كولمبيا هي السوق العالمية الرابعة التي شملت توسعات الشركة العالمية القابضة في عشرة أشهر.

يمثل الاستثمار 49.9٪ من ملكية بنك "لولو".

"لولو بنك" هو أول بنك رقمي بالكامل في كولمبيا.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة العالمية القابضة (ADX: IHC)، إحدى الشركات الاستثمارية القابضة العملاقة في منطقة الشرق الأوسط و التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً، عن استثمار قدره 734 مليون درهم (200 مليون دولار أمريكي) في شركة لولو الكولمبية، الشركة المالكة لأول بنك رقمي في كولمبيا "لولو بنك" وذلك من خلال إحدى الشركات التابعة لها.

ويعد "لولو بنك" لاعب جديد و سريع النمو يدخل مجال "البنوك الرقمية" في السوق الكولمبي ويخطط للتوسع في أسواق أمريكا اللاتينية الأخرى. وقد قام بتأسيس البنك جايمي جيلينسكي ، وهو رجل أعمال كولمبي يتمتع بخبرة مصرفية تزيد عن 45 عامًا في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأوروبا.

وتعليقًا على عملية الاستحواذ، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "قد شهد النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية نمواً سريعًا على مدار العامين الماضيين مع النمو المستدام الذي لوحظ في جميع القطاعات وفي عدد من شركات التكنولوجيا المالية النشطة، وخاصة القطاع المصرفي الرقمي و الذي شهد أكبر نمو كبير بمتوسط معدل سنوي بلغ 57٪ بين عامي 2017 و 2021 ليصل إلى 60٪. و بالنسبة لكولمبيا، فقد أحرزت تقدمًا كبيرًا من حيث الشمول المالي مع زيادة الوصول إلى الخدمات المصرفية و المالية، والتي ارتفعت إلى 87٪. من المهم بالنسبة لنا مواءمة أي عملية استثمار مع استراتيجيات النمو لدينا، لاكتساب قدرات جديدة أو تعزيزها، وتنسجم شركة لولو كولمبيا جيدًا مع خطط توسعنا في أمريكا اللاتينية ".

ويعد لولو بنك أول بنك رقمي بالكامل، حيث وصل عدد عملائه في البلاد أكثر من 120,000 مستخدم نشط منذ إطلاقه في يونيو من هذا العام ومن المتوقع أن يصل عدد مستخدميه الى أكثر من 200,000 مستخدم قبل نهاية عام 2022. ويهدف البنك إلى تحقيق قاعدة عملاء تصل الى 1 مليون مستخدم في كولومبيا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

و من جانبه علق بنجامين جيلينسكي، رئيس مجلس إدارة "لولو بنك": "لقد قطعت الخدمات المصرفية الرقمية شوطًا طويلاً في كولومبيا؛ فهي تتجاوز "النقرات" على شاشة الهاتف المحمول. يستغرق تبني السلوكيات الجديدة والتقنيات الجديدة وقتًا، ولكنه تغير بالفعل بشكل كبير في سوقنا. ستكون الشركات المالية الفائزة في المستقبل هي تلك التي تدرك كيف يتغير السلوك البشري وتستمر في الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة. يسعدنا انضمام الشركة العالمية القابضة إلى مهمتنا لإحداث ثورة في المشهد المالي في أمريكا اللاتينية ".

في وقت سابق من هذا العام، حصل لولو بنك على جائزة iF Design 2022 المرموقة ، وهي جائزة تصميم عالمية في فئة "واجهات للوسائط الرقمية". وهذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها شركة في القطاع المالي على هذا الاعتراف في كولومبيا. ففي الماضي ، كرمت جائزة IF العلامات التجارية الكبرى مثل Apple و Google. كما تم اعتماد البنك باعتباره "مكانًا رائعًا للعمل في كولمبيا" حيث منحته شركة GPTW هذه الشهادة، وهي الشركة الأكثر شهرة في مجال أبحاث واستشارات بيئة العمل في العالم.

وتعد السوق الكولمبية السوق العالمية الرابعة التي توسع فيها الشركة العالمية القابضة أنشطتها بعد المملكة المتحدة، والهند و تركيا في 2022.

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نبذة عن لولو بنك

تأسس لولو بنك في عام 2020 في كولمبيا، وهو تطبيق مصرفي للهاتف المحمول يوفر تحويلات مالية وخدمات مالية أخرى. مع أكثر من 90٪ من موظفيها البالغ عددهم 400 موظف يعملون من المنزل، يقدم لولو بنك تطبيقًا مصرفيًا آمنًا ومجانيًا للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول من أي مكان في العالم. و تم اطلاق بنك لولو الرقمي رسميًا في عام 2022 ، وقد حقق نموًا ملحوظاً ويخدم حاليًا أكثر من 120،000 مستخدم نشط في البلاد.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 619 مليار درهم حتى تاريخ 30 يونيو 2022. والتزامًا بـ "رؤية أبوظبي 2030"، تسعى الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 372 شركة تابعة و52,345 موظفاً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التكامل التشغيلي وتعمل على تعزيز مستويات الكفاءة في التكاليف عبر جميع قطاعات أعمالها. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وفي ظل التغيرات التي يشهدها العالم ومع ظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإرساء معايير جديدة في السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

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