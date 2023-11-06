إحدى الشركات التابعة لمؤسسة الزبير

أعلنت شركة آرا للبترول تنزانيا المحدودة، إحدى شركات مجموعة آرا للبترول التابعة لمؤسسة الزبير في سلطنة عمان عن نجاحها في الاستحواذ على نسبة 25% من حقل روفوما والذي يتبع لشركة شيروكو للطاقة. هذا الإستحواذ يزيد من حصة شركة آرا للبترول تنزانيا في حقل روفوما إلى 75%، مما يمنحها مكانة بارزة كلاعب أساسي في تطوير الحقل. تجدر الإشارة إلى أن أمينكس تمتلك الحصة المتبقية من الحقل والتي تبلغ 25%.

تعتبر حقول روفوما، الواقعة في جنوب جمهورية تنزانيا، بمثابة نقطة محورية لأنشطة الاستكشاف والتطوير وقد شهدت إنجازات بارزاً في عام 2011 عند اكتشاف الغاز في موقع نتوريا بعد حفر بئر نتوريا 1، كما حققت الشركة أيضا نجاحا آخر في عام 2017 من خلال حفر بئر نتوريا 2، الذي يحتوي على مخزون كبير من الهيدروكربونات.

وحول عملية الإستحواذ، قال سلطان الغيثي، الرئيس التنفيذي لشركة آرا للبترول: تعكس زيادة حصة شركة آرا للبترول تنزانيا المحدودة في حقل روفوما مرة أخرى الثقة الكبيرة التي تمتلكها الشركة والتي من خلالها يمكنها من إتخاذ خطوات حاسمة نحو تطوير هذا المشروع وضمان استخراج الغاز الطبيعي من حقل نتوريا في أسرع وقت ممكن.

واشار: بأن شركة آرا للبترول تلتزم في تطوير قطاع الطاقة في جمهورية تنزانيا، ودعم نمو الإقتصاد التنزاني وضمان استدامته من خلال أستغلال الموارد الطبيعية في هذا الحقل. وقال : ومن هنا نتوجه بالشكر الخالص للحكومة التنزانية على دعمها المستمر الذي قدمته لدفع هذا المشروع نحو النجاح والإستمرار.

بدأت شاركت آرا للبترول تنزانيا المحدودة بنشاطها في حقل روفوما منذ عام 2020 ، حيث استحوذت على حصة تبلغ 50% وتولت دور مشغل الرئيسي للمشروع. مما شهدت العمليات والاستثمارات تطورا ملحوظا، وهذا أدى إلى إجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد واسع النطاق يغطي مساحة تبلغ حوالي 335 كيلومتراً مربعاً. وفي سياق جديد نحو تطوير هذه الحقول، عرضت شركة آرا للبترول تنزانيا خطة شاملة لتطوير الحقل إلى الحكومة التنزانية في يوليو 2023.

تجهز شركة آرا للبترول بجمهورية تنزانيا المحدودة مستقبلا لتوسيع نطاق أنشطتها في حقول روفوما من خلال المزيد من عمليات الإستكشاف والتطوير، حيث تعمل حاليا على التخطيط لحفر بئر استكشافي جديد في عام 2024، متبوعا بتنفيذ الخطة الإستراتيجية المعتمدة للتطوير، حيث تعكس هذه المبادرات إلتزام الشركة بالإستكشاف والتطوير للإستفادة من الموارد الطبيعية بجمهورية تنزانيا.

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