مهندس رأفت ماهر: تصميمات كاسكادا تصميمات عصريه تواكب الحداثه

ماهر: نراعي إختيار المواقع الأكثر تميزا لأنها العامل الإستثمارى الحقيقي الذى يحقق أعلى عائد

أعلنت شركة جولدن تاون للتطوير العقارى إحدى الشركات الرائده فى مجال التطوير العقارى عن طرح أولى مراحل مشروعها الثانى كاسكادا بالعاصمه الإداريه الجديده وذلك بقيمه بيعيه اجمالية متوقعه تتجاوز 750 مليون جنيه.

اوضح المهندس رأفت ماهر رئيس مجلس الإداره أن مشروع كاسكادا هو مشروع (Mixed used ) بمنطقة الداون تاون بموقع متميز بالقرب من النهر الأخضر خلف الأبراج السياحيه مباشرة وعلى مقربه من محطة المونوريل وعلى المحور الشرقى مباشرة حيث أبرز المعالم الإسلاميه أشهرها مسجد مصر وسوق الدهب والمتحف المصرى وعلي بعد خطوات من شركات البترول وقد روعى فى تصميم المبنى الحداثه حيث لأول مره بالعاصمه مطعم معلق ينهال منه شلال ماء بارتفاع 6 ادوار علي واجة المول الرئسية .

وقال ماهر أن مساحة المبنى ٢٦٦٤متر مربع وارضى و ١٠ أدوار الارضي وثلاث أدوار (تجارى ) والرابع حتى السابع (إدارى) والثامن والتاسع وحدات (فندقية) والعاشر يشمل خدمات فندقية اول مطعم معلق بانورما كاملة وينحدر منه شلال بطول 6 ادوار وتبلغ التكلفه الاستثمارية للمشروع نحو 500مليون جنيه في حين تقدر القيمه البيعيه ب 750مليون جنيه وجدير بالذكر استشارى المشروع هى شركه(FRS).

وقال أن الشركه أسست منذ عام 1930 ولها تاريخ طويل في الاعمال الإنشائيه والهندسية والمعمارية وهى من الشركات الكبيره التى تتعامل مع العديد من شركات العاصمه الإداريه الجديده.

وكشف رئيس مجلس الإدارة عن قيام الشركه بالتعاقد مع شركة (MRB) وهى احدى أكبر شركات المتخصصة في ادارة تشغيل المولات والمشروعات الفندقية والمنشأت التجاريه وهى الشركه الوحيده الحاصلة علي شهادة (IOS)في الادارة والتشغيل وذلك لإدارة وتشغيل مول كاسكادا بعقد يصل 5 سنوات كما انه تم التعاقد مع المستشار التنفذى والمقاول العام شركه سامكريت كبرى شركات توريد البلاطات الخرسانية السابقة تجهزيها و والتى لها باع طويل في كبرى المشوعات العاصمة الادارية ويهدف مجلس الادارة الي بناء مول متكامل الخدمات يراعى احدث المعاير الحديثة في علم البناء الحديث لمدن الجيل الرابع.

وكشف ماهر عن عزم الشركه في الدخول في مجموعه كبيرة من الاستثمارات داخل العاصمه الإداريه وخارجها وتشمل الخطه التوسعيه للشركه تنفيذ مشروع سكنى فندقي بالساحل الشمالى وعدة مشروعات بالعاصمه الإداريه الجديده حيث من المقرر ضخ حوالى 2 مليار كإسثمارات خلال الفتره المقبله.

وقال ماهر ان شركة جولدن تاون تراعى جيدا إختيار مواقع أكثر تميزا لمشروعاتها حيث يعد الموقع هوالإستثمار الحقيقى الذ ى يحقق أعلى عائد.

وقال ماهر ان الشركه تحمل لعملائها فرص الاستثمارالناجح حيث وفرت له باقه متنوعه من الأنظمه التى توفر عوائد كبيره وسريعه فهناك نظام نصف المقدم عائد وذلك بمقدم بسيط والشهادة العقاريه التى تحقق عائد أكبر حيث توفر 16%عائد بالإضافة لأنظمة الشركه تبدء من ١٠%مقدم وتقسيط حتى ١٠سنوات وتزامنا مع طرح أولى مراحل مشروع كاسكادا تعلن الشركه عن تقديم خصم اضافى خاص للعملاء 15%والجدير بالذكر أن كاسكادا ثانى مشروعات شركة جولدن تاون بعد مشروعها ذا فورت تاور بالداون تاون والذى بدأت الشركه فى أعمال صب الخرسانات به وهو مشروع تجاري إدارى طبي.

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