مع إنجاز المزيد من المشاريع والتوسع الاستراتيجي وتنويع قطاعات الأعمال

المجموعة تحقق إيرادات قدرها 3,546 مليون درهم في النصف الأول 2022، بزيادة نسبتها 8,5% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2021

إجمالي أصول المجموعة يبلغ حالياً 13.32 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 3% عن النصف الأول 2021

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت شركة الجرافات البحرية الوطنية، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: NMDC، قفزة في صافي أرباحها بنسبة بلغت 74,4% خلال النصف الأول من عام 2022، لتصل إلى 403 ملايين درهم إماراتي، مقارنةً بصافي أرباحها البالغ 231 مليون درهم إماراتي خلال الفترة ذاتها من العام السابق، ما يعكس نجاح استراتيجية التوسع الجغرافي وتوسيع نطاق أعمال المجموعة، وإنجاز المزيد من المشاريع.

كما حققت المجموعة نمواً في إيراداتها بنسبة 8,5%، لتصل إلى 3,546 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بإيرادات النصف الأول 2021 والبالغة 3,269 مليون درهم إماراتي. وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 13.32 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 3% عن إجمالي أصولها البالغ 12.92 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

واستمرت أعمال المجموعة بالنمو والتوسع خلال النصف الأول، مع تحقيق المزيد من التقدم في مشاريع استراتيجية رئيسية قيد التنفيذ تشمل أعمال حقلي حيل وغشا لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، والاتفاقيات طويلة الأجل مع أرامكو السعودية، ومشروع قطار الاتحاد. وعززت المجموعة مكانتها وواصلت توسعاتها الخارجية، ما رفع نسبة الإيرادات المتحققة من المشاريع خارج الدولة لتشكل 42% من إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول 2022.

كما تشمل أبرز إنجازات النصف الأول 2022:

إطلاق شركة سفين لخدمات المسح والعمليات البحرية، بالشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي

الفوز بمشروع حقل أم الشيف التابع لـ"أدنوك" بقيمة 3,474 مليون درهم

الفوز بعقد مشروع أعمال الجرف عند مدخل القناة الملاحية وخندق جدار الرصيف بميناء سفاجا في جمهورية مصر العربية بقيمة 79 مليون درهم

الفوز بعقد مشروع برنامج تطوير الجافورة بقيمة 1,689 مليون درهم، ومشروع "منيف - 14" بقيمة 782 مليون درهم

الفوز بعقد أعمال استصلاح مدينة ثروة بالمملكة العربية السعودية بقيمة 256 مليون درهم

الفوز بعقد من شركة ياننج لطاقة الرياح التايوانية لتركيب الأعمدة الأحادية لهياكل توربينات الرياح في حقل يانلن للرياح البحرية بقيمة 364 مليون درهم

تعزيز أسطول الجرف والحفر بتوقيع اتفاقية لشراء جرافة بحرية متطورة بقيمة 425 مليون درهم ما يمكن المجموعة من العمل على مشاريع متنوعة وأكبر حجماً

دخول قرار السماح للأجانب بتملك 49% من أسهم الشركة حيز التنفيذ في أبريل الماضي

وتعليقاً على النتائج نصف السنوية، قال سعادة محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة المجموعة: "تمكنّا من مواصلة تحقيق نتائج ونسب نمو متميزة في الأرباح والإيرادات، الأمر الذي يدل على نجاح توسعنا الاستراتيجي سواء على صعيد مجالات الأعمال الجديدة أو النطاق الجغرافي، فضلاً عن كفاءة الأداء في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر، ضمن محفظتنا المتنوعة سريعة النمو. وسنواصل العمل على تعزيز مكانة المجموعة إقليمياً وعالمياً، والتي تعد ضمن المجموعات الأسرع نمواً في العالم في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء، في إطار التزامنا بدعم رؤية دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة، لتكون الصناعة الوطنية حاضرة بأعلى مستويات التنافسية، ورافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة".

من جانبه، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: "نحرص على تحقيق مستويات صحية وجيدة من النمو، وإنجاز المشاريع بأعلى درجات الكفاءة والإتقان، لترسيخ مكانة المجموعة الريادية في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية. ونتطلع إلى المضي في استراتيجية التوسع، ودخول مجالات جديدة وأسواق جديدة. ولذلك، نستثمر في تعزيز إمكانات أسطولنا البحري المتطور، في حين يعكس إطلاق شركة سفين سعينا الدائم لإبرام الشراكات التي تحقق التنويع في أعمالنا وتدعم توسعنا".

وتركز المجموعة من خلال استراتيجيتها على تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بإدارة التكاليف، وإدارة سلسلة التوريد، وزيادة الإنتاجية على جميع المستويات.

وتمتلك المجموعة عدداً من المشاريع المرتقبة في جنوب شرق آسيا، وجنوب آسيا وأوروبا، ما يبرز ثقة القطاع بكفاءاتها. كما تنسجم عمليات المجموعة مع أرقى معايير الصحة والسلامة والبيئة؛ حيث تسعى إلى تعزيز قدراتها لدعم خطط التحول في مجال الطاقة والطاقة المتجددة ، لاسيما مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) عام 2023.

كما طورت الشركة قدرات استثنائية في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء في قطاع الطاقة، من أجل أعمال التشييد البري والبحري وصيانة مرافق النفط والغاز. وقد وسعت عملياتها في مجال المقاولات البحرية من خلال التوسع الهائل في مشاريع بناء وصيانة الموانئ والقنوات المائية والهياكل القريبة من المياه. وتعمل المجموعة كذلك على تعزيز خدماتها البحرية المتخصصة من خلال الخدمات والعمليات اللوجستية البحرية بالإضافة إلى إجراء اختبارات شروط البناء والصيانة.

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نبذة عن شركة الجرافات البحرية الوطنية (المجموعة)

مجموعة الجرافات البحرية الوطنية هي شركة إماراتية رائدة في مقاولات الهندسة والتوريد والإنشاء والجرافات البحرية في الشرق الأوسط عبر قطاعات حيوية، وتوفر حلولاً تواكب التحديات المستقبلية لعقود الهندسة والتوريد والإنشاء في قطاع الطاقة. وتنطوي تحت مظلة المجموعة شركة الجرافات البحرية الوطنية، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وشركة الجرافات البحرية المصرية الاماراتية.

وتحتل المجموعة مكانة ريادية في مقاولات الجرافات وأعمال الإنشاءات المدنية والبحرية، وتوفير خدمات إنشاء البنية التحتية للموانئ، واستصلاح الأراضي، وعمليات الدفاع الساحلي، وتعميق وصيانة القنوات المائية. وتمتلك المجموعة وتدیر أسطولاً حدیثاً من الجرافات المدعومة بمجموعة واسعة من المعدات الإضافیة بما في ذلك القاطرات وقوارب العمل والبارجات وسفن المسح.