بدأت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا العام الأكاديميّ 2024-2025 مع أكثر من 7500 طالب مسجّل لفصل الخريف الدراسيّ ومن بينهم 1500 طالب جديد. التحق الطلاب الجدد والعائدون بخمس كليات تقدم أكثر من 70 برنامجاً تعليميّاً في مجالات الأعمال، والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الصحيّة، والتعليم العام. وتركّزت اختيارات الطلاّب القطريين الذين يشكّلون أكثر من 20% من إجمالي عدد الطلاّب الملتحقين بالجامعة، على برامج كليّة الأعمال وكليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات ومن بينها برنامجي البيانات والأمن السيبراني وإدارة الموارد البشريّة. كذلك انضمّ الى الجامعة أكثر من 70 أكاديميّاً قدموا من قطر ومختلف أنحاء العالم حاملين خبرة متميّزة تعزّز المستوى التعليميّ العالميّ الذي تقدّمه الجامعة.

وقد نظّمت الجامعة فعالية "أهلاً" على مدى يومين للترحيب بالطلاّب الجدد وتعريفهم على الجامعة والخدمات المقدّمة. وفي هذا الإطارعقدت دائرة المشاركة الطلاّبيّة التابعة لإدارة شؤون الطلاب العديد من الجلسات التفاعليّة لتعريف المنتسبين الجدد على مرافق الجامعة والحياة الطلاّبيّة فيها. وقد سنحت الفرصة للطلاّب بالتواصل مع أساتذتهم وعمداء الكليّات ومختلف الأقسام التابعة لإدارة شؤون الطلاّب ومنها الصحّة والرياضة، الارشاد وخدمات سهولة الوصول والقبول والتسجيل والخدمات الطلاّبيّة المركزيّة.

تعكس فعالية "أهلاً" صورة الحرم الجامعيّ النابض بالحياة الذي تتميّز به جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وتساهم في تسهيل انتقال الطلاّب الجدد الى البيئة الجامعيّة ودعمهم للنجاح في مسيرتهم التعليميّة. بالإضافة الى الاستشارات الأكاديميّة، تعرّف المنتسبون الجدد الى النشاطات والبرامج من خارج المنهاج الدراسيّ ومنها الأندية الطلاّبيّة التي يمكن أن ينضمّوا اليها ويساهموا في تطوير تجربتهم الجامعيّة.

وفي كلمته الترحيبيّة للطلاّب، قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

" إنّ المهارات والمعرفة التي تكتسبونها هنا ستجعل منكم كفاءات بارزة في أيّ بيئة مهنيّة. وفي ربوع الجامعة ستتمكّنون من تطبيق هذه المعرفة من خلال المختبرات وأجهزة المحاكاة والجلسات التدريبيّة، وسيكون الابتكار عنواناً لإنجازاتكم. وفي هذه الجامعة التطبيقيّة ستسنح لكم فرصة المشاركة في برامج صيفيّة عالميّة والمنافسة في مسابقات محليّة ودوليّة. وإيماناً منّا بأهميّة الحياة الجامعيّة بمختلف جوانبها، تحتضن الجامعة العديد من النشاطات الطلاّبيّة وتولي أهميّة كبيرة للرياضة والمنافسة في هذا المجال. وكما حصدنا العديد من الألقاب والميداليات في السابق، نتطلّع لأن تساهموا معنا أنتم أيضاً في حصد المزيد من النجاحات."

وفي هذا العام الأكاديميّ، تقدّم جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، برامج جديدة تمّ وضعها بعناية لتلبّي المتطلبات المهنيّة والتكنولوجيّة الحاليّة وتساهم في النموّ الاقتصاديّ على الصعيدين المحليّ والعالميّ. وتتضمّن لائحة البرامج الجديدة: بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة الخدمات اللوجستيّة وسلاسل الامداد وماجستير العلوم في التسويق الرقميّ وريادة الأعمال من كليّة الأعمال؛ وبكالوريوس العلوم في الاتّصال الرقمي والإنتاج الاعلاميّ (مسار عربي- انجليزيّ) وماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعيّ والأمن السيبرانيّ الادراكيّ في كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. وطرحت كليّة الهندسة ماجستير العلوم في سلامة العمليّات؛ كما طرحت كليّة العلوم الصحيّة بكالوريوس العلوم في التمريض بمساراته الثلاثة أوّلها استقبال طلبة الثانوية العامة، أمّا الثاني فيستقبل الممرضات والممرضين المسجّلين الذين يريدون استكمال دراستهم بعد الدبلوم والثالث لمن يرغب باستكمال دراسته ما بعد دبلوم التمريض العمليّ.

والجدير بالذكر أنّ الطلاّب القطريّين وأبناء القطريات معفون من الرسوم الدراسيّة لبرامج الدبلوم والبكالوريوس في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وفي هذا الإطار تقدم الجامعة برامج البكالوريوس والماجستير التطبيقية بالإضافة إلى الدبلوم والشهادات. وقد تم تصميم جميع البرامج لتحقيق أهداف التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي. وتتحضّر الجامعة لتنظيم واستضافة عدد كبير من المؤتمرات والفعاليات في الأشهر المقبلة.

حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 70 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجيستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة الهندسة والتكنولوجيا، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.

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