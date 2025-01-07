(المنامة) أعلن استيراد بنك اليوم، التابع و المملوك بالكامل لشركة استيراد فينشر ذ.م.م، أنه أكمل الاستحواذ على The Trails at Dominion Park ( ذا تريلز أت دومينين بارك) وهي من الفئة A-/B+، والذي يُعد أصل سكني متعدد العائلات في الولايات المتحدة، و يقع في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، في صفقة تقدر قيمتها بـ 73 مليون دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن يعطي الاستثمار عائدًا نقديًا سنويًا بنسبة 9.5%، يتم دفعه بشكل ربع سنوي للمستثمرين. ويتكون الأصل السكني من 843 وحدة؛ على طراز الحدائق وبنسبة إشغال حالية تبلغ 91%، ويتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من مراكز النقل والتوظيف الرئيسية في مدينة هيوستن، وتشمل تلك المراكز مطار جورج بوش الدولي، الذي يدعم 170,000 وظيفة محلية، إذ يحتل المرتبة الخامسة عشرة من حيث المطارات المكتظة في أمريكا الشمالية، وكذلك منطقة شمال هيوستن التي هي موطن لأكثر من 68,000 عامل، ومجمع بينتو للأعمال، وهو مجمع صناعي مساحته تبلغ 971 فدانًا، وقادر على استيعاب بما يصل إلى 7,000,000 قدم مربع من المساحات المخصصة للبناء حسب الطلب والمملوكة للمستخدم، وتواجد مساحة للصناعات الخفيفة، ومجمع للشركات مع مستأجرين رئيسيين مثل أمازون.

وتستفيد الصفقة أيضًا من الأداء القوي المستمر لقطاع السكن متعدد العائلات في الولايات المتحدة، الذي قدّم عوائد مستقرة منذ زمن، وتشهد اليوم طلباً مرتفعاً على الإيجارات مصحوباً بمعدلات إشغال عالية، تبلغ حوالي 96.5%. كما سيتم إدارة العقار من قبل شركة ذات خبرة رصينة، ومدير متخصص رائد في سوق الأصول والعقارات، حيث تدير أكثر من 20 عقارًا في مدينة هيوستن؛ مع استثمار يزيد عن 800 مليون دولار أمريكي.

وتعليقًا على هذه الصفقة، قال السيد بشار المطوع، رئيس مجلس إدارة استيراد بنك، "نحن سعداء، فقد أتممنا بنجاح صفقة مهمة أخرى في عام 2024، حيث يواصل البنك تنفيذ استراتيجية جديدة، تركز على جلب فرص فريدة وبعوائد عالية وجذابة للمستثمرين؛ بما في ذلك شركة استيراد الاستثمارية، التي قامت باستثمار استراتيجي مشترك في هذه الصفقة ". وأضاف المطوع: "هذا أحد أكبر الأصول التي استحوذ عليها البنك منذ تأسيسه، ونحن نركز على تعزيز محفظتنا في عام 2025، باستثمارات مُستهدفة إضافية تبلغ حوالي 300 مليون دولار أمريكي على مدار العام".

من جهته قال السيد أحمد عبد الرحمن، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لاستيراد بنك: "تتوافق هذه الصفقة مع تركيزنا في تحديد وإطلاق صفقات توفر لمستثمرينا الأصول البديلة عبر الأسواق العالمية. الأداء القوي لهذا القطاع الاستراتيجي من سوق العقارات في الولايات المتحدة، جعل السكن متعدد العائلات مجالًا مهما للتركيز والنمو بالنسبة للبنك". وأضاف عبد الرحمن: "مع هذه الصفقة التي تضع الأسس للاستثمارات المستمرة في هذا القطاع، نرى طلبا كبيرا على الإيجارات في المراكز الحضرية الرئيسية، ذات الكثافة السكانية الكبيرة من الطبقة العاملة. وفي ظل وجود الطلب الكبير بالإضافة إلى الخبرة والسجل الحافل في قطاع العقارات؛ أنهينا هذه الصفقة بنجاح، من خلال مفاوضات خارج السوق وبسعر دخول مخفض بشكل كبير، مما يمنحنا مجالاً للنمو والقدرة على الإضافة، لتعزيز التدفقات النقدية وزيادة العائدات، والعوائد الإجمالية خلال فترة الاحتفاظ".

نبذة عن استيراد بنك ش.م.ب.

استيراد بنك، وهو بنك تابع ومملوك بالكامل لشركة استيراد فينشر ذ.م.م، وهو مزود ومدير للمنتجات الاستثمارية البديلة، ويخدم عملاء القطاع الخاص من ذوي الثروات العالية، وكبار المستثمرين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي من مقره الرئيسي في مملكة البحرين. ويدير البنك، الذي يعد رائداً في مجال رأس المال الاستثماري المتوافق مع الشريعة الإسلامية منذ عام 2005، محفظة متنوعة ومتنامية ذات بصمة استثمارية عالمية، تغطي منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، والولايات المتحدة، وأوروبا. ويعمل البنك كمصرف قطاع جملة اسلامي مرخص من مصرف البحرين المركزي، معزز بقاعدة قوية من المساهمين، وخبرة فريق ذي مستوى عالمي، وشبكة دولية من شركاء الاستثمار الموثوق بهم.

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