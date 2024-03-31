مسقط:- عقدت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) يوم السبت الموافق 30 مارس 2024م جمعيتها العامة السنوية العادية وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة بشركة مسقط للمقاصة والإيداع .

وقد وافقت الجمعية العامة السنوية العادية للشركة التي ترأسها ملهم بن بشير الجرف رئيس مجلس الإدارة بحضور أعضاء المجلس ومراقبي حسابات الشركة، والمستشار القانوني، ومراقب عن هيئة الخدمات المالية على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين بتاريخ 30 مارس 2024م بمعدل (55 بيسة لكل سهم).

كما وافقت الجمعية العامة السنوية العادية لعمانتل على دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ودراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة وتقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

تفاصيل النتائج المالية لمجموعة عمانتل (شاملة نتائج مجموعة زين الكويتية) :

وتعليقا على ذلك، قال ملهم بن بشير الجرف رئيس مجلس إدارة عمانتل "واصلت عمانتل تنفيذ استراتيجيتها للتغيير نحو أداء مالي مستدام " “Shift Gearبنجاح بالرغم من تحديات السوق وتزايد المنافسة، حيث تمكنت مجموعة عمانتل من تعزيز أداءها المالي خلال عام 2023م محققة نمواً كبيراُ على مستوى الإيرادات والأرباح، ارتفعت الإيرادات بنسبة 9.7% فيما نمت صافي أرباح المجموعة بنسبة 13,1% مقارنة بعام 2022م".

وأضاف ملهم الجرف "من ناحية أخرى واصلت المجموعة نموها في الأسواق التي تعمل بها عبر مجموعة زين الكويتية للاتصالات المتنقلة محققة أداءً متميزاً في عدد من الأسواق الرئيسية الهامة مثل السعودية والعراق والكويت والسودان".

من جانبه قال طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لعمانتل "تمكنت عمانتل من التعامل مع تحديات ومتغيرات السوق وتحقيق أداء جيد خلال عام 2023م، حيث حافظت عمانتل على نمو إيجابي بنسبة 7.2٪ على مستوى العمليات المحلية وهو ما يعكس أداء اتسم بالمرونة في التعامل مع ظروف السوق التنافسية إضافة إلى التحديات التشغيلية. ونمت الإيرادات من 565.5 مليون ريال عماني في عام 2022م إلى 606.5 مليون ريال عماني في عام 2023".

وأضاف الرئيس التنفيذي لعمانتل "جاء نمو الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو إيرادات خدمات الاتصالات بالجملة التي ارتفعت بنحو 17.2 مليون ريال عماني وإيرادات مبيعات الأجهزة التي زادت بنحو 19,3 مليون ريال عماني. كما ساهمت إيرادات الهاتف المتنقل آجل الدفع التي نمت بنسبة 10.2٪ وإيرادات النطاق العريض الثابت التي ارتفعت بنسبة 4.2٪في نمو إيرادات التجزئة".

وقال المعمري "بلغ صافي أرباح العمليات المحلية لعمانتل خلال عام 2023م نحو 63.3 مليون ريال عماني مقارنة بــنحو 85.7 مليون ريال عماني في عام 2022م. الجدير بالذكر بأن صافي أرباح عمانتل خلال عام 2022م تضمنت مكاسب رأسمالية ناتجة عن بيع أبراج الشركة في سلطنة عمان بقيمة 28 مليون ريال (بعد خصم الضريبة)، وفي حالة استثناء هذه المكاسب الرأسمالية من صافي أرباح عام 2022م، فإن صافي أرباح عام 2023م حقق نمواً بنسبة 9,7% مقارنة بعام 2022م".

وأشار المعمري إلى أن نمو سوق الاتصالات المحلي قد شهد تباطؤاً خلال عام 2023 بعد أن سجل انتعاشا ملحوظا في عام 2022 و ذلك بعد الخروج من تأثيرات الجائحة. فيما استمرت المنافسة القوية في فئة الدفع الآجل بخدمات الاتصالات المتنقلة بعد دخول المشغل الثالث والذي أدى إلى انخفاض في حصة المشتركين وكذلك الحصة من إيرادات السوق للمشغلين الحاليين، إلا أن عمانتل تمكنت ولله الحمد من الحفاظ على قاعدة مشتركيها وتنميتها خاصة بفئة مشتركي الدفع الآجل بخدمات الاتصالات المتنقلة والتي سجلت نمواً كبيراً خلال العام بسبب المبادرات التي تقوم بها الشركة لتعزيز قدرتها على الاحتفاظ بالمشتركين".

وقال المعمري بأن الشركة تواصل تنفيذ إستراتيجيتها الجديدة التي تهدف إلى تحسين وتوليد القيمة لمشتركيها ومساهميها وتوجه عمانتل نحو مستقبل رقمي. قطعنا خلال السنوات الثلاث الماضية، خطوات هامة في هذا الجانب، وبما أن الذكاء الاصطناعي يحتل مركز الصدارة في استراتيجيتنا، فإننا نستكشف إمكاناته لتعزيز العروض المقدمة للمشتركين وتبسيط العمليات وهو ما يمثل بداية رحلة الانتقال من مشغل اتصالات تقليدي إلى شركة تكنولوجيا. وقد شرعت عمانتل ضمن هذا التحول في بناء العديد من الشراكات الدولية الهامة في المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتحول الرقمي، ويعد تعاوننا مع هواوي وأمازون لخدمات الإنترنت AWS و جوجل Google بعض الأمثلة الجديدة لمبادراتنا في هذا الجانب".

وفي إطار المسؤولية الاجتماعية قال طلال المعمري: "ركزت عمانتل في مبادراتها للمسوؤلية الاجتماعية خلال عام 2023م على تقديم الدعم للفئات الأكثر إحتياجا في المجتمع والحفاظ على البيئة، حيث دشنت عمانتل عدداً من المبادرات وقدمت الدعم لعدد من المؤسسات والبرامج، ومن أهم المبادرات تخصيص نسبة 20% من موازنة المسؤولية الاجتماعية لدعم جهود وأنشطة الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، وصيانة وتأهيل منازل الفئات المستحقة بالتعاون مع جمعية دار العطاء، وعدد من المبادرات الخاصة بدعم مرضى السرطان، والمساهمة في دعم حملة "فك كربة" بالتعاون مع جمعية المحامين العمانية. وفيما يتعلق بالتعليم والابتكار خصصت الشركة الدعم اللازم لعدد من المبادرات الهامة مثل صندوق البحوث التطبيقية، ومركز الابتكار ونقل التكنولوجيا، وركن عمانتل للابتكار، وصندوق المنح الطلابية ومنهج تقنية المعلومات والبرمجة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى تمويل العديد من المبادرات والبرامج الأخرى".

الجدير بالذكر بأن الجمعية العامة السنوية لعمانتل قد وافقت على باقي البنود المطروحة على جدول الأعمال والتي من أهمها الموافقة على تخصيص مبلغ 750 الف ريال عماني لخدمة المجتمع لعام 2024م وتعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي 31/12/2024 م وتحديد أتعابهم واعتماد مكافآت مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

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