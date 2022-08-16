«محمد رضا»: نفذنا مشروعات كثيرة من بينها مدينة المعرفة وحي الوزارات بالعاصمة الإدارية و3 ابراج بالعلمين



«محمد عبد الهادي»: الإعلان عن تفاصيل خطة استثمارية في مجال التصنيع بمصر قريبا

السوق المصرية مشجعة جدا للاستثمار الأجنبي.. وبوابة مهمة لأفريقيا

القاهرة: تتبنى شركة سمارت ويندو smart window ، الرائدة في حلول النوافذ والأبواب وقطاعات الألومنيوم، خطة طموحة للتوسع في السوق المصرية خلال المرحلة الراهنة.



وكشف المهندس محمد رضا رئيس مجلس إدارة شركة سمارت ويندو ، في تصريحات صحفية خلال جولة للشركة اليوم في العاصمة الادارية الجديدة ، ان شركة سمارت ويندو smart window تستهدف الوصول بحجم أعمالها وتعاقداتها في السوق المحلية الي نحو 750 مليون جنيه بنهاية العام الحالي 2022.



وأوضح أن الزيادة المرتقبة في حجم الأعمال ترتكز بشكل أساسي علي توسيع قاعدة العملاء، سواء عبر المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية التي تطرحها الدولة في مختلف المحافظات، أو تنفيذ تعاقدات لصالح مشروعات القطاع الخاص.



وأضاف رضا أن من أبرز المشروعات القومية التي ساهمت الشركة في تنفيذها هي مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتم الإنتهاء من تنفيذ 98% من مهام الشركة بالمشروع، فضلاً عن تنفيذ مبنى الوزارات بالعاصمة الإدارية، وتم فيه تنفيذ أعمال في مباني وزارتي الري و البيئة ومباني هيئة الشرطة المتخصصة، إلى جانب 3 أبراج في العلمين الجديدة حيث تم الإنتهاء من تنفيذ 80% من المشروع، إلى جانب تنفيذ مشروعات لصالح شركة إعمار مصر، بالإضافة إلي عدد من المشروعات الحكومية الأخرى.



من جانبه كشف المهندس محمد عبدالهادي المدير العام، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة سمارت ويندو smart window، عن أن الشركة ستعلن قريبا عن تفاصيل خطة استثمارية في مجال التصنيع بمصر، إيمانا منها بجاذبية السوق المصرية للاستثمار وتأكيدا علي قوة الاقتصاد المصري.



وأكد حرص الشركة علي تصميم وتوفير منتجات ذكية تلبي طموحات وتطلعات العملاء في السوق المصرية مشيراً إلى أن شركة سمارت ويندو تتواجد في مصر منذ 3 سنوات وتستحوذ على 25% من السوق المستهدف وتتطلع من خلال خطتها الإستثمارية والتوسعية الجديدة في زيادة حصتها بنسبة كبيرة خلال السنوات المقبلة.



وأوضح عبد الهادي أن الشركة تقدم حلول التصميم والألومنيوم لأنظمة الجدران الستائرية وحلول الواجهات والأبواب والنوافذ لأكبر المشروعات العملاقة في مصر قائلا : أن سمارت ويندو متخصصة بشكل أكبر في الواجهات المعمارية للمباني الحديثة المعقدة معماريا، بحسب وصفه، وليس المباني التقليدية من الفيلات والعمارات السكنية.



وتابع أن شركته تعمل علي تلبية كافة احتياجات العملاء المختلفين في مصر من حيث توفير أفضل التصميم والألومنيوم لأنظمة الجدران الستائرية وحلول الواجهات والأبواب والنوافذ والتطبيقات.



وأكد حرص smart window علي تحسين منتجاتها بشكل مستمر والعمل علي ابتكار حلول جديدة من شأنها تحقيق أعلي مستوي من الجودة وارضاء العملاء.



وأضاف أن الشركة تعمل ايضا علي نشر ثقافة ترشيد الطاقة والتي تتماشى مع رؤية الدولة، مؤكدا أن الزجاج الذي تنتجه سمارت ويندو يوفر نحو 20٪ من استهلاك الطاقة.



وأشاد عبدالهادي بالطفرة العمرانية والعقارية التي نجحت الدولة في تحقيقها خلال المرحلة الراهنة والتي حفزت الطلب علي كافة منتجات مواد البناء والتشطيبات وساعدت المصانع علي مواصلة النشاط الإنتاجي وكذلك ضخ استثمارات جديدة بما يساعد علي تلبية احتياجات السوق المحلية من ناحية وتوفير المزيد من فرص العمل من ناحية اخري ما يدعم خطة الدولة لخفض معدلات البطالة.



وأكد عبد الهادي، أن مناخ الاستثمار في مصر مشجع وجاذب للاستثمارات الخارجية وبوابة للنفاذ للأسواق الأفريقية ، مشيراً إلى أن الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ساهمت في زيادة الإنتاج والطلب على منتجات الشركة مما أدى للتفكير في التوسع بالسوق المصرية وزيادة الإستثمارات.



وشدد على أهمية مواصلة الحكومة دعمها للمصانع المحلية لتحفيز الانتاج المحلي وتعميقه وتحقيق قيمة مضافة فعلية تساعد الدولة علي خفض الواردات وتوفير العملة الصعبة اللازمة الاستيراد.

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