الدوحة، قطر – أعلنت شركة ميزة، المزود الرائد لمراكز البيانات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة في قطر، عن توقيع اتفاقية مع إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال الحوسبة السحابية التي تُعد أسرع مزوّدي الخدمات السحابية نموًا في العالم، بعقد تأجير بقيمة تتجاوز 750 مليون ريال قطري لتزويدها بقدرة تشغيلية من خدمات مراكز البيانات تبلغ 6 ميغاوات في المرحلة الأولى.

تشّكل هذه الإتفاقية خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي للبنية التحتية الرقمية وجذب الاستثمارات التكنولوجية العالمية، حيث سيوفر حرم مركز البيانات الجديد أعلى مستويات الموثوقية والكفاءة والمرونة لتلبية احتياجات أعمال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي الخاصة بالعميل العالمي.

وبهذه المناسبة، صّرح السيد محمد علي الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة: "يؤكد هذا التعاون مع أحد أكبر مزوّدي الخدمات السحابية نموًا في العالم على استمرارية شركة ميزة في لعب دور محوري لا يُسهم فقط في تسريع الخطط الرقمية لدولة قطر فحسب، بل يعزز أيضًا مكانتها كوجهة موثوقة للاستثمارات العالمية واستضافة البنى التحتية التكنولوجية ومجالات الحوسبة السحابية والتحوّل الرقمي."

و يجري العمل بالمرحلة الاولى حاليا على تسليم طاقة 6 ميغاوات مخصصة لاستيعاب تطبيقات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الضخمة، على أن تتوسع المراحل التالية لتصل إلى القدرة الكاملة البالغة 44 ميغاوات خلال الأعوام القادمة.

ومن خلال الجمع بين الخبرة المحلية لشركة ميزة والانتشار العالمي للشركة السحابية العملاقة، تعمل شركة ميزة على إرساء معايير جديدة للتميّز في انشاء وتشغيل وإدارة مراكز البيانات وتوفير بنية تحتية فائقة المستوى تلبي أعلى المعايير الدولية.

نُبذة عن شركة ميزة:

تأسست شركة ميزة كيو اس تي بي-ذ.م.م. (عامة) في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تقدم محفظة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والحلول التكنولوجية. تتطلع الشركة إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية في الدولة والمنطقة من خلال توفير خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة بمستويات عالمية، مع توفير فرصٍ مميزة لتحقيق مستقبل واعد في قطاع تكنولوجيا المعلومات لأفراد المجتمع القطري وغيره من دول المنطقة.

تعتبر ميزة شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة قطر ومتاحة للتداول أمام العملاء والمستثمرين برأس مال قيمته 648,980,000 ريال قطري.

تمتلك الشركة خمسة مراكز بيانات معتمدة من المستوى الثالث باسم M-VAULTs، جميعها مصنفة عالمياً، ويصل مدى توفرها إلى 99.98%، ومصمّمة وفق أحدث المعايير الدولية الأكثر صرامة مما يمكّن الشركات من الاستفادة من كفاءات أكبر وتقليل المخاطر.

تقدم شركة ميزة خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة، إضافة إلى خدمات مراكز البيانات، وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية، هذا بجانب ما تتمتّع به من خبرات واسعة في مجال المدن الذكية وتطبيقاتها والذكاء الاصطناعي.

حصلت شركة ميزة على العديد من الجوائز العالمية المرموقة، من بينها جائزة أفضل مزود خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لثلاثة أعوام متتالية (2023 و2024 و2025)، وجائزة أفضل حل سحابي لعام 2022 في جوائز قطر للأعمال الرقمية المقدَّمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تأكيدًا على ريادتها وتميّزها في مجال خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات، كما فازت الشركة بـ جائزة مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات الأكثر ابتكارًا في قطر لعام 2023 من جلوبال بزنس أوتلوك.

وتؤكد هذه الإنجازات المرموقة على التزام ميزة الراسخ بالتميّز والابتكار وتقديم خدمات استثنائية لعملائها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: meeza.net

