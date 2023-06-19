عمّان: أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 3,501,681 مسافرًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 38.1% مقارنة بإحصائيات عام 2022. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجّل المطار 30,078 حركة، بزيادة نسبتها 18.7% مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022. أما حركة الشحن الجوي فقد بلغت 25,021 طنًا، مُسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 6.6% مقارنةً بإحصائيات عام 2022.

في شهر أيار، استقبل المطار 724,933 مسافرًا، بارتفاع نسبته 3.4% مقارنةً بإحصائيات عام 2022. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، شهد المطار 6,302 حركة، مُسجلًا بذلك انخفاضًا بنسبة 1.1% مقارنة بعام 2022، في حين بلغت حركة الشحن الجوي 5,081 طنًا، مُسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 9.9% مقارنةً بإحصائيات عام 2022.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "مع بداية فصل الصيف، يعمل فريقنا بجد لضمان تقديم مطار الملكة علياء الدولي رحلة استثنائية عبر المطار لاستيعاب الارتفاع المتوقع في أعداد المسافرين. ونحن نتعاون عن كثب مع جميع الأطراف المعنية ونتجهّز لنُقدّم تجربة ودودة ومرحّبة تجعل المسافرين يشعرون كأنّهم في بيوتهم في البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

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نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي شركة أردنية تضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إعادة تأهيل المطارات وتحسينها، وتشغيلها وإدارتها. في عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لخمسة أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق المستوى +4 "Transition" ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في عام 2025.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero