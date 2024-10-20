عادل الماجد:

نتائج الربع الثالث تشير إلى أن العام الحالي سيكون مميزاً من حيث النتائج المالية التى تؤكد ثقة مساهمينا

فخورين بتوسع مجموعة بوبيان التى تشمل الخدمات المصرفية والاستثمار والتأمين وادارة الثروات

كوننا البنك الثالث محلياً يضع أمامنا المزيد من التحديات التى تتعلق بتقديم أعلى مستويات الخدمة وجودة المنتجات

البنك أكد ريادته من خلال مجموعة مميزة من الجوائز العالمية على مستوى قطاع الخدمات المصرفية الرقمية عالمياً وإقليمياً ومحلياً

أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحاً تشغيلية حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغت 91.1 مليون دينار كويتي وتحقيق ارباحاً صافيةً بلغت 73.5 مليون دينار كويتي بزيادة 20% عن العام الماضي وبلغت ربحية السهم 16.1 فلس.

وتضمنت أبرز المؤشرات المالية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي ارتفاع أصول البنك إلى 9.1 مليار دينار كويتى بنسبة نمو 11% مقارنة بالعام الماضي، كما بلغت محفظة التمويل 6.8 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 12 % وبلغت الإيرادات التشغيلية 183 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 12 %، كما ارتفعت الحصة السوقية للبنك من التمويل المحلي إلى 12%.

وتعليقاً على النتائج المالية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد " مع اقتراب العام الحالي من النهاية واجتياز البنك 9 أشهر من العام، تسير نتائجنا المالية في الاتجاه الإيجابي وهو ما يبشر بنهاية جيدة للعام الحالي للمساهمين والعملاء الذين وضعوا ثقتهم في بوبيان على مدار السنوات الاخيرة".

وأضاف "خلال السنوات الأخيرة توسعت مجموعة بنك بوبيان لتتخطى مفهوم الخدمات المصرفية، وأصبحت تضم كيانات قوية تقدم خدمات الافراد والشركات محلياً ودولياً إلى جانب خدمات التأمين وإدارة الثروات والحلول الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التى تتيح خيارات عديدة للعملاء".

وأكد الماجد أن صعود بنك بوبيان المتنامي خلال السنوات العشر الأخيرة يؤكد نجاح استراتيجيته الموضوعة ذات الرؤية المستقبلية لاسيما وأنه الآن يعتبر البنك الثالث محلياً من جانب المؤشرات المالية بالإضافة إلى كونه أصبح الخيار الأول والمفضل للعملاء من مختلف الشرائح بسبب النقلة النوعية التى أحدثها في سوق الخدمات المصرفية خاصة تلك التى تتعلق بالخدمات الرقمية .

** خطة تغيير قواعد اللعبة

وأضاف إن النتائج المُحققة خلال هذه الفترة اقترنت باستراتيجية التركيز على أسواق عمل جديدة تتمتع بفرص نمو واعدة واستثمارات إيجابية وتمويلية ذات ربحية عالية لقاعدة عملائة من المستثمرين والمساهمين، والتركيز على الابتكار الرقمي، إضافة إلى نمو الأداء التشغيلي والسيولة الفعالة، بجانب التطور الكبير الذي شهدته قاعدة حلوله المصرفية المتطورة والتميز في الخدمات والمنتجات المبتكرة التي تُلبي متطلبات عملائه من مختلف الشرائح.

واستكمل الماجد "ولمواصلة النجاح تم وضع استراتيجية ذات رؤية مستقبلية للسنوات الخمس المقبلة بعنوان تغيير قواعد اللعبة والتى تتضمن تفعيل خطة إدارة الثروات للمجموعة ككل والتوسع في الحلول والفرص الاستثمارية واكتشاف أسواق جديدة لتسريع جذب المزيد من الثروات وإدارتها لتقديم الأفضل للعملاء الراغبين في الاستثمار".

ونوه أن إدارة الثروات في بوبيان ليست مجرد تقديم نصيحة استثمارية، بل انها عملية وأسلوب شامل يتضمن شراكات استراتيجية واستثمارية تشمل الفهم الشامل للوضع المالي للمستثمر وأهم أهدافه والتخطيط السليم وإدارة المخاطر للحفاظ على الثروة وتنميتها."

** جوائز عالمية

في إنجاز جديد يعكس مكانته الرائدة، حصد بنك بوبيان مؤخراً 6 جوائز مرموقة على مستوى قطاع الخدمات المصرفية الرقمية عالمياً وإقليمياً ومحلياً، وذلك ضمن قائمة جوائز مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية التي تمنحها سنوياً لأكثر المؤسسات المالية والمصرفية تميزاً وابتكاراً في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية والرقمية عن عام 2024.

وتأتي الجوائز لتمثل حافزاً قوياً للمضي قدماً نحو تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الأكثر تميزاً وابتكاراً في رحلته المستمرة للتحول الرقمي.

وتأتي جائزة "التميز في المعالجة المباشرة STP" منCiti لتؤكد أداء بوبيان المميز والاستثنائي في معالجة المدفوعات بالدولار الأمريكي، محققاً معدل 99.8% للمدفوعات التجارية و 100% لمدفوعات الخزانة.

ومنحت ماستركارد العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، بنك بوبيان جائزة الأسرع نمواً في الكويت لقاعدة عملائه المميزين بريميوم، لتُمثل تقديراً لجهود البنك نحو ابتكار خدمات وحلول مصرفية مميزة لمنحهم تجربة مصرفية استثنائية ممزوجة بأعلى مستويات الخدمة المميزة التي تناسب أسلوب حياتهم العصري وتفوق توقعاتهم.

وتُعد شراكة بوبيان مع ماستركارد استكمالاً لسلسلة إنجازات البنك في مجال المدفوعات الرقمية خلال السنوات الأخيرة من خلال قاعدة حلوله التقنية المميزة المدعومة بتقنيات ماستركارد المتقدمة والتي تضمنت إطلاق العديد من هذه الابتكارات للمرة الأولى في السوق المحلية.

** شراكات استراتيجية

وقع بوبيان مؤخراً سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي تعكس التزامه بتقديم تجارب استثنائية ذات قيمة مضافة لأسلوب حياة عملائه وتعزز رضاهم.

وكان البنك قد أعلن تعاونه مع شركة أسيكو المجموعة من خلال شراكة استراتيجية تتضمن توفيرعروضاً تمويلية مبتكرة وتسهيلات ائتمانية مرنة تصل إلى 70,000 د.ك وفترة سداد تمتد لنحو 15 عاماً لعملائه الراغبين في الحصول على حلول بناء عالية الجودة وخدمات إنشائية وهندسية. وتتضمن الاتفاقية خصم يصل إلى 10% مُقدم من شركة أسيكو لعملاء بنك بوبيان على باقة الإنشاءات الفاخرة أو "سوبر ديلوكس"، وفي المقابل يحصل عملاء أسيكو على عرض ومعدل سعر خاص على التمويل المُقدم من بوبيان لنفس الباقة.

وتأتي شراكة بوبيان الاستراتيجية مع شركة Enabill الرائدة في رقمنة خدمات المطاعم لتعزز توجهاته نحو تحفيز بيئة الأعمال على الابتكار الرقمي ودعم قدرات رواد الأعمال من أصحاب الشركات الناشئة لتقديم أعلى مستوى من الخدمات اليومية بصورة سهلة، حيث ترتكز الاتفاقية على تحقيق هدفين أساسين وهما الارتقاء بأداء قطاع التكنولوجيا المالية ورفع كفاءة منظومة التحول الرقمي ككل، بجانب دعم المبادرين والشركات التكنولوجية الناشئة والتطلع إلى فتح آفاق وفرص نمو جديدة لتطوير ريادة أعمالهم وتحسين الكفاءة التشغيلية.

** حلول تعكس قيمة مُضافة في تجربة العملاء

تعزيزاً لنهجه الاستراتيجي نحو تطوير بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال المحليين، منح بوبيان عملاء حساب الأعمال استرجاع نقدي غير محدود يصل إلى 1.5% على بطاقة فيزا الائتمانية للخدمات المصرفية للأعمال، بالإضافة إلى باقة جديدة من الحلول والمزايا الحصرية التي تم إضافتها وتحديثها بما يعزز تجربتهم المصرفية ومنحهم المزيد من الاستثنائية.

اختتم البنك حملته الصيفية للبطاقات الإئتمانية 2024، والتي حققت نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة، حيث تم الإعلان عن 20 رابح من العملاء حاملي بطاقات بوبيان الائتمانية والرقمية خلال عمليات الشراء داخل وخارج الكويت أو التسوق عبرالإنترنت أو حتى من خلال الدفع بالمحافظ الرقمية.

** الريادة في العمل المجتمعي

يُجدد بوبيان التزامه بتقديم نموذج يحتذى به في المسؤولية المجتمعية تأكيداً لرسالته النابعة من هويته كمؤسسة مصرفية رائدة في العمل المؤسسي المجتمعي.

وقد شهدت خارطة الفعاليات والمساهمات المجتمعية لبوبيان خلال الربع الثالث من 2024 نشاطاً ملحوظاً على كافة المستويات، حيث اختتم بطولةBOUBYAN E-CUP الخاصة بلعبة FC 24 في نسختها الخامسة، والتي تُعد الأكبر والمعتمدة في الكويت من قبل اللجنة الأولمبية الكويتية حيث شهدت مشاركة أكثر من 1000 مُشارك، معلناً فوز 3 مشاركين بجوائز نقدية قيمة بالإضافة إلى حصول الفائز بالمركز الأول على فرصة المشاركة كممثل للمنتخب الكويتي للألعاب الإلكترونية.

وعلى الجانب الرياضي والصحي، استمر Boubyan WHOOP Showdown من خلال المشاركة من خلال تحدي "التعافي الجسدي"، لتشجيع المشاركين على رفع أرقام أدائهم الرياضي وتحفيز أجهزة الجسم الوظيفية على التعافي واستعادة عافيتها بما يُسهم في تغيير نمط الحياة لمستخدميها.

وغيرها من الفعاليات التي كانت فرصة مثالية للتفاعل والتواصل بين الجمهور مثل Boubyan Escape Room و Boubyan Mind Games والتي قدم خلالها البنك جوائز وهدايا فورية وقيمة وسط استمتاع المشاركين من مختلف الفئات العمرية.

** إثراء الموارد البشرية

استطاع بوبيان أن يُحافظ على مكانته كأفضل مؤسسة مصرفية حريصة على استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية والعمل على تطوير بيئة العمل من خلال حصوله على جائزة "التميز في إحلال وتوطين العمالة" للمرة السادسة من قبل مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون، وذلك لنجاحه وتميزه في رفع معدلات العمالة الوطنية على مستوى القطاع المصرفي في الكويت لعام 2024، محققاً نسبة 82% في تمكين وتوظيف العمالة الوطنية ودعم وترسيخ هذه الثقافة المجتمعية بشكل حقيقي ومستدام مما ينعكس إيجابياً على سوق العمل المستقبلي والوصول إلى النتائج المرجوة.

وتُمثل الموارد البشرية في بوبيان إحدى ركائزه الأساسية كونهم المحرك الأساسي للنجاح المتواصل، ولا يأل بوبيان لتقديم أي جهد في رفع درجة التواصل معهم من خلال الاستماع إلى آرائهم ودراسة جميع مقترحاتهم مع الأخذ بإمكانية وضعها موضع التنفيذ من خلال استخدام أفضل السبل العلمية والتقنية بما يُسهم في غرس المزيد من ولاء الموظفين للمؤسسة.

-انتهى-

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