· يمثل استثمار الشركة العالمية القابضة في مجموعة "اداني" ٪4.87 من إجمالي التجارة بين الإمارات والهند.

· ستولد الشراكة بين الشركة العالمية القابضة ومجموعة "اداني" 9٪ من قدرة الطاقة غير الأحفورية في الهند بحلول عام 2030.

· شركة Adani AGEL لتطوير وتشغيل الطاقة المتجددة تنتج 25 جيجاواط بحلول عام 2025 و45 جيجاوات بحلول عام 2030.

أبوظبي: أعلنت الشركة العالمية القابضة (ش.م.ع)، ومقرها أبوظبي، اليوم إنجاز صفقة استثمارية بقيمة 7.3 مليار درهم إماراتي (2 مليار دولار أمريكي) في محفظة مجموعة شركات اداني، وهي شركة "اداني جرين انرجي ليمتد" (Adani Green Energy Limited)، وشركة "اداني ليمتد ترانزمشون" Adani Transmission Limited))، وشركة "اداني انتيربرايز ليمتد" Adani Enterprises Limited)).

وبموجب هذه الصفقة، وفرت الشركة العالمية القابضة رأس مال لكل من شركة "اداني جرين انرجي ليمتد"، وشركة "اداني ليمتد ترانزمشون"، وشركة "اداني انتربرايز ليمتد"، وجميعها شركات مدرجة في بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية (NSE) في الهند - من خلال طريق التخصيص التفضيلي.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: "يتوافق هذا التوسع الاستراتيجي في أعمالنا مع التزام الشركة العالمية القابضة بتوسيع وتنويع محفظتها الاستثمارية. لا شك في أن هذه الصفقة ستؤثر بشكل مباشر وإيجابي على طموح الهند الشامل وخططها طويلة الأجل للطاقة النظيفة. تمثل الصفقة 4.87٪ من إجمالي التجارة بين الإمارات والهند، والتي بلغت 41 مليار دولار أمريكي بين عامي 2020 و2021؛ وتعكس الشراكة بين الشركة العالمية القابضة ومجموعة "اداني" بشكل كبير العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند خارج قطاع النفط".

وتبلغ القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء في الهند أكثر من 390 جيجاواط، والطاقة المتجددة تتجاوز 100 جيجاوات. ففي مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ من العام الماضي، أعلنت الحكومة الهندية أنه بحلول عام 2030 ستكون قدرة الوقود غير الأحفوري في الهند 500 جيجاوات. وستدعم ا الشركة العالمية القابضة

تسريع خطة نمو مجموعة "اداني" لتزويد البلاد بـ 45 جيجاواط (9٪) من الطاقة غير الأحفورية في الهند) بحلول عام 2030.

ومن جانبه قال ساجار أداني، المدير التنفيذي لشركة "اداني جرين انرجي ليمتد": “يسعدنا إتمام هذه الصفقة التاريخية مع الشركة العالمية القابضة. نحن نقدر دورها الرائد كمستثمر استراتيجي في الطاقة المستدامة والرعاية الصحية والغذاء والبنية التحتية ونقل الطاقة في الإمارات العربية المتحدة. تمثل هذه الصفقة مزيدًا من التعزيز للعلاقة بين الهند والإمارات العربية المتحدة والاتصال بالأفراد. نحن نشارك الشركة العالمية القابضة في استراتيجيتها في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا، ونعدها بداية علاقة بين الأجيال ".

وتعد شركة "اداني للكهرباء مومباي المحدودة"، ذراع التوزيع لشركة "اداني ليمتد ترانزمشون" لديها أهداف قانونية لزيادة تغلغل الطاقة المتجددة من 3٪ في السنة المالية 21 إلى 60٪ بحلول السنة المالية 27 وسوف تدعم استثمارات الشركة العالمية القابضة الشركة في هذه الرحلة التحويلية.

كما تعهدت شركة "اداني انتيربرايز ليمتد"، من خلال شركة "اداني نيو ليمتد انداصتيري" التابعة لها والمملوكة بالكامل لها، باستثمار 50 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات التسعة المقبلة لتشكيل عمود هيدروجين أخضر جديد يركز على إزالة الكربون من الطاقة الصناعية والتنقل.

ولقد تم تسهيل الصفقة عن طريق بنك أبو ظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد. وبالتنسيق، قدمت كل من شركة "نورتون روز" للمحاماة الإماراتية والشركة الهندية " AZB Partners" الاستشارات القانونية والدعم الاكتواري على التوالي، وعملت WTS Dhruva كمستشار ضريبي.

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عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، والتزامًا بـ "رؤية أبوظبي 2030"، تسعى الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة مع 22,345 موظف. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 30 كياناً ، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإعادة تحديد السوق لنفسها وعملائها وشركائها.لمزيد من المعلومات، قم بزيارة: www.ihcuae.com

نبذة عن شركة "اداني جرين انرجي ليمتد"

شركة "اداني جرين انرجي ليمتد"، هي منصة الطاقة المتجددة في مجموعة "اداني" وتمتلك الشركة واحدة من أكبر المحافظ المتجددة في العالم مع نمو ثابت قدره 20.4 جيجاوات عبر الأصول التشغيلية، وقيد الإنشاء، والأصول الممنوحة والمكتسبة، والتي تلبي احتياجات الأطراف المقابلة من الدرجة الاستثمارية. وتقوم الشركة بتطوير وبناء وتملك وتشغيل وصيانة مشاريع مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتصلة بالشبكة على نطاق المرافق. تركز شركة "اداني جرين انرجي ليمتد" على إزالة الكربون من توليد الطاقة وتساعد الهند على تحقيق أهداف الاستدامة. صنفت Mercom Capital، وهي مؤسسة فكرية مقرها الولايات المتحدة مجموعة"اداني" على أنها المالك الأول لأصول توليد الطاقة الشمسية على مستوى العالم. وتم منحها أيضًا جائزة الراعي العالمي لهذا العام من قبل Project Finance International (PFI) اعترافًا بـAGEL كمحرك رئيسي لتحول الطاقة .لمزيد من المعلومات، قم بزيارة: www.adanigreenenergy.com

نبذة عن "اداني ليمتد ترانزمشون"

هي ذراع أعمال النقل والتوزيع لمجموعة "اداني" وهي أكبر شركة نقل خاصة في الهند مع شبكة نقل تراكمية تبلغ 18،875 متر مكعب، منها 14،279 كيلومتر مكعب تعمل و4،596 متر مكعب في مراحل مختلفة من البناء. تدير "اداني ليمتد ترانزمشون" أيضًا شركة توزيع تخدم حوالي 12 مليون مستهلك في مومباي. ومع تعيين متطلبات الطاقة في الهند إلى أربعة أضعاف في السنوات القادمة، فإن الشركة مهيأة بالكامل لإنشاء شبكة نقل طاقة قوية وموثوقة والعمل بنشاط من أجل خدمة عملاء التجزئة وتحقيق "الطاقة للجميع" بحلول عام 2022.

لمزيد من المعلومات قم بزيارة: www.adanitransmission.com

شركة "اداني انتربرايز ليمتد"

شركة هي ذراع لمحفظة على مر السنين، ركزت "اداني انتربرايز ليمتد" على بناء أعمال البنية التحتية الناشئة، والمساهمة في بناء الدولة وتقسم إلى كيانات منفصلة مدرجة. بعد أن نجحت في بناء شركات مثل Adani Ports & SEZ Limited وAdani Transmission وAdani Power Limited وAdani Green Energy Limited وAdani Total Gas Limited وAdani Wilmar Limitedو ساهمت الشركة بشكل كبير في جعل البلاد تعتمد على نفسها من خلال محفظتها القوية لأعمال نزع الكربون عن الصناعات والتنقل. ويتركز الجيل التالي الآخر من الاستثمارات التجارية الاستراتيجية للشركة حول إدارة المطارات والطرق ومركز البيانات والبنية التحتية للمياه والتي لديها مجال كبير لإطلاق القيمة.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة: www.adanienterprises.com

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة: www.ihcuae.com

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالشركة العالمية القابضة، يرجى التواصل مع:

أحمد إبراهيم

رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية والشؤون الإعلامية Ahmad.ibrahim@ihcuae.com

روي بوال

مجموعة اداني

جوال: +91-79-25556628

roy.paul@adani.com