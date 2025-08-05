719مليون درهم إماراتي قيمة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

442 مليون درهم إماراتي قيمة صافي الربح قبل الضريبة، و403 مليون درهم بعد الضريبة

3.36 مليار درهم إماراتي الإيرادات الموحدة للمؤسسة خلال الاثني عشر شهراً الماضية المنتهية في 30 يونيو 2025.

أحمد بن شعفار: يرتكز نجاح المؤسسة المستدام على استراتيجيتنا الاستشرافية وتميزنا التشغيلي وقدرتنا على استنباط القيمة المستدامة من زخم القطاع العقاري في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMPOWER) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AEE01134E227)، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، حيث سجلت إيرادات إجمالية بلغت قيمتها 1,453 مليون درهم إماراتي بزيادة بلغت نسبتها 7.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2024، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 719 مليون درهم إماراتي بنمو قدره 3.6%. وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 442 مليون درهم إماراتي بنمو قدره 3.3% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي و بلغ صافي الربح بعد الضريبة 403 مليون درهم إماراتي بنمو 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور": "يعكس الأداء الاستثنائي لـ "إمباور" في النصف الأول من عام 2025 متانة نموذج أعمالها المتكامل، وقدرته على التواءم بكفاءة مع التغيرات في ديناميكيات السوق واحتياجات المتعاملين. ويرتكز نجاح المؤسسة المستمر على استراتيجيتها الاستشرافية وتميزها التشغيلي وقدرتها على استنباط القيمة المستدامة من زخم القطاع العقاري. وتسعى "إمباور" من خلال جهودها المتواصلة وتوظيفها للابتكار والتكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق الطموحات المناخية العالمية ومستهدفات دولة الإمارات بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، فضلاً عن ترسيخ ريادة الدولة العالمية في مجال العمل المناخي والبنية التحتية الخضراء."

وأشار سعادة أحمد بن شعفار إلى التقدم والتطور المستمر لـ "إمباور" على جميع الأصعدة، بما يشمل توسيع بنيتها التحتية ومحفظة مشاريعها، وحرصها الدائم على تبني الابتكار والرقمنة في جميع عملياتها. كما أكد سعادته على الحضور الراسخ والمتميز للمؤسسة في مختلف المحافل العالمية الخاصة بقطاع تبريد المناطق، بما يعكس ريادتها على المستوى العالمي والتزامها بمشاركة خبراتها في مجال التبريد المستدام. وأضاف بن شعفار أن "إمباور" تلتزم بتحقيق القيمة المضافة والمستدامة لجميع أصحاب المصالح على المدى الطويل، وتعزيز مكانتها كنموذج عالمي رائد في مجال تبريد المناطق الصديق للبيئة.

أداء مالي مستدام

وأوضحت "إمباور"، أنه خلال الأشهر الاثني عشرة الماضية، بلغت الإيرادات الموحدة للمؤسسة 3.36 مليار درهم إماراتي (من يوليو 2024 إلى يونيو 2025) مقارنة بـ 3.16 مليار درهم إماراتي (من يوليو 2023 إلى يونيو 2024)، بنموٍ بلغت نسبته 6.3%. كما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترات ذاتها 1.58 مليار درهم (من يوليو 2024 إلى يونيو 2025) مقارنة بـ 1.50 مليار درهم (من يوليو 2023 إلى يونيو 2024)، بنسبة نمو 5.1%.

توزيعات "إمباور"

خلال النصف الأول من عام 2025، صادقت الجمعية العمومية لإمباور بنصاب 89.9% على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساھمین، عن النصف الثاني من عام 2024 بمبلغ إجمالي مقداره 437.5 مليون درهم (بواقع 4.375 فلس لكل سهم ما يعادل 43.75% من رأس مال الشركة المدفوع) والذي تم دفعه في أبريل 2025.

نمو أعمال "إمباور" خلال النصف الأول من عام 2025

شهد النصف الأول من عام 2025، نمواً ملحوظاً في أعمال "إمباور"، حيث تم توقيع 86 عقداً جديداً لتزويد أكثر من 99,000 طن تبريد لمشاريع ومباني مختلفة في دبي، مما أدى الى زيادة في القدرة المتعاقد عليها للمؤسسة لتصل الى 1.86 مليون طن تبريد مما يعكس الطلب المتزايد من قبل المطورين العقاريين وأصحاب المباني على خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة. وقعت "إمباور" اتفاقيتين رئيسيتين خلال النصف الأول من عام 2025. الأولى مع مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، لتزويد المرحلة التالية من «أبتاون دبي» بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة، بقدرة تبريد تصل إلى 24,675 طن والثانية مع مجموعة وصل لتزويد مشروع منتجع الجزيرة (ذا آيلاند) في دبي بخدمات تبريد المناطق بطاقة إنتاجية تصل إلى 23,853 طن تبريد.

ومن جهة أخرى، زادت القدرة الموصلة للمؤسسة الى أكثر من 1.6 مليون طن تبريد بعد إضافة حوالي 38,000 طن تبريد خلال النصف الأول من العام الجاري، كما ارتفع إجمالي عدد المباني التي تزودها المؤسسة بخدماتها الى 1,684 مبنى خلال الفترة ذاتها.

قيمة مضافة للمتعاملين وأصحاب المصالح:

خلال النصف الأول من 2025، أطلقت "إمباور" تطبيقاً ذكياً لخدمة عملائها من الأفراد والشركات، حيث أصبح بمقدور المستخدمين تحميل تطبيق "إمباور" بنظامي أندرويد وآبل وذلك في إطار التزامها بتسهيل تجربة المتعاملين وتلبية احتياجاتهم من خدمات المؤسسة. وأوضحت المؤسسة أن التطبيق سيوفر مرونة وسهولة عالية، تمكّن العملاء من الوصول إلى باقة متكاملة من خدمات "إمباور" وإدارة حساباتهم بكفاءة وفعالية.

كما أطلقت "إمباور" خلال شهر يونيو حملتها الصيفية السنوية "اضبط ووفّر على 24 درجة مئوية" لتعزيز كفاءة استخدام طاقة التبريد كجزء من نهج المؤسسة نحو الاستدامة والتي تُنظم للعام الثاني عشر على التوالي وتستمر حتى نهاية فصل الصيف، وذلك بهدف تعزيز الوعي بممارسات الاستهلاك المسؤول للطاقة لدى حوالي 148,000 متعامل، ضمن جهود "إمباور" في دعم التحول نحو بيئة مستدامة واقتصاد منخفض الانبعاثات.

التوسعات

خلال النصف الأول من 2025، أعلنت "إمباور"، عن ترسية عقد لتنفيذ أعمال الحفر وبناء الأساسات لمحطة تبريد جديدة في منطقة الصفوح 2، وذلك في إطار خططها التوسعية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في دبي. وتُعد المحطة الجديدة الأولى ضمن ثلاث محطات مستقبلية الذي تعتزم "إمباور" إنشاؤها في المنطقة، حيث ستوفر المحطة الجديدة قدرة تبريد تصل إلى 23,400 طن تبريد، لتلبي احتياجات عدد من المباني ، من بينها "مركز الابتكار"، الذي يعد من المعالم البارزة في منطقة "الصفوح". وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية "إمباور" لتعزيز بنيتها التحتية وتوسيع نطاق خدماتها في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية بإمارة دبي.

حضور راسخ في المحافل العالمية:

بصفتها داعمًا قويًا لحلول التبريد الفعالة والمستدامة عالميًا، واصلت "إمباور" تعزيز حضورها العالمي خلال النصف الأول من عام 2025 ، من خلال رعايتها الماسية ومشاركتها في أعمال مؤتمر الطاقة العالمي IDEA Campus Energy 2025 خلال شهر فبراير، ومؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق IDEA2025 في يونيو، الحدث الأكبر والأضخم من نوعه على مستوى العالم، حيث تم خلاله إعادة تعيين سعادة أحمد بن شعفار عضواً فخرياً في مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) وهي الجهة الأبرز عالمياً في مجال طاقة المناطق وذلك تقديراً لمساهماته الكبيرة في تطوير قطاع تبريد المناطق محلياً وعالمياً، ودوره المحوري في نقل أفضل الممارسات من دولة الإمارات إلى المحافل الدولية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار في الحلول المستدامة للتبريد.

جوائز

خلال النصف الأول من عام 2025 وخلال مشاركة "إمباور" في مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA2025) فازت المؤسسة بثلاثة جوائز عالمية منها جائزتان ذهبيتان عن فئتي "إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها" و"إجمالي المساحة المتعاقد عليها" لخدمات تبريد المناطق خارج أمريكا الشمالية، بالإضافة إلى جائزة الابتكار الفخرية عن استخدام تقنيات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة محطات تبريد المناطق.

وخلال الفترة ذاتها منح المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء شهادة التصنيف الذهبي لمحطة "دبي لاند" التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 47,000 طن تبريد، والتي تخدم مجمع "دبي لاند ريزيدنس"لتبريد المناطق. وتقرر منح "إمباور" تلك الشهادة بعدما اجتازت محطة "دبي لاند" بنجاح معايير ومقاييس "الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)" المعتمدة من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، لترسخ المؤسسة هويتها وجهودها الرائدة في حماية البيئة وخفض البصمة الكربونية. وبذلك تكون "إمباور" قد أضافت تصنيفاً آخر الى سجلها الحافل بالنجاحات والإنجازات.

كما تم اختيار سعادة أحمد بن شعفار ضمن قائمة "دبي 100" لأكثر الشخصيات تأثيراً في الإمارة لعام 2025، الصادرة عن "أريبيان بيزنس"، والتي تسلط الضوء على الشخصيات التي تُسهم في تشكيل مستقبل دبي من مختلف القطاعات، بما في ذلك الأعمال، والحكومة، والتكنولوجيا، والثقافة. ويُعد اختيار سعادة أحمد بن شعفار تقديراً لدوره البارز في دفع عجلة التقدّم المستدام، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتميز.

نبذة عن "إمباور"

تأسست مؤسسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع، "إمباور" في عام 2003 بموجب مرسوم صادر عن حاكم دبي، بهدف تقديم خدمات تبريد المناطق ذات المستوى العالمي إلى دبي والمنطقة. تركز الأنشطة الرئيسية لإمباور على توفير خدمات تبريد المناطق بالإضافة إلى إدارة وتشغيل وصيانة محطات التبريد المركزي وشبكات التوزيع المرتبطة بها، بالإضافة إلى إنتاج وبيع التجهيزات والأنابيب العازلة.

بدأت "إمباور" عملياتها بمحطة واحد مؤقتة تخدم مركز دبي المالي العالمي (الحي المالي في دبي)، وبمرور عقد من الزمن نمت "إمباور" بشكل كبير وأصبحت تقدم خدمات تبريد المناطق لمشاريع كبرى ومتنوعة في إمارة دبي لتصبح أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم من حيث السعة.

تقدم "إمباور" خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل مطار دبي الدولي ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري ومدينة دبي الطبية ونخلة جميرا وأبراج بحيرات جميرا وميدان وواجهة ديرة المائية وبلو واترز ومجموعة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس وديسكفري جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي للتصميم والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي ومجمع دبي لاند السكني وغيرها من مشاريع ضخمة.

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