

وشهدت "بيورهيلث"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها ويتم تداول أسهمها تحت الرمز "PureHealth"، ارتفاعاً لافتاً في سعر أسهمها حتى بلغ 6.0 درهم إماراتي للسهم الواحد خلال التداولات المبكرة لسوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر، لتصل قيمة الشركة في السوق إلى نحو 66.6 مليار درهم إماراتي. وارتفعت أسعار أسهم الشركة بنسبة 84% عن سعر الإدراج، قبل أن تستقر عند نحو 76% وبسعر 5.74 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني وصول قيمة الشركة في السوق إلى 63.8 مليار درهم إماراتي، وذلك في ختام جلسة التداول ليوم الأربعاء.

وشارك فرحان مالك، مؤسس والعضو المنتدب لمجموعة بيورهيلث، في مراسم قرع جرس افتتاح جلسات التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية احتفالاً بإدراج أسهم المجموعة، وذلك بحضور معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي؛ ومعالي سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الشركة العالمية القابضة؛ وسعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية؛ ومعالي سلطان الحميري، عضو مجلس إدارة شركة ألفا ظبي القابضة؛ والسيدة شايستا آصف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث"؛ ومعالي عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتعليقاً على هذا الإنجاز التاريخي، قال فرحان مالك، مؤسس والعضو المنتدب لمجموعة "بيورهيلث": "يبرهن الارتفاع الكبير لأسعار أسهمنا خلال جلسة تداولاتها الأولى على مستويات الثقة العالية للسوق بمبادئ شركتنا ورؤيتها الطموحة للنمو، ولا سيما في أعقاب الطلب الهائل الذي شهدناه من جانب المستثمرين والذي أفضى إلى تجاوز تغطية حجم الاكتتاب الأولي بفارقٍ كبير. ونعتزم مواصلة التركيز على توفير القيمة للمساهمين بالاعتماد على استراتيجيات التي من شأنها تحقيق النمو على المدى الطويل، في إطار سعينا لترسيخ مكانة "بيورهيلث" باعتبارها علامة تجارية عالمية".

وسجلت "بيورهيلث" بيع 1.11 مليار سهم عادي ("سهم مطروح") من أسهمها، والتي تعادل 10% من إجمالي رأس المال المُصدر للشركة خلال الطرح العام الأولي. وشهد الطرح العام مستويات طلب عالية من جانب المستثمرين في دولة الإمارات والمنطقة، ما أفضى إلى تجاوز حجم الاكتتاب عدة مرات، حيث بلغت قيمة الطلب الإجمالي على الطرح العام الأولي أكثر من 265 مليار درهم إماراتي.

ويسهم الطرح العام الأولي لشركة بيور هيلث في دعم التزامها طويل الأمد والمتمثل بتحقيق التميز في قطاع الرعاية الصحية، وتوفير حلول الرعاية الصحية فائقة التطور، والارتقاء بعلوم إطالة العمر.

ويشار إلى أن مؤسسي بيورهيلث سيواصلون الاستحواذ على 90% من أسهم الشركة، وهم ألفا ظبي القابضة (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ALPHADHABI)؛ والشركة العالمية القابضة؛ وهيلث كير القابضة؛ وشركة القابضة (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي.

وشملت بنوك استلام الاكتتاب في الطرح العام الأولي كل من بنك أبوظبي الأول، وبنك ويو، وبنك المارية المحلي ذ.م.م. في حين تولّت شركة الدولية للأوراق المالية تقديم خدمات التعامل مع المستثمرين والاستشارات المتعلقة بالإدراج.

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لمحة حول شركة بيور هيلث

تركز بيور هيلث على تطوير علوم إطالة العمر، وتسعى بذلك لتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية التي تواكب متطلبات المستقبل انطلاقاً من دولة الإمارات ووصولاً إلى جميع أنحاء العالم. وتعد بيور هيلث أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط، والتي توفر منظومة مبتكرة لإطالة عمر البشر وإعادة تصور مفهوم الحياة الصحية المديدة. وتضم منظومة عمل الشركة أكثر من 25 مستشفى و100 عيادة والعديد من مراكز التشخيص وحلول الضمان الصحي والصيدليات والتقنيات الصحية والمشتريات والاستثمارات وغيرها، لتوفر أرقى الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية بما يتماشى مع رسالتها المتمثلة بإطالة عمر البشر.

وتضم شبكة بيور هيلث الواسعة من مرافق الرعاية الصحية في أبوظبي والإمارات الشمالية:

شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) - إحدى أكبر شبكات الرعاية الصحية من المستشفيات والعيادات في دولة الإمارات

ضمان - الشركة الوطنية للضمان الصحي، شركة الضمان الصحي الرائدة في دولة الإمارات

المكتب الطبي - يتولى الإشراف على مستشفيات الشيخ خليفة ومرافق الرعاية الصحية التي تأسست ضمن إطار مبادرات صاحب السمو رئيس دولة الإمارات

رافد - أكبر شركة لمشتريات الرعاية الصحية في دولة الإمارات

بيور لاب - التي تتولى إدارة وتشغيل شبكة واسعة من المختبرات في المنطقة

مركز أبوظبي للخلايا الجذعية - وهو مركز رعاية صحية متخصص يركِّز على تقنيات العلاج بالخلايا والطب التجديدي

وان هيلث - شبكة مبيعات وخدمات دعم وهندسة توفر حلولاً طبية شاملة

ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، والتي تقدم خدماتها إلى المؤسسات المتخصصة بالصحة والعافية.

أردنت - رابع أكبر مجموعة مملوكة للقطاع الخاص ومتخصصة بالرعاية الصحية الوجيزة في الولايات المتحدة.

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