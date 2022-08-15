ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 10.1٪ ليصل إلى 635.9 مليون ريال سعودي، مقارنة بالنصف الأول من عام 2021

زيادة إجمالي الأرباح بنسبة 20.4٪ ليصل إلى 143.2 مليون ريال سعودي

ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 77.4٪ ليصل إلى 12.4 مليون ريال سعودي

ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 72.3٪ ليصل إلى 26.4 مليون ريال سعودي

كما تم الانتهاء من إعادة هيكلة رأس المال بنجاح لإزالة الخسائر المتراكمة من بعد الحصول على الموافقات من الهيئات التنظيمية والمساهمين

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت اليوم شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر ("شاكر"، أو "الشركة")، الشركة الرائدة في مجال استيراد وتصنيع وتوزيع مكيفات الهواء والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية الأولية للنصف الأول من عام ٢٠٢٢.

وقد ارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 10.1٪ لتصل إلى 635.9 مليون ريال سعودي مقارنة مع 577.8 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2021، مدفوعةً بالنمو بنسبة 13.4٪ في قطاع حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والنمو بنسبة 6.8٪ في قطاع الأجهزة المنزلية.

كما ارتفع صافي أرباح شركة شاكر في النصف الأول من عام 2022 بنسبة 72.3٪. ليصل إلى 26.4 مليون ريال سعودي مقارنة مع 15.3 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2021، بينما ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 20.4٪ ليصل إلى 143.2 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع 119.0 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها من العام السابق.

ومن بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية وموافقة المساهمين أثناء اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد في 15 مايو 2022، قامت الشركة بتخفيض رأس مالها من 630 مليون ريال سعودي إلى 482.3 مليون ريال سعودي (أو 23.4٪ من رأس المال) عن طريق إلغاء 14.8 مليون سهم من الأسهم العادية، مما أدى إلى إزالة الخسائر المتراكمة على الشركة وبالتالي تحسين المركز المالي لشاكر.

من جهته، قال محمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي لشاكر:

"لقد حافظنا على أداء مالي وتشغيلي قوي في النصف الأول من عام 2022، حيث تابعنا جهودنا لتنفيذ استراتيجيتنا للنمو بنجاح مما انعكس على الأداء الجيد في قطاعات أعمالنا الأساسية، وفي الميزانية العمومية القوية والتي تدعم مبادرات النمو المستمر والمستدام، وتؤدي إلى تعزيز مكانتنا كشركةٍ رائدةٍ في سوق أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية في المملكة.

كما واصلنا تطوير أعمالنا الأساسية مع التركيز على زيادة مبيعاتنا وزيادة الكفاءات ضمن نموذجنا التشغيلي من خلال الرقمنة، وتحسين أطر العمل في مجال تقنية المعلومات وسلسلة التوريد، مما أدى إلى تأثير إيجابي طويل الأجل.

وكجزء من جهودنا المستمرة في مجالات البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات، حصلنا على شهادة معيار نسبة كفاءة الطاقة الموسمية لمكيفات الهواء بالمملكة العربية السعودية وهو المعيار الرسمي الجديد لقياس كفاءة الطاقة الموسمية (SEER) والذي بدأ تطبيقه على مستوى المملكة ابتداء من الأول من يوليو هذا العام. وقد كانت شاكر من أولى الشركات في المملكة المجهزة لتلبية متطلباته منذ يناير 2022 من خلال تقنية " الإنفيرتر المزدوج" الجديدة من إل جي التي بإمكانها إنتاج الهواء بشكل أسرع ولمسافات أبعد مع كونها موفرة للطاقة بشكل أكبر.

كما نستمر بسعينا بنشاطٍ لاقتناص الفرص والاستفادة من الأسواق الناشئة واتجاهات المستهلكين، عبر التنويع الأفقي والرأسي لاستثماراتنا وشراكاتنا التنموية".

أبرز النتائج التشغيلية للنصف الأول من عام 2022:

الحصول بنجاح على الاعتماد الرسمي لمعيار معامل كفاءة الطاقة السعودي (SEER) لمكيفات الهواء المُصنعة في مصنع شاكر إل جي.

توقيع مذكرة تفاهم مع بومباني لإنشاء مصنع مشترك في المملكة العربية السعودية لإنتاج الأفران.

توقيع مذكرة تفاهم لاستثمار محتملٍ مُقترحٍ بنسبة 40٪ في شركة كاشو السعودية، وذلك لمساعدتها على إطلاق عملياتها في المملكة ودعمها لتوسيع حصتها السوقية، نظراً لكون كاشو مزوداً رائداً لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL).

التوقعات المستقبلية والاستراتيجية

تحافظ شركة شاكر على أسسٍ ماليةٍ متينةٍ وممارساتٍ فعّالةٍ لإدارة المخاطر ورأس المال، ضمن إطار استراتيجية نمو واضحة، وتحت إشراف فريقٍ إداري ذو خبرات عالية، ومجلس إدارةٍ ذو رؤية تمكّن الشركة من الاستفادة من فرص النموّ المستقبلية.

تركز استراتيجية الأعمال الأساسية للشركة على زيادة حصتها السوقية وتثبيت نجاحات علاماتها التجارية الحالية وإطلاق المنتجات الجديدة في الوقت المناسب. وتواصل شاكر بناء وتعزيز علاقاتها وشراكاتها مع العلامات التجارية العالمية الرائدة لتصنيع وتوزيع الأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف في المملكة.

كما تُساهم الشركة في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات التي تدعم أهداف رؤية 2030، بما في ذلك الدعم المستمر للمشاريع العملاقة مثل نيوم، أمالا، مشروع البحر الأحمر، وروشن.

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- انتهى -

حول شاكر:

تأسست شاكر في عام 1950م، وكانت من أوائل الشركات التي قدمت أجهزة تكييف الهواء والأجهزة المنزلية للمستهلكين السعوديين في المملكة. وشركة شاكر هي مستوردٌ وموزعٌ للعديد من العلامات التجارية العالمية الرائدة في السعودية، بما في ذلك مايتاغ، وأريستون، وإنديست، وميديا، وبومباني، وهي الموزع الوحيد لمكيفات إل جي في المملكة العربية السعودية. وتوفر ESCO، وهي وحدة أعمال تابعة لشركة شاكر، حلول الطاقة. شاكر هي شركة مساهمة عامة في السوق المالية السعودية (تداول السعودية) منذ عام 2010. وعلى مر السنين، لمع اسم شاكر ضمن أفضل الشركات السعودية، حيث قدمت مجموعة من الحلول المتكاملة لمكيفات الهواء والأجهزة المنزلية في السوق السعودي والمنطقة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.shaker.com.sa/

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نهى حبيب، انستتنكتيف بارتنرز

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