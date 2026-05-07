الصفقة شهدت إقبالاً تجاوز قيمة التمويل المستهدفة مما يؤكد ثقة المؤسسات المالية العالمية بالاستثمار في أبوظبي و"تعزيز"

تسعير التسهيلات التمويلية الممتدة لخمس سنوات تم وفق المعايير العالمية

الخطوة تدعم التنفيذ المنضبط لمشروع منشأة إنتاج الميثانول في مدينة الرويس الصناعية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "تعزيز" اليوم خلال مشاركتها في منصة "اصنع في الإمارات"، عن استكمال شركة "تعزيز للميثانول"، المشروع المشترك بين "تعزيز" و"برومان"، الإغلاق المالي لتمويل بقيمة 7.34 مليار درهم (2 مليار دولار) لتطوير أول منشأة عالمية المستوى لإنتاج الميثانول في دولة الإمارات ضمن مدينة الرويس الصناعية. وشهدت الصفقة إقبالاً كبيراً من المؤسسات المالية، حيث تجاوزت قيمة التمويل المستهدفة، مما يؤكد ثقة المؤسسات المالية العالمية القوية بالأسس الراسخة التي يرتكز عليها نمو المنظومة الصناعية في أبوظبي، وبالخطط الاستراتيجية لـ "تعزيز".

وشارك في حزمة التمويل 11 مؤسسة مالية رائدة من المنطقة وأوروبا وآسيا، وتشمل قرضاً مشتركاً تقليدياً لمدة خمس سنوات بقيمة 6.6 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، وتسهيلاً تمويلياً إسلامياً بقيمة 734 مليون درهم (200 مليون دولار). وجرى تسعير كلا التسهيلين وفقاً للمعايير العالمية المعتمَدة في هذا المجال، بما يؤكد الجدارة الائتمانية القوية للمشروع والتنفيذ المنضبط.

وتولت شركة "سوميتومو ميتسوي المصرفية" مهمة المستشار المالي الحصري للصفقة، فيما تولى كل من "بنك أبوظبي التجاري" و"بنك أبوظبي الأول" مهام مديري السجل والمنظمين الرئيسيين المعتمدين، حيث قاما بهيكلة القرض وقيادة عملية جمع التمويل وتقديم أكبر الالتزامات التمويلية، إلى جانب تنسيق أعمال تحالف البنوك المشاركة.

وبهذه المناسبة، قال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة "تعزيز": "يعد هذا التمويل محطة مهمة في جهود ’تعزيز‘ وفي مسار المرحلة المقبلة من النمو الصناعي في أبوظبي. ويؤكد الطلب العالمي القوي على المشاركة في هذه الصفقة التزام ’تعزيز‘ الدائم بالتنفيذ المنضبط لأعمالها، وقوة شراكاتها، والأسس الراسخة وطويلة الأمد للمنظومة الصناعية في الرويس".

من جانبه، قال ديفيد كاسيدي، الرئيس التنفيذي لشركة "برومان": "يمثل هذا التمويل خطوة مهمة ضمن جهود تنفيذ مشروع أول منشأة عالمية المستوى لإنتاج الميثانول في دولة الإمارات ضمن مدينة الرويس، وتقدماً كبيراً في شراكتنا مع ’تعزيز‘. ويؤكد الاهتمام الواسع بهذه الصفقة ثقة السوق بآفاق نمو الميثانول، بوصفه مادة كيماوية أساسية ووقوداً أنظف عند الاحتراق لقطاعي النقل وتوليد الكهرباء. كما تساهم هذه المنشأة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لإنتاج الميثانول، وتفخر ’برومان‘ بأن تكون جزءاً من هذا المشروع المهم المشترك".

ويستند هذا التمويل إلى سلسلة من المحطات الرئيسية في مشروع منشأة إنتاج الميثانول، بما في ذلك اتخاذ قرارات الاستثمار النهائية من قبل "أدنوك" و"تعزيز" و"برومان"، وترسية عقد تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والبناء على شركة "سامسونج إي آند إيه المحدودة"، إلى جانب تأسيس شركة "تعزيز للميثانول".

جدير بالذكر أن الأعمال الإنشائية لتطوير منشأة "تعزيز" للميثانول تشهد تقدماً ملموساً، ومن المخطط اكتمال المشروع خلال عام 2028. وعند بدء العمليات التشغيلية، ستسهم المنشأة في دعم تطوير سلسلة قيمة محلية للكيماويات، وتعزيز مجالات التصنيع الوطني، وترسيخ مكانة وتنافسية أبوظبي كمركز صناعي عالمي.

وتتماشى هذه الخطوة مع تركيز منصة "اصنع في الإمارات" على دعم تنفيذ الأعمال، من خلال تأمين التمويل اللازم لنقل المشروعات الصناعية الاستراتيجية من مرحلة التخطيط إلى مرحلة البناء. وتدعم المنصة جهود دولة الإمارات لتحقيق تقدم ملموس في مجال تطوير الصناعات المتقدمة، عن طريق تحويل ثقة المستثمرين إلى رأس مال ملتزم يعزز الإنتاج عالمي المستوى والنمو الصناعي طويل الأمد.

يُشار إلى أن منصة "اصنع في الإمارات" تُقام خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو في مركز أدنيك أبوظبي، وتعد الحدث الصناعي الأبرز في دولة الإمارات، وتهدف إلى تسريع نمو القطاع الصناعي وترسيخ مكانة الإمارات كمركز صناعي عالمي، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة "أدنوك" وشركة العماد القابضة، وبتنظيم مجموعة أدنيك.

نُبذة عن "تعزيز":

تمثل "تعزيز" ركيزة أساسية في جهود دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للتصنيع والتنويع الاقتصادي. تأسست في عام 2020 لتكون منظومة متكاملة للتصنيع والخدمات الصناعية واللوجستية والمَرافق، تسهم في تمكين إنتاج الوقود الانتقالي وتطوير منتجات جديدة عبر مختلف مراحل ومجالات سلسلة القيمة لقطاع الكيماويات.

بمجرد اكتمالها في عام 2028، ستكون منطقة "تعزيز" الصناعية للمواد الكيماوية جاهزة لإنتاج 4.7 مليون طن سنوياً من هذه المواد، بما يشمل مصنعاً للأمونيا بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً، و1.8 مليون طن سنوياً من الميثانول، و1.9 مليون طن سنوياً من المنتجات القابلة للتسويق من مجمع البولي فينيل كلوريد (PVC) المتكامل. وسيكون مجمع PVC، الذي ينتج PVC، وثنائي كلوريد الإيثيلين (EDC)، ومونومر كلوريد الفينيل (VCM)، والصودا الكاوية، من بين أكبر ثلاثة مجمعات PVC في موقع واحد على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن تُساهم المرحلة الأولى من منظومة "تعزيز" بقيمة 183 مليار درهم (50 مليار دولار) في اقتصاد دولة الإمارات، وأن تُوفر 20 ألف فرصة عمل في قطاع الإنشاءات و6 آلاف وظيفة تشغيلية، وأن تُمكّن المصنّعين المحليين من إنتاج مئات المنتجات النهائية الجديدة لأول مرة، مما يدعم النمو الصناعي الوطني وطموح "أدنوك" في أن تصبح من بين أكبر ثلاث شركات في مجال الكيماويات على مستوى العالم.

نبذة عن "تعزيز للميثانول":

تأسست شركة "تعزيز للميثانول" في عام 2024، بعد توقيع اتفاقية المساهمين بين "تعزيز" و"برومان".

وتقع منشأة "تعزيز" لإنتاج الميثانول في منطقة "تعزيز" للكيماويات الصناعية بمدينة الرويس في منطقة الظفرة بأبوظبي، بما يمنحها موقعاً استراتيجياً قريباً من المواد الأولية ومن الأسواق والاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، ومن المخطط أن تُنتج 1.8 مليون طن من الميثانول سنوياً.

نبذة عن "برومان":

"برومان" هي شركة عالمية متكاملة في قطاع الطاقة تتخذ من سويسرا مقراً لها، وتدير عمليات في الولايات المتحدة الأمريكية، وترينيداد وتوباغو، وسلطنة عُمان، وأوروبا، بالإضافة إلى مشروعات توسّع جاري تنفيذها في المكسيك ودولة الإمارات. وتُعدّ "برومان" ثاني أكبر مُنتج للميثانول عالمياً وشركة رائدة في مجال الأمونيا، وتساهم منتجاتها الغنية بالهيدروجين بدور مهم في جهود دعم الانتقال في قطاع الطاقة. كما تُعدّ الشركة مُنتجاً رائداً للأسمدة النيتروجينية التي يستخدمها المزارعون في مختلف أنحاء العالم لضمان نمو النباتات بشكل صحي وزيادة إنتاجية المحاصيل اللازمة لتلبية الاحتياجات الغذائية للأعداد المتزايدة من سكان العالم.

