شركة كينغز لصناعات الألمنيوم تبدأ تطوير منشأتها في كيزاد لتعزيز جهود الاستدامة في إمارة أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات، وشركة كينغز لصناعات الألمنيوم أعلنتا اليوم عن بدء الأعمال الإنشائية في منشأة متطورة لتصنيع وإعادة تدوير الألمنيوم في كيزاد.

تستثمر شركة كينغز لصناعات الألمنيوم 750 مليون درهم لتطوير منشأتها في كيزاد على قطعة الأرض التي استأجرتها الشركة من مجموعة كيزاد لمدة 50 عاماً والبالغة مساحتها 100 ألف متر مربع، وسيتم توريد المواد الخام إلى المنشأة من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. جدير بالذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تدير في كيزاد أكبر مصهر للألمنيوم بالمنطقة، وتعتبر أحد أهم المستأجرين الرئيسيين في قطاع المعادن بمجموعة كيزاد.

تمثل منشأة كينغز لصناعات الألمنيوم خطوة طموحة نحو تعزيز جهود دولة الإمارات لتوطين سلاسل توريد الصناعات الاستراتيجية، والاعتماد على المواد الخام المحلية، وحماية البيئة ودمج الممارسات المستدامة في عمليات التصنيع، وتشجيع الاقتصاد الدائري.

تقع منشأة كينغز لصناعات الألمنيوم في كيزاد على طريق المعادن المصهورة بالقرب من مصنع الإمارات العالمية للألمنيوم، وستعتمد على تقنيات التصنيع وإعادة التدوير الحديثة لمعالجة الألمنيوم المنصهر وقضبان الألمنيوم وإعادة استخدام نفايات الألمنيوم. وستعمل المنشأة على تحويل نفايات الألمنيوم والألمنيوم الخام إلى مواد عالية الجودة قابلة لإعادة الاستخدام، مما يقلل البصمة الكربونية المرتبطة بإنتاج الألمنيوم.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: "يسعدنا أن نعلن عن تطوير منشأة جديدة لتصنيع المعادن في كيزاد من قبل شركة كينغز لصناعات الألمنيوم. يمثل هذا الاستثمار الاستراتيجي من شركة كينغز إنجازاً مهماً في نمو وتطوير قطاع المعادن لدينا وقفزة كبيرة في القدرات الصناعية لمناطقنا وآفاقها الاقتصادية."

وأضاف: "استثمار هذه المنشأة في البنية التحتية والتقنيات الحديثة هو بمثابة شهادة على ثقة المستثمرين المطلقة في الإمكانات الاقتصادية لمجموعة كيزاد وإمارة أبوظبي. ونحن متحمسون بشكل خاص لتسهيل تعاون هذه المنشأة مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. موقع المنشأة بالقرب من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم سيعمل على تعزيز كفاءة منظومتنا الصناعية مع تقليل التكاليف التشغيلية والأثر البيئي من خلال سلاسل التوريد القصيرة والاستراتيجيات التشغيلية التعاونية."

وقال ألبرت ملكياس، الرئيس التنفيذي لشركة كينغز لصناعات الألمنيوم: "تعتمد منشأتنا الجديدة على الاستثمار في التصنيع المستدام وتبرهن على التزامنا الراسخ بالأهداف البيئية لإمارة أبوظبي. نحن ملتزمون بالحلول الرائدة من أجل مستقبل أكثر استدامة، وهدفنا هو تقليل النفايات وتشجيع إعادة التدوير وتقديم منتجات نهائية عالية الجودة لمختلف الاستخدامات. توفر لنا مجموعة كيزاد بنية تحتية عالمية المستوى، ومرافق صناعية متكاملة الخدمات، وربط مباشر مع ميناء خليفة - مما يسهل لنا سرعة وسهولة الوصول إلى المستهلكين في الأسواق العالمية. هذا بالإضافة إلى المزايا الاستثنائية التي توفرها البنية التحتية المتطورة في كيزاد مثل طريق المعادن المصهورة والذي يعد أحد الحلول المبتكرة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين جودة المنتج وخفض التكاليف التشغيلية فضلاً عن التكامل المثالي بين عمليات الإنتاج."

وقال روبن فيليب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيرست ستيب ش.م.ح، الشريك في شركة كينغز لصناعات الألمنيوم: "يعزز هذا التعاون من التزام المشروع بالممارسات المسؤولة في القطاع ويعمل على ترسيخ مكانة شركة كينغز لصناعات الألمنيوم في مجالات التصنيع المستدام، والأهم من ذلك يُبرِز جهود الشركة نحو تحقيق الأهداف البيئية لإمارة أبوظبي."

يقدم هذا المشروع تجربة رائدة في مجال الممارسات الصناعية المستدامة في دولة الإمارات، ويعد نموذجاً يحتذى للشركات الأخرى في هذا القطاع. تواصل مجموعة كيزاد تميزها في مجال المسؤولية البيئية والابتكار وتؤكد على التزامها الراسخ بالتنمية الاقتصادية المستدامة عبر تطوير قطاعات صناعية متكاملة وتشجيع المشاريع الصناعية التي تعمل على تحفيز التطوير المستدام للبنية التحتية وخلق فرص العمل وتنمية أعمال الموردين ومقدمي الخدمات المحليين.

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نبذة عن مجموعة كيزاد

تعد مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر منظومة أعمال تنافسية تعزز النمو، ومحركاً استراتيجياً رئيسياً في إطار رؤية إمارة أبوظبي للتنويع الاقتصادي.

وتضم مجموعة كيزاد بنى تحتية حيوية تشمل 12 منطقة اقتصادية (في كل من مدينتَي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة)، وتمتد على مساحة 550 كيلومتر مربع، وتشتمل على أكثر من 40 مجمعاً سكنياً للموظفين تحت مظلة "كيزاد للمجمعات".

وتوفر مجموعة كيزاد وصولاً إلى أسواق استراتيجية وتكاليف تشغيلية أقل، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لأكثر من 2,000 مستثمر في 17 قطاعاً صناعياً رئيسياً. كما توفر منظومة مجموعة كيزاد بنى تحتية عالمية المستوى للنقل مع قنوات ربط متعددة الوسائط، وملكية أجنبية بنسبة 100%، واسترداد كامل رأس المال والأرباح بنسبة 100%، وإمكانية ممارسة أعمال تجارية معفاة من الرسوم ضمن المنطقة، بالإضافة إلى منصات تقنية متقدمة.