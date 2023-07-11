مؤسسات دولية أخرى تدرس خطوات مماثلة

طوكيو-: أعلنت شركة إيميا باور الإماراتية ، إحدى أسرع مطوري الطاقة المتجددة نمواً في إفريقيا والشرق الأوسط، أن مجموعة سوفت بنك اليابانية (SoftBank Group Corp) دخلت باستثمارات تبلغ 75 مليون دولار أمريكي في رأس مال الشركة الأمر الذي يمثل أول استثمار خارجي في أسهم إيميا باور بعد سنوات من التمويل الذاتي الذي نفذته شركة النويس للاستثمار ، في غضون ذلك قالت الشركة إن عدة مؤسسات استثمارية دولية ومستثمرين ماليين عالميين يجرون حاليا تقييم استثمار محتمل مع الشركة الإماراتية الاخذة بالنمو بشكل متسارع في قطاع الطاقة المتجددة.

وقال سعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة إيميا باور هذه الاتفاقية تمثل مرحلة جديدة من مسيرة إيميا باور التي امتازت بالنمو والنجاح على مدى السنوات السبع الماضية ،وتعكس الثقة التي تتمتع بها شركتنا في أسواق الاستثمار العالمية.

وأضاف "إننا فخورون بانضمام مجموعة سوفت بنك اليابانية كمستثمر جديد في إيميا باور التي تجسد توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وتعتزم المضي قدما في دعم الجهود العالمية لتحول الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في العديدمن الدول النامية لمساعدتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكداً أن هذا الاستثمار سيعزز من فرص الشراكة المتبادلة بين إيميا باور وسوفت بنك وسيساهم في إضافة قيمة حقيقية لجهود شركة إيميا باور خصوصا فيما يتعلق بمشاريعها الاستثمارية في منطقة آسيا والشرق الاوسط وإفريقيا (AMEA)".

وأوضح النويس أن الأموال التي تم جمعها من جراء دخول هذا الشريك العالمي المميز كمستثمر في رأس المال ستساهم في دعم طموحاتنا لمواصلة انشطتنا وتوسيع مشاريعنا في إفريقيا والشرق الاوسط ،كما ستعزز من خططنا الاستراتيجية في اكتشاف الفرص الاستثمارية في بعض الدول الآسيوية خاصة في رابطة الدول المستقلة مثل كازاخستان واوزبكستان واذربيجان وغيرها.

وأضاف سنكون قادرين على تجسيد المزيد من المشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والهيدروجين الأخضر ، ومواصلة توسيع وجودنا في الأسواق المستهدفة، لافتاً إلى أن الشركة و كجزء من التزامها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، تعمل بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة المحليين لإنشاء برامج دعم للمجتمعات المحلية بالقرب من مشاريع الطاقة المتجددة لديها.

يشار إلى ان إيميا باور التي تأسست في العام 2016 على يد رجل الاعمال الإماراتي حسين النويس تضم فريقاً ذا خبرة عالمية في مجالات الطاقة المتجددة والبيئة والإدارة وغيرها من المجالات، كما تعمل الشركة الإماراتية على توسيع استثماراتها في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه ، مما يعكس التزامها طويل الأجل بالتحول العالمي للطاقة. وتمتلك الشركة مشاريع قيد التشغيل وتحت التنفيذ تصل طاقتها الاجمالية إلى 1.45 جيجاوات فيما لديها مشاريع مستقبلية مؤكدة لانتاج نحو 6 جيجاوات عبر مشاريع في 15 دولة .

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حول إيميا باور

إيميا باور شركة إماراتية مقرها الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة ، وهي مطور ومالك ومشغل لمشاريع الطاقة المتجددة. باعتبارها واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نموًا في المنطقة ، تعمل الشركة بشكل سريع على توسيع استثماراتها في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر ، مما يدل على التزامها طويل الأجل بالتحول العالمي للطاقة. وتضم الشركة نخبة من الخبراء العالميين في صناعة الطاقة المتجددة لتقديم مشاريع في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط والأسواق الناشئة الأخرى.

تحقق الشركة نمواً متسارعاً وتقوم حالياً بدور حيوي في دعم الجهود العالمية للوصول إلى الحياد المناخي . لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة موقع AMEAPower.com و LinkedIn.

حول مجموعة سوفت بنك اليابانية

هي شركة استثمارية قابضة تستثمر في التقنيات المتطورة لتحسين نوعية الحياة للناس في جميع أنحاء العالم، وتمتلك حصصًا في شركات الذكاء الاصطناعي ، والروبوتات الذكية ، وإنترنت الأشياء ، والاتصالات ، وخدمات الإنترنت ، ومزودي تكنولوجيا الطاقة النظيفة ؛ صناديق الرؤية سوفت بنك و صناديق أمريكا اللاتينية، التي تستثمر أكثر من 160 مليار دولار أمريكي لمساعدة رواد الأعمال غير العاديين على تحويل الصناعات وتشكيل صناعات جديدة.

لمعرفة المزيد ، يرجى زيارة https://group.softbank/en