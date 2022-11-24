تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن نسبة الإنجاز في مشروع خزان المياه الذي تنفذه في حتا بلغت 75.9%. وتبلغ السعة التخزينية للمشروع 30 مليون جالون، بتكلفة تقارب 86 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في إبريل 2023.

وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن مشروع خزان المياه في حتا يدعم الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتا التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، من خلال تحسين كفاءة واعتمادية شبكات المياه ورفع كميات التدفق المائي وزيادة المخزون الاحتياطي للمياه بما يسهم في تعزيز استدامة موارد المياه في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030 والتي تركز على تعزيز الموارد المائية واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل حالياً على تنفيذ مشروع لتخزين 6,000 مليون جالون من المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية واسترجاعها عند الحاجة. وتوفر هذه التقنية مخزوناً استراتيجياً يمد الإمارة بأكثر من 50 مليون جالون من المياه يوميا في حالات الطوارئ لمدة 90 يوماً، مع ضمان سلامة المياه المخزنة من التأثيرات الخارجية.

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