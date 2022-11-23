دبي: أعلن بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع)، الحائز على تصنيف “A3” من قبل وكالة "موديز" وتصنيف “A” من قبل وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، عن نجاحه في تسعير أول إصدار لصكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات وبمعدل ربح 5.493% سنوياً، بسعر أعلى بواقع 155 نقطة أساس من سندات الخزانة الأمريكية لأكثر من خمس سنوات. وقد أصدرت الصكوك وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي والذي وضعه لتسهيل توفير تمويلات متعلقة بمبادرات ومشاريع بيئية واجتماعية. وقد حظي هذا الإصدار بامتيازات متعددة كونه الأول من نوعه للصكوك المستدامة لمؤسسة مصرفية والإصدار الأكبر حجماً (بقيمة 750 مليون دولار أمريكي) في أسواق رأس المال الدولية من قبل أحد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي منذ فبراير 2022.

وتؤكد هذه الصفقة من جديد ريادة بنك دبي الإسلامي لقطاع التمويل الإسلامي والمستدام، في حين يتمتع بمتابعة واهتمام قوي من قبل مختلف المستثمرين من أوروبا، وآسيا والشرق الأوسط. وتم تسعير الصكوك بعد الانتهاء من عملية تسويق شاملة في السوق حيث قام بنك دبي الإسلامي خلالها باطلاع المستثمرين على أدائه المالي الإيجابي بالإضافة إلى إطار عمل التمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي. وقد تخطى حجم الاكتتاب أكثر من 2.3 مرة، على الرغم من نجاح البنك في تحقيق أكبر إصدار للصكوك من قبل بنك خليجي منذ فبراير 2022.

وفي معرض تعليقه على هذا الإصدار، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: " نحن مسرورون اليوم بإصدار صكوك مستدامة لأول مرة. لقد كانت هذه الصفقة في غاية الأهمية لبنك دبي الإسلامي بالنظر إلى التزامنا القوي والكبير تجاه التمويل المستدام وأجندة صافي الانبعاثات الصفرية لدولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة. وقد أسعدني على وجه الخصوص استجابة المستثمرون والتي دفعت البنك لإصدار أكبر (بقيمة 750 مليون دولار أمريكي) وهي ضمن معايير التسعير لدينا، حيث يؤكد نجاح هذه الصفقة من جديد على الثقة التي يضعها المستثمرون في بنك دبي الإسلامي. وبينما نكون أول بنك في الإمارات العربية المتحدة يصدر صكوكاً مستدامة، فإنني على يقين صادق بأن هذه الخطوة تشكل سابقة تدفع البنوك الإسلامية الأخرى للاحتذاء بها."

وتم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.

ويشارك بنك ستاندرد تشارترد بصفته المنظم الوحيد للاستدامة، كما تم تفويض كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك HSBC ، وبيتك كابيتال، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، للعمل بصفتهم مدراء الاصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب، لهذه الصكوك.

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نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تفوق 75 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 10 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2017، كما استكمل في عام 2018 الاستحواذ على نور بنك ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2021، رفع بنك دبي الإسلامي من حد تملك الأجانب حتى 40% ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في البنك.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم.

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