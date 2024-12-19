ترسيخاً لريادتها فى تنفيذ وتسليم مشروعاتها بأعلى المعايير في الموعد المحدد

محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة:

"تتميز الجونة بسرعة وتيرة العمل، إيماناً منا بأهمية تمكين عملائنا من الاستمتاع بتجربة معيشية استثنائية في أقرب وقت ممكن"

"خلال الفترة القادمة، نطلق المرحلة الجديدة من مشروع "كارامان" التي ستوفر فرصاً استثمارية فريدة وتجربة متكاملة لعملائنا"

القاهرة: أعلنت مدينة الجونة، إحدى المدن المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحر الأحمر، عن البدء في تسليم 75% من المرحلة الأولي من وحدات مشروع "كاماران" البالغ عددهم حوالي 106 وحدة بحلول نهاية العام الجاري وذلك في وقت قياسي لم يتجاوز عامين، التزاماً منها بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية وتسليم المشاريع في المواعيد المحددة. وتعد مرحلة "كاماران" أحد أبرز مشاريعها السكنية التي تجمع بين الرقي والتصميم المستدام، كما تستعد مدينة الجونة لإطلاق المرحلة الجديدة من المشروع في العام المقبل 2025، والتي ستشمل وحدات متنوعة، بتصميمات عصرية تجمع بين البساطة والأناقة لتلبية تطلعات العملاء الباحثين عن الرفاهية والخصوصية.

يُعد مشروع "كارامان" ملاذاً مثالياً للعائلات، حيث يوفر جميع وسائل الراحة الأساسية لتمكين الافراد من التمتع بأسلوب حياة عالمي. تتميز الوحدات السكنية بإطلالات ساحرة وأسقف مزدوجة الارتفاع تعطي إحساس بالاتساع والفخامة، مع مدخل خاص لكل منزل لتعزيز الخصوصية. وتوفر المنطقة مرافق متكاملة مثل مسبح رملي، وحديقة مركزية، وصالات رياضية لتلبية احتياجات الافراد من جميع الأعمار، كما تتميز المنطقة بتصميماتها المعمارية البسيطة والأنيقة، مما تضفي عليها طابعاً عصرياً. حققت مدينة الجونة إنجازًا بارزًا بتسليم 80 وحدة سكنية فاخرة بحلول نهاية عام 2024 من مشروع "كاماران" مؤكد على التزامها بتقديم تجربة استثنائية لعملائها.

أشاد محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، بفريق العمل وشركاء نجاح الجونة لالتزامهم بمواعيد التسليم المتفق عليها مع العملاء وبالجودة المتميزة التي تتميز بها المدينة. وقال: 'نفخر بتسليم وحدات مشروع كارامان في الوقت المحدد، حيث تتميز الجونة بسرعة وتيرة العمل، إيماناً منا بأهمية تمكين عملائنا من الاستمتاع بتجربة معيشية استثنائية في أقرب وقت ممكن. وخلال الفترة القادمة، سنطلق المرحلة الجديدة التي ستوفر فرصاً استثمارية فريدة وتجربة متكاملة لعملائنا، مؤكداً بذلك التزامنا بتقديم مشروعات سكنية مبتكرة تتماشى مع رؤية الجونة كوجهة مستدامة تجمع بين الفخامة ونمط حياة استثنائي مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية."

تُعد مدينة الجونة، التي تمتد على مساحة 36.9 مليون متر مربع، قصة نجاح استثنائية على ساحل البحر الأحمر. وعلى مدار أكثر من 35 عاماً، نجحت مدينة الجونة في بناء مجتمع متكامل يجمع بين الجمال الطبيعي والبنية التحتية المتطورة، ليقدم تجربة حياة عالمية المستوى. وقد تحتوي مدينة الجونة علي أكثر من 9200 وحدة سكنية و18 فندقاً، بالإضافة إلى مرافق عالمية المستوى مثل ملاعب الجولف ومستشفى دولي ومدارس عالمية. وبفضل موقعها الاستراتيجي بالقرب من مطار الغردقة الدولي، تستقطب الجونة زواراً وسكاناً من مختلف الجنسيات، مما يجعلها وجهة سياحية واستثمارية رائدة في مصر، والمنطقة، وتوفر بيئة مثالية للعيش والعمل والترفيه."

عن مدينة الجونة:

مدينة الجونة، المدينة المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية وأيقونة مدن محافظة البحر الأحمر لأكثر من 35 عامًا وتقع على مساحة 36.9 مليون متر مربع. تضم مدينة الجونة 9200 وحدة سكنية تم تسليمها، و18 فندق يشمل 2800 غرفة، ومساحات عمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال ومدارس تقدم أنظمة تعليمية مختلفة مثل النظام البريطاني والسويسري ومستشفى دولي، ومركز للمؤتمرات والثقافة و4 مارينا، و2 ملاعب جولف بمواصفات عالمية، بالإضافة الي واحد من أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وغيرها من الخدمات الحيوية.

يتميز كل فندق بمدينة الجونة بسحر معماري فريد بدءً من الطراز النوبي لفندق Steigenberger وحتى التصميم المستوحى من الطراز الآسيوي لفندق The Chedi الذي يعد واحد من الفنادق الرائدة في العالم بجانب الجمال الواقعي لفندق Casa Cook حيث تشمل المدينة فنادق مختلفة تتناسب مع ذوق كل عميل مع إعطاء أولوية لتوفير اكبر قدر من الراحة. يوجد أيضا بالمدينة مجموعة من أفضل المنتجعات الصحية التي تجمع بين طرق العلاج الشرقية والغربية لتوفير افضل تجربة استرخاء شاملة.

يبلغ عدد سكان مدينة الجونة حوالي 25000 نسمة من اكثر من 50 جنسية مختلفة، وتقع مدينة الجونة علي بعد 30 دقيقة من مطار الغردقة الدولي الذي يبعد حوالي 4 ساعات طيران من أوروبا.

لمزيد من المعلومات يرجي زيارة: elgouna.com

عن أوراسكوم للتنمية:

شركة أوراسكوم للتنمية هي شركة تطوير عقاري دولية رائدة ومتخصصة في بناء مدن ومجتمعات متكاملة نابضة بالحياة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لأكثر من 35 عاماً، تخصصت شركة أوراسكوم للتنمية في إنشاء وجهات متكاملة تعيش مجتمعاتها بشغف للاستمتاع بكل جوانب الحياة.

من مدينة الجونة الساحلية المصرية المذهلة المطلة على البحر الأحمر إلى أندرمات جبال الألب في سويسرا، المدينة الجبلية الخلابة على مدار العام، تمثل كل مدينة طورتها شركة أوراسكوم للتنمية شهادة على التزامها ببناء أفضل الوجهات. تجمع المدن المتكاملة بين المناطق السكنية والفيلات والشقق والفنادق بشكل متناغم بالإضافة إلى المرافق الترفيهية والتجارية الحائزة على جوائز وملاعب الجولف ومراسي اليخوت، والمرافق الرياضية، والمحال، والمطاعم.

تمتلك شركة أوراسكوم للتنمية أكثر من 100 مليون متر مربع من الأراضي، 40٪ منها تحت التطوير أو تم تطويره إلى مجتمعات مزدهرة في مصر (الجونة، ومكادي هايتس، وطابا هايتس، وبيوم، وأو ويست)، وفي دول الخليج (جبل السيفة وهوانا صلالة في عُمان)، وفي أوروبا (أندرمات في جبال الألب في سويسرا، ولوشتيسا باي في مونتينيغرو، وقرية ويست كاركلاز جاردن في المملكة المتحدة). وتشمل مشاريع شركة أوراسكوم للتنمية 33 فندقاً فاخراً بأكثر من 7000 غرفة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتم إدراج أسهم ODH في بورصة SIX السويسرية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة Orascomdevelopment.com

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