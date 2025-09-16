دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سوليتير (SolitAir) شركة الشحن الجوي الإماراتية المتخصصة في مجال خدمات الشحن للأعمال ومن المطار إلى المطار والتي تشغل رحلات شحن سريع يومية مجدولة وخدمات تأجير شحن جوي، وتقدم حلول الشحن الجوي المخصصة بين دبي وبعض أهم طرق التجارة الرئيسية في دول الجنوب العالمي، عن توقيع اتفاقية مع شركة وورلد ستار أفييشن (WSA) للاستحواذ على طائرتي شحن من طراز بوينج 737-800.

وتم تسليم أولى هاتين الطائرتين في وقت سابق من هذا الشهر، بينما سيتم تسليم الطائرة الثانية خلال شهر أكتوبر المقبل. وسيساهم انضمام الطائرتين الجديدتين في تعزيز أسطول شركة الشحن الجوي وقدراتها التشغيلية بشكل كبير.

وفي تعليقٍ له، قال السيد حمدي عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ سوليتير: "تُمثل شراكتنا مع وورلد ستار أفييشن إنجازاً هاماً في مسيرة نمو سوليتير. وستعزز الطائرتان الإضافيتان قدرتنا التشغيلية بشكل كبير، كما ستمكننا من توسيع نطاق وصولنا عبر طرق التجارة الحيوية. وسيبقى تركيزنا مع هذا التوسع منصباً على توفير حلول شحن سريعة وفعالة وموثوقة تُلبي الاحتياجات المُتطورة لدول الجنوب العالمي وما بعدها أيضاً."

من جانبه، قال يورام علالوف، الشريك في وورلد ستار أفييشن: "نحن فخورون جداً بدعم سوليتير في هذه المرحلة الواعدة من النمو. وتُؤكد هذه الاتفاقية الثقة الكبيرة التي تحظى بها رؤية سوليتير الرائدة. ونحن في وورلد ستار أفييشن متحمسون جداً لمواصلة تعزيز وتطوير هذه الشراكة المثمرة."

وبحلول نهاية شهر أكتوبر، سيضم الأسطول التشغيلي لشركة سوليتير سبع طائرات شحن من طراز بوينج 800-737، تعمل انطلاقاً من منشأتها اللوجستية المتطورة في مطار آل مكتوم الدولي والتي تبلغ مساحتها 22 ألف متر مربع.

جدير بالذكر أن سوليتير تطمح إلى توسيع أسطولها إلى 20 طائرة بحلول عام 2027، في سياق جهودها لربط أكثر من 50 مدينة ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها ست ساعات طيران من دبي.

هذا وتم تطوير أسطول سوليتير متعدد الاستخدامات لتحقيق أعلى مستويات الموثوقية والكفاءة، والنقل الآمن للبضائع المتخصصة، بما في ذلك الأدوية الحساسة للحرارة، وشحنات التجارة الإلكترونية والمواد الخطرة.

نبذة عن شركة سوليتير

تعد سوليتير، التي تتخذ من مطار آل مكتوم الدولي "دبي ورلد سنترال" (DWC) مقراً لها، شركة الطيران الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة المتخصصة في الشحن، التي تُشغّل خدمات يومية سريعة ومجدولة بين دبي وطرق تجارة رئيسية في دول الجنوب العالمي، لتلبي بذلك احتياجات النقل المُخصصة لشركات الشحن، وشركات الطيران المُتكاملة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وشركات التجارة الإلكترونية. وبفضل نموذج أعمالها المرن، الذي يركز على العملاء، والذي يتسم بالتطور التقني في مجال الأعمال التجارية بين الشركات، وخدمات الميل المتوسط، تضمن سوليتير نقلاً سريعاً وفعالاً وموثوقاً للسلع والمنتجات من المطار إلى المطار. وتجسد سوليتر، بصفتها شريكاً مُكمّلاً لمنظومة سلسلة التوريد العالمية، قوة الروابط الحيوية، وتُقدّم حلولاً مُصمّمة خصيصاً لضمان الوصول بسرعة إلى السوق.

تدير شركة سوليتير أسطولاً متناميًا من طائرات بوينج 737-800 الحديثة ضيقة البدن التي تربط مطار دبي وورلد سنترال (مطار آل مكتوم الدولي) ببعض أهم أسواق الجنوب العالمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية والصين ووسط آسيا، مع التزامها باللوائح العالمية والإقليمية والمحلية الصارمة.

وتضمن الشركة من خلال التزامها الراسخ بالموثوقية والسرعة والمرونة والكفاءة، تسليم البضائع الخطرة والأدوية والمواد القابلة للتلف (بما في ذلك اللحوم والدجاج والأسماك والسلع المجمدة) والسلع القيّمة والسلع المعرضة للخطر والشحنات كبيرة الحجم وبضائع التجارة الإلكترونية، بشكل سلس.

تأسست سوليتير في عام 2024، على يد حمدي عثمان الذي يتولى حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشركة، بعد أن شغل سابقًا منصب نائب الرئيس الأول لشركة فيدكس إكسبرس في أوروبا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا.

