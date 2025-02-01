كشف السيد خالد الكندي، المدير العام لأجرة الشارقة، التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن تحقيق نتائج استثنائية خلال عام 2024؛ إذ تم نقل أكثر من 7.4 مليون راكب، بمتوسط يومي بلغ 20.2 ألف راكب. مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس الزيادة الكبيرة في الطلب على خدمات أجرة الشارقة، ما يؤكد ثقة الجمهور بجودة الخدمات المقدمة عبر أسطول سياراتنا؛ بهدف تحقيق رؤيتنا من خلال تقديم تجربة نقل مميزة تلبي احتياجات وتطلعات العمل.

وأكد الكندي أن الشركة وفرت مركبات هجينة صديقة للبيئة تعمل بالوقود والكهرباء، وذلك في إطار خطة شاملة للحد من التلوث الناجم عن عوادم المركبات، وجعل المركبات في الشارقة صديقة للبيئة، وسعيها الدائم والمستمر لتطوير وتحسين خدماتها المقدمة للجمهور. وتسعى أجرة الشارقة إلى تحويل أسطول مركباتها بنسبة 100% إلى مركبات هجينة صديقة للبيئة تعمل بالوقود والكهرباء بحلول عام 2027؛ وذلك بما ينسجم مع توجهات حكومة الشارقة المستندة إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لتصبح إمارة الشارقة صديقة للبيئة ونظيفة ومستدامة في جميع المجالات والقطاعات، بما يرتقي إلى سمعة ومكانة الشارقة.

و تعتبر أجرة الشارقة، إحدى المشاريع التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، ويضم أسطولها نحو 798 مركبة من مختلف الأنواع مزودة بكاميرات ذكية، وأجهزة الحجز والتوزيع (IVD) للتواصل مع مركز الحجز والتوزيع، والذي يعد حلقة الوصل بين الراغبين في الخدمة والمركبة؛ حيث يتلقى الطلبات ويرسلها عبر الأجهزة المتاحة، ويسعى مركز تدريب السائقين لتنمية مهاراتهم في قيادة المركبات بهدف تعزيز معايير السلامة على الطرقات وزيادة نسبة رضا المتعاملين.

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