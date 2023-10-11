أبوظبي: أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن الإدراج الثانوي لسندات خضراء لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة ومقرها أبوظبي، بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.

وتم إصدار السندات بأجل 10 سنوات لتكون مستحقة في يوليو 2033، بمعدل فائدة ثابت قدره 4.875%، وتجاوز الاكتتاب عليها حجم القيمة المستهدفة بواقع 5.6 مرات. ويهدف هذا الإدراج إلى توظيف عوائد السندات في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وقد حصل هذا الإصدار على تصنيف A2 من ’موديز‘ وA+ من ’فيتش‘.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المُعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، رئيس مجلس إدارة شركة "مصدر": "تماشياً مع رؤية القيادة بدعم المبادرات والمشاريع التي تعزّز النمو الاقتصادي المستدام، تفخر ’مصدر‘ بإدراج سنداتها الخضراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية للمرة الأولى منذ تأسيسها في عام 2006. حيث ستتم الاستفادة من غالبية عائدات إصدار هذه السندات لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، مما يسهم في تعزيز استثمارات ’مصدر‘ العالمية في الاقتصادات النامية والناشئة ودعم تمويل العمل المناخي وخفض الانبعاثات".

وأضاف: "بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، تساهم السندات الخضراء التي أصدرتها ’مصدر‘ في تقديم نموذج عملي حول معالجة التفاوت الكبير في التمويل المناخي بين دول الشمال والجنوب، مما يسهم في دفع الجهود الرامية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول ومنطقي وعادل في قطاع الطاقة".

من جانبه، قال سعادة/ هشام خالد ملك، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: نحن متحمسون لدعم "مصدر" في أول إدراج لها للسندات الخضراء وتوسيع منصتنا لتزويد المستثمرين بمجموعة أوسع من فئات الأصول. ومع استمرار نمو الطلب على مصادر الدخل المتنوعة، فإن هذه الإضافة تعزز دورنا كمحفز للنمو ومحرك للاستثمار المستدام.

وأضاف: "من خلال إتاحة الفرص للوصول إلى الشركات التي تتبع استراتيجيات التنمية الخضراء، نحن فخورون بالمساهمة في تحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وتتوافق هذه الحملة الوطنية مع التزامنا بدعم المشاريع المستدامة ومساعدة المستثمرين في العثور على الفرص التي تتوافق مع مع أهداف الاستدامة الخاصة بهم "

ومع الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) في دولة الإمارات، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تزايداً في عدد السندات الخضراء المدرجة هذا العام. ويأتي ذلك كجزء من جهود المُصدِرين لتوظيف رأس المال في مشاريع الطاقة المستدامة والنظيفة.

ومن الجدير بالذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية كان قد رحب الشهر الماضي بإدراج شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) لسندات ثنائية الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، كما قامت شركة سويحان للطاقة الكهروضوئية بإدراج سندات خضراء بقيمة 700 مليون دولار أمريكي في وقت سابق من العام الماضي.

ويلتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية بتبني أفضل الممارسات على مستوى القطاع وتعزيز دوره في تطور الحركة المالية انطلاقًا من حرصه الدائم على دعم الاقتصاد المتنوع والمتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز مكانة أبوظبي كسوق عالمية مزدهرة.

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نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استنادًا للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.