تجاوزت القيمة الإجمالية لتطوير الفلل المباعة أو التي هي قيد التطوير العام الماضي 150 مليون دولار أمريكي دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إيه إتش إس العقارية"، شركة العقارات الفاخرة التي أسسها رائد الأعمال الإماراتي عباس سجواني، أنها نجحت خلال عامها الأول ببيع ثلاث فلل فائقة الفخامة في نخلة جميرا بدبي بقيمة إجمالية تزيد عن 75 مليون دولار أمريكي. تضم محفظة الشركة عدداً من الفلل والعقارات الفائقة الفخامة، لعل أبرزها "فيلا أمارا" في تلال الإمارات، والتي تصل قيمتها إلى نحو 45 مليون دولار أمريكي، وتشهد اهتماماً متزايداً من قبل عدد من المشترين المحتملين، حيث من المتوقع أن تدخل السوق بحلول الربع الرابع من هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، تعمل "إيه إتش إس العقارية" على تطوير فيلا خامسة في نخلة جميرا بقيمة 40 مليون دولار أمريكي. وبهذه المناسبة، قال عباس سجواني، الرئيس التنفيذي لشركة "إيه إتش إس العقارية": "خلال أقل من عام على تأسيس الشركة، تمكنا من بيع محفظتنا الحالية ولا زال لدينا العديد من المشاريع التي سيتم الإعلان عنها قريباً. يوفر سوق العقارات الفاخرة في دبي فرصاً هائلة للاستثمار، بالتزامن مع ارتفاع الطلب من قبل المشترين الدوليين. نحن مسرورون لما حققناه خلال أقل من عام، ونتطلع قدماً إلى الاستفادة من هذه الفرص التي يوفرها السوق". وكانت إيه إتش إس العقارية قد دخلت السوق العقاري في دبي في نوفمبر عام 2021، بمحفظة تضم أربع فلل فائقة الفخامة وبقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي، حيث تتوزع هذه الفلل بين نخلة جميرا وتلال الإمارات. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع زيادة الطلب على المنازل الفاخرة، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي حققه معرض إكسبو 2020 دبي، إلى جانب التعامل الناجح والاستثنائي للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات مع جائحة كوفيد-19، وهو ما عزز من مكانة دبي على الخارطة العالمية وجعلها وجهة أكثر جاذبية لكل من السياح والمستثمرين الدوليين، الذين اختاروا دبي مكان إقامتهم الدائم، إلى جانب توافد مجموعة من أصحاب الثروات في العالم إلى دبي بهدف شراء بعض العقارات الفائقة الفخامة. وحسب آخر التقارير، شهدت بعض المناطق الحيوية في دبي مثل نخلة جميرا وتلال الإمارات، ارتفاعاً هائلاً في الطلب على فئة العقارات الأكثر فخامة، ففي الأشهر الإثنا عشر الأخيرة، شهدت أسعار هذه الفئة من العقارات في هذه المناطق ارتفاعاً بنسبة 100%. وفي الربع الثالث من هذا العام وحده، ارتفعت قيمة المنازل الفاخرة بنسبة 29%، مدفوعةً بتدفق المزيد من أصحاب الثروات ورجال الأعمال إلى دبي كي تصبح موطنهم الثاني. وأضاف سجواني: "هنالك فرصاً كبيرة تلوح في الأفق في سوق العقارات الفاخرة، ولكن الأمر يتطلب اختيار العقارات الأفضل وفي الوقت الأمثل بما يتناسب مع متطلبات السوق وتوجهاته". واختتم بالقول: "شهدت إيه إتش إس العقارية نجاحاً كبيراً خلال أقل من عام، ونتطلع إلى الاستفادة من الفرص الكامنة التي توفرها السوق على المديين القريب والمتوسط. لدي ثقة بأن الشركة ستعزز من مكانتها في السوق خلال السنوات القليلة المقبلة، وستواصل جذب المزيد من المستثمرين من خلال المشاريع الفريدة التي تطرحها في السوق". #بياناتشركات - انتهى -